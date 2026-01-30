Liverpool vs Newcastle Pronóstico y Apuestas Premier League | 31/01/26

+

Mejores apuestas Liverpool vs Newcastle

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.60 en Betsson

Gana el Liverpool ⭐ @ 1.78 en Betsson

Hugo Ekitike marca en cualquier momento ⭐ @ 2.02 en Betsson

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Newcastle son cortesía de Betsson, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betsson para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Liverpool 3-2 Newcastle

Predicción de goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai; Newcastle: Harvey Barnes, Yoanne Wissa

El Liverpool ha tenido una campaña decepcionante en la Premier League. Se esperaba que los vigentes campeones defendieran su título o, al menos, estuvieran en la lucha. En cambio, después de 23 partidos, los Reds están 14 puntos por detrás del actual líder, el Arsenal.

El equipo de Arne Slot está sexto en la clasificación al comienzo de esta jornada, pero a solo dos puntos de su acérrimo rival, el Manchester United. El técnico holandés espera que su equipo pueda trasladar su buena forma en la Champions League a la campaña doméstica.

El Liverpool venció 6-0 al Qarabag el miércoles por la noche, logrando el pase directo a los octavos de final de la UCL. No obstante, tras perder por un gol tardío contra el Bournemouth el fin de semana pasado, querrán evitar una situación similar esta vez. El Newcastle siempre es un rival difícil de enfrentar, por lo que el equipo local debe jugar a su máximo nivel.

Los visitantes empataron 1-1 fuera de casa contra el Paris Saint-Germain, cayendo fuera del top ocho en la Champions League. De los seis clubes ingleses, son los únicos que tienen que enfrentar un playoff, ya que los demás equipos acabaron dentro del top ocho.

Es positivo para Eddie Howe que su equipo avance a la fase de eliminatorias del torneo por primera vez. Puede que jugar en la UCL haya afectado su forma doméstica, ya que entran en la jornada de vuelta en 9º lugar. Aun así, estar a solo cinco puntos del quinto puesto significa que su objetivo de alcanzar puestos europeos la próxima temporada aún son alcanzables.

Alineaciones Probables Liverpool vs Newcastle

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike

Posible alineación del Newcastle:

Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Guimaraes, Tonali, Barnes, Gordon, Wissa

Las mejores apuestas Liverpool vs Newcastle

1er Pronóstico Liverpool vs Newcastle: Ambos equipos marcan @ 1.60 en Betsson

El Liverpool ha enfrentado grandes lesiones en la delantera y perdió a Mo Salah por la Copa Africana de Naciones durante un largo período. Como resultado, han anotado solo 16 goles en sus 11 partidos de liga en Anfield.

Inusualmente, el Liverpool ha anotado más goles (19) fuera de casa que en su estadio. Los Reds han concedido un promedio de un gol por partido en casa esta temporada, ofreciendo esperanzas a los visitantes.

A pesar del talento de sus atacantes, el Newcastle solo ha anotado 10 goles en 11 partidos fuera de casa. Sin embargo, parecen capaces de perforar una defensa local improvisada que probablemente incluirá a Ryan Gravenberch para cubrir a Ibrahima Konaté.

Ambos equipos han anotado en el 55% de los partidos del Liverpool en casa. El equipo local ha tenido el mismo resultado en tres de sus cuatro partidos de liga más recientes. Además, en cuatro de los últimos cinco choques directos hubo goles para ambos equipos (80%).

Es probable que los hombres de Howe logren marcar en Anfield, especialmente con Yoanne Wissa comenzando a ganar impulso.

2ºPronóstico Liverpool vs Newcastle: Gana el Liverpool @ 1.78 en Betsson

El Liverpool espera que sus dos victorias en Champions League en las últimas dos semanas puedan ayudar a cambiar su suerte en la Premier League. Sorprendentemente, el equipo de Slot no ha ganado un partido de liga en sus últimos cinco intentos, empatando cuatro en esa racha.

La forma del Newcastle fuera de casa es pésima, ganando solo dos de sus 11 encuentros de liga como visitante. Cinco derrotas en esa racha sugieren que las Urracas no son difíciles de derrotar en Anfield. El historial de enfrentamientos directos favorece en gran medida a los de Merseyside, haciendo probable una victoria del Liverpool este fin de semana.

Los Reds ganaron el partido de ida 3-2 en St James’ Park, como parte de una racha de ocho victorias en sus nueve encuentros previos de la Premier League. La única victoria para los visitantes vino en la final de la Copa de la Liga a principios de este año. Cabe destacar que el Newcastle no ha vencido al Liverpool en Anfield desde 1994.

3er Pronóstico Liverpool vs Newcastle: Hugo Ekitike marca en cualquier momento @ 2.02 en Betsson

El máximo goleador del Liverpool en la Premier League esta temporada es su nuevo fichaje, Hugo Ekitike. En cambio, el francés no anota en esta competición desde antes de Navidad, por lo que estará ansioso por marcar finalmente.

Ekitike anotó un gol justo antes de la hora de juego durante la semana. Actualmente registra cuatro participaciones en goles en sus últimas cinco apariciones con el club, aunque cabe señalar que no fue titular la semana pasada en Bournemouth.

El delantero anotó el segundo gol del Liverpool en el partido de ida, por lo que sabe lo que se necesita para superar la defensa de Howe. Jugando frente a sus aficionados en Anfield, es probable que Ekitike encuentre la red.