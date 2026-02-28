Independiente Rivadavia vs River: Pronóstico de Liga Profesional | 02/03/2026

+

Mejores apuestas Independiente Rivadavia vs River

Gana River⭐ @ 2.25 en bet365

Over de 2.5 goles⭐ @ 2.50 en bet365

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 2.05 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de River a Independiente de Rivadavia.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Independiente Rivadavia vs River son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La Lepra recibe a un Millonario que ya podrá estrenar técnico, luego de la salida de Marcelo Gallardo, en la cancha del Estadio Malvinas Argentinas. River dio un giro enorme al vencer 3-1 a Banfield en casa y convencer a su afición con un mejor funcionamiento en su ofensiva.

Mientras que Independiente tuvo un arranque estupendo con cinco triunfos y una derrota. Hasta el momento, la Lepra es una de las mejores ofensivas del torneo con 10 tantos a favor y diferencia de +4 anotaciones.

Conforme al presente de ambos clubes, se respalda un triunfo de River a Independiente en Mendoza.

Alineaciones Probables Independiente Rivadavia vs River

Posible alineación de Independiente Rivadavia:

Bolcato, Costa, Studer, Villalba, Florentín, Osella, Ríos, Fernández, Elordi, Villa, Sartori

Posible alineación de River:

Armani, Montiel, Quarta, Díaz, Vina, Vera, Moreno, Galván, Quintero, Colidio, Driussi

1er Pronóstico Independiente Rivadavia vs River: Gana River⭐ @ 2.25 por bet365

El comienzo de la Lepra en la Liga Profesional es positivo al contar con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos.

Bajo el mando de Alfredo Berti, el plantel encontró un equilibrio importante desde la defensa hasta el ataque, con una efectividad del 83% y 2.1 anotaciones por juego. Mientras que River no convence y su arranque no fue el mejor con tres derrotas y sólo un triunfo en sus últimos cinco encuentros.

Aun así ganó 3-1 en casa ante Banfield y cambió su situación al meterse entre los cinco mejores cinco del torneo, con la posibilidad de pelear por un lugar en la segunda fase del Apertura.

Su efectividad y cambio radical en su último compromiso, respaldan un triunfo de River Plate en la Provincia de Mendoza.

2do Pronóstico Independiente Rivadavia vs River: Menos de 2.5 goles⭐ @ 2.50 por bet365

Sorpresa y eficacia es lo que tiene el equipo de Alfredo Berti al ser una de las mejores ofensivas del momento con 10 goles a favor, y a seis tantos de un River que sigue sin ver resultados positivos en este arranque de campaña.

El Millonario se mantiene fuera del top 10 de la Liga Profesional, situación que puede ocupar al nuevo entrenador para lo que resta de temporada, donde cuenta con el objetivo de posicionarse mejor de cara a la siguiente ronda y pelear por el título.

Pinta para ser un compromiso atractivo por la necesidad del visitante de conseguir una victoria y de mantener su paso positivo para los locales, por lo que habrá más de 2.5 goles en Mendoza.

3er Pronóstico Independiente Rivadavia vs River: Ambos equipos anotan⭐@ 2.05 en bet365

En sus últimos compromisos, los dos clubes suman al menos un gol ante las expectativas del resultado. La Lepra se mantiene como un ataque fuerte ante un Millonario que, pese a sus últimos resultados, es un equipo que cuenta con gol al frente.

La efectividad de ambos es mayor al 70% en el ataque, aunque Independiente sorprende por la calidad en sus delanteros. Jugadores como Sartori, Studer y Fernández, tripleta que suma seis goles en cuatro partidos de la Liga Profesional.

Mientras que River, pese a su poca efectividad como equipo en la cancha, mantiene su equilibrio en la ofensiva con el delantero colombiano, Juan Quintero, quien cuenta con dos anotaciones en sus últimos cinco compromisos.

Por lo que respalda un resultado con ambos equipos anotando en el campo del Estadio Malvinas Argentinas.