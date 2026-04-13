Liverpool vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 14/04/26

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Mejores apuestas Liverpool vs PSG

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.10 en bet365

El PSG ganará la primera parte ⭐ @ 2.87 en bet365

Khvicha Kvaratskhelia marcará en cualquier momento ⭐ @ 2.62 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Liverpool 1-3 PSG

Liverpool 1-3 PSG Pronóstico de goleadores: Liverpool: Dominik Szoboszlai; PSG: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué

El Liverpool, seis veces campeón de Europa, va camino de ser eliminado por el PSG por segundo año seguido. Los "Reds" se recuperaron de su derrota en la ida en el Parque de los Príncipes con un 2-0 sobre el Fulham, su primera victoria en cuatro partidos oficiales.

Los hombres de Arne Slot se vieron superados en el primer asalto, donde los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia decantaron la balanza. Se alegrarán de jugar esta vuelta en casa, con el billete para sus primeras semifinales desde la 2021/22 en juego.

El PSG tiene la sartén por el mango. Llegan a este encuentro tras una semana completa de descanso, a diferencia de sus anfitriones. Su decisivo duelo liguero contra el Lens, segundo clasificado, fue pospuesto para facilitar sus compromisos europeos.

Desde que cayeron 3-1 ante el Mónaco en la Ligue 1 a principios de marzo, los parisinos han estado intratables, ganando sus últimos cinco partidos. Tres de esas victorias fueron contra rivales ingleses, todas por dos o más goles de diferencia.

Un triunfo en Anfield los citaría con el Bayern de Múnich o el Real Madrid. El PSG es el gran favorito para alcanzar su tercera semifinal de Champions consecutiva, un récord absoluto para un club francés.

Alineaciones Probables Liverpool vs PSG

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, MacAllister, Kerkez, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Las mejores apuestas Liverpool vs PSG

1er Pronóstico Liverpool vs PSG: Más de 3.5 goles totales @ 2.10 en bet365

Anfield será testigo de los goles

El camino del Liverpool en esta Champions ha sido una montaña rusa. Cuatro de sus cinco partidos en casa en la competición este año superaron la barrera de los 3,5 goles y sus últimos tres duelos aquí pasaron la marca de 2,5.

Los "Reds" promedian 2,2 goles a favor por partido europeo esta temporada. Sin embargo, la historia no está de tu lado si eres fan del equipo inglés: han sido eliminados en nueve de sus últimas 10 eliminatorias europeas tras perder por dos goles en la ida.

Por su parte, el PSG anotó dos goles o más en cinco jornadas consecutivas de Champions. En sus últimos tres desplazamientos europeos han anotado más de 2,5 goles. Los parisinos atraviesan un momento goleador excepcional, con 17 dianas en sus últimos cinco partidos.

El Liverpool atacará sin tregua desde el inicio, lo que garantiza un partido abierto. Pero el PSG no es un equipo que se limite a encerrarse y achicar agua. Ir con el "Más de 3.5 goles" es una elección muy lógica en cualquier casa de apuestas.

2ºPronóstico Liverpool vs PSG: El PSG ganará la primera parte @ 2.87 en bet365

Los parisinos golpean en el primer tiempo

En sus últimas tres derrotas oficiales, el Liverpool empezó con el pie izquierdo. El Brighton, el Manchester City y el propio PSG tomaron el control muy pronto. Aunque contra el Fulham arrancaron con fuerza marcando ambos goles antes del descanso, contra los campeones la historia suele ser distinta.

Un inicio potente es vital para que los locales remonten, pero el PSG ha demostrado estar un peldaño por encima. Los de Luis Enrique han marcado antes del descanso en cinco de sus últimos seis partidos de Champions. Además, en sus últimas 12 salidas europeas, nunca se han ido perdiendo al vestuario.

El PSG ha ganado sus últimos tres partidos europeos en los que llegó con ventaja al medio tiempo. El Liverpool saldrá con urgencias, pero el PSG parece el equipo más sereno. Es muy probable que los franceses se adelanten antes de pasar por el túnel de vestuarios.

3er Pronóstico Liverpool vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia marcará en cualquier momento @ 2.62 en bet365

La magia de "Kvara" llega a Merseyside

Kvaratskhelia es, posiblemente, el jugador más en forma del PSG junto a Désiré Doué. El ex del Nápoles ha recuperado su mejor versión en el tramo más decisivo del curso.

A sus 25 años, ocupa el 5º puesto compartido en la tabla de goleadores de la Champions, igualado con Erling Haaland. Podría ampliar su cuenta de 8 tantos en Anfield, un escenario donde no tuvo impacto en los octavos de la temporada pasada.

"Kvara" suma 12 goles y ocho asistencias en 35 partidos entre Ligue 1 y Champions. En la máxima competición continental, ya encadena cuatro jornadas consecutivas viendo puerta. La racha incluye su sutil definición para sellar el 2-0 en el Parque de los Príncipes la semana pasada.

Se espera que el georgiano vuelva a ser diferencial. Su capacidad para finalizar y conectar con la medular para crear peligro le convierte en la mayor amenaza para las esperanzas del Liverpool. Aprovecha esta cuota que te ofrece el operador.