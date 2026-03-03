Lanús vs Boca Juniors: Pronóstico de Liga Profesional | 04/03/2026

+

Mejores apuestas Lanús vs Boca Juniors

Empate⭐ 3.00 en bet365

Ambos equipos sí anotan⭐ 2.10 en bet365

Under de 2.5 goles⭐ 1.44 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un empate 1-1 entre Lanús y Boca Juniors.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Lanús vs Boca Juniors son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Dos equipos que llegan con la urgencia de sumar de a tres en una fecha por la Liga Profesional de Argentina. Lanús se fue de la fecha anterior, con tan sólo un punto tras empatar ante Defensa y Justicia.

Con tres empates y una derrota, así continúa su historial reciente en lo que va de temporada, con tres goles marcados y cinco en contra. Mientras que el Xeneize suma dos empates consecutivos, luego de igualar 1-1 Gimnasia en Mendoza.

En su actividad reciente, Boca sigue sin convencer con cuatro goles a favor y tres en contra. Por lo que pinta para un empate en Ciudad de Lanús.

Alineaciones Probables Lanús vs Boca Juniors

Posible alineación de Lanús:

Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera, Castillo

Posible alineación de Boca Juniors:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Delgado, Alarcón, Merentiel, Janson, Bareiro

Ambos equipos no pasan por su mejor momento. Boca Juniors muestra una de las peores temporadas como visitante al no sumar ni un punto en sus encuentros disputados hasta hoy.

Mientras que Lanús cuenta con dos victorias, tres empates y una derrota, con nueve goles a favor y nueve en contra en tan sólo seis fechas disputadas; incluyendo una efectividad en su ofensiva que no pasa del 40% de efectividad.

Con la urgencia de ambos clubes de conseguir el resultado, pinta para que el encuentro culmine con un empate a un sólo gol en Ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires.

2do Pronóstico Lanús vs Boca Juniors: Ambos equipos sí anotan⭐ @2.10 por bet365

Con la urgencia de sumar unidades y goles, los dos clubes saldrán a dejarlo todo entre semana. El Granate sigue dejando que desear en este arranque de campaña al mantener un equilibrio tanto en su defensa, como ofensiva, con nueve goles a favor y nueve en contra.

Por su parte, Boca sigue sumando mínimo un gol por partido, pero descuidando su bloque bajo con cinco anotaciones en contra en seis fechas disputadas. Sigue sin convencer a su afición en cuatro partidos consecutivos, con tres empates seguidos y una victoria en la copa.

Por lo que respalda que ambos clubes anoten mínimo un gol cada uno en la cancha de Ciudad de Lanús.

3er Pronóstico Lanús vs Boca Juniors: Under de 2.5 goles⭐@1.44 en bet365

En sus últimos compromisos, Boca no suma más de dos goles en tres partidos seguidos, situación que ocupa al Claudio Ubeda al recomponer el rumbo de un Xeneize que muestra uno de los peores arranques en la Liga Profesional.

Mientras que el Granate pasa por la misma situación con dos empates y derrota en su visita a Independiente en el Libertadores de América de Avellaneda. Sigue dejando mucho que desear, pese a su victoria ante Flamengo por la Recopa Sudamericana.

Conforme a su historial en seis fechas, se respalda un compromiso con menos de 2.5 anotaciones en Ciudad de Lanús.