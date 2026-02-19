Manchester City vs Newcastle United Pronóstico y Apuestas Premier League | 21/02/26

+

Mejores apuestas Manchester City vs Newcastle United

Manchester City gana con hándicap -1 ⭐ @ 2.10 en bet365

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 2.35 en bet365

Antoine Semenyo marca en cualquier momento ⭐ @ 2.10 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Newcastle son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Man City 2-0 Newcastle

Predicción de goleadores: Man City: Erling Haaland, Antoine Semenyo

La ambición del Manchester City de recuperar el título de Premier League recibió un impulso significativo la semana pasada tras el empate del Arsenal en Brentford. Ese resultado redujo la diferencia en la cima a 4 puntos. Sin embargo, los Gunners podrían ampliar esa ventaja a siete después de su partido a mitad de semana contra Wolverhampton Wanderers.

Incluso si la ventaja aumenta, el equipo de Pep Guardiola aún tendrá un partido pendiente, a pesar de estar siete puntos por detrás. Los Cityzens permanecen enfocados en mantener la presión sobre los líderes asegurando otros tres puntos en la Premier League.

Si pueden continuar con su reciente racha de forma, el City tiene opciones realistas de lograr cuatro títulos esta temporada. En medio de los rumores de que esta podría ser la última campaña de Guardiola en el club, se espera que el equipo muestre una gran determinación durante el resto de la temporada.

El Newcastle viaja a Manchester tras su playoff de la Champions League a mitad de semana en Azerbaiyán contra el FK Qarabag. El extenso viaje requerido para ese partido podría crear preocupaciones sobre la fatiga de los jugadores.

Sin embargo, el entrenador Eddie Howe debe motivar a su equipo para mejorar su forma en el ámbito doméstico. Las Urracas actualmente están en el décimo puesto de la clasificación y están perdiendo terreno en la carrera por la clasificación europea.

Alineaciones Probables Manchester City vs Newcastle United

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Aït-Nouri, Silva, Rodri, O’Reilly, Foden, Semenyo, Haaland

Posible alineación del Newcastle United:

Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Wissa

Las mejores apuestas Manchester City vs Newcastle United

1er Pronóstico Manchester City vs Newcastle United: Manchester City gana con hándicap -1 @ 2.09 en bet365

Tras su derrota por 2-0 en el derbi de Manchester y una inesperada derrota en la Champions League ante el Bodo/Glimt, el rendimiento del City ha sido casi impecable. Los Cityzens han mantenido una racha invicta de siete partidos en todas las competiciones, habiendo ganado sus últimos cuatro encuentros.

Los anfitriones son particularmente dominantes en el Etihad Stadium, donde están invictos en sus últimos 12 partidos de liga. De hecho, ningún equipo visitante ha logrado una victoria en el estadio del City desde el Tottenham Hotspur en la segunda jornada de la temporada.

Las dificultades del Newcastle fuera de casa son evidentes, ya que han ganado solo tres de sus 13 partidos de liga como visitantes. Las Urracas perdieron seis de ellos y atravesaban una racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier antes de vencer al Spurs fuera de casa.

Históricamente, el Etihad ha sido un lugar difícil para los visitantes, quienes han perdido sus últimos 12 encuentros allí. Además, su registro de solo dos victorias en sus últimos siete partidos, sin incluir los resultados europeos a mitad de semana, sugiere un desafío difícil por delante.

2ºPronóstico Manchester City vs Newcastle United: Ambos equipos marcan - No @ 2.25 en bet365

No es sorprendente que el City sea el equipo más ofensivo de la división, anotando 54 goles en 26 partidos de liga. Promedian 2.46 goles por partido en el Etihad. Además, cuentan con una defensa que ha concedido solo 8 goles en 13 partidos de liga en casa esta temporada.

Esto presenta un gran obstáculo para el Newcastle, que no ha logrado encontrar la red en el 46% de sus partidos de liga como visitante esta temporada. Con 13 goles en 13 encuentros fuera de casa, solo Nottingham Forest, Sunderland y Wolves han registrado menos goles de liga como visitante que el Newcastle.

Los locales han mantenido su portería a cero en el 54% de sus partidos en casa, con ambos equipos anotando en solo el 38% de ellos. Los datos históricos apoyan esta tendencia, ya que el Manchester City ha evitado que el Newcastle marque en dos de sus últimos cuatro enfrentamientos.

Además, los visitantes no han logrado encontrar la red en siete de sus últimas ocho visitas al Etihad, un patrón que probablemente continuará este fin de semana.

3er Pronóstico Manchester City vs Newcastle United: Antoine Semenyo marca en cualquier momento @ 2.30 en bet365

Cuando Antoine Semenyo se unió al Manchester City desde el Bournemouth en enero, Erling Haaland esperaba que el ghanés fuera un prolífico goleador. Semenyo cumplió con sus expectativas, causando un impacto inmediato desde su llegada.

En solo cinco apariciones en la Premier League para el club, Semenyo ya ha registrado tres goles y una asistencia. Su forma reciente es fuerte, con tres goles en sus últimos 5 partidos como titular en todas las competiciones.

El ghanés también tiene un historial exitoso contra el Newcastle, con cuatro participaciones en goles en 8 partidos. Se espera que sea una figura clave en el partido del sábado mientras el Manchester City continúa su búsqueda del título de liga.