Huracán vs River: Pronóstico de Liga Profesional | 12/03/2026

Mejores apuestas Huracán vs River

Huracán o empate⭐ @ 1.50 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.36 en bet365

Jordy Caicedo anotará⭐ @ 4.33 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un empate 1-1 entre Huracán y River.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Huracán vs River son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Luego del parón de la Liga de Profesional durante el fin de semana pasado, ambos equipos se enfrentan con la tarea de sumar tres unidades en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

El Huracán de Diego Martínez llega en buen momento tras imponerse 3-1 frente a Belgrano en su última presentación como local. En ese compromiso sobresalió la conexión de Oscar Romero, uno de los jugadores de mayor jerarquía en el Globo en casa.

De lado de River, todas las miradas se irán con Eduardo Coudet al tener su debut como DT del Millonario en calidad de visitante.

Alineaciones Probables Huracán vs River

Posible alineación de Huracán:

Galindez, Campo, Pereyra, Carrizo, Ibañez, Ojeda, Gil, Peralta, Romero, Cortés, Caicedo

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Vera, Moreno, Subiabre, Driussi, Galván, Freitas

1er Pronóstico Huracán vs River: Huracán o empate⭐ @ 1.50 por bet365

En calidad de local, el Globo ha demostrado ser una de las mejores ofensivas del torneo al sumar un más de 2.5 goles en tres encuentros en casa, contando su último compromiso ante Belgrano.

Mientras que River sigue dejando mucho que desear en calidad de visitante con un menos de 1.5 anotaciones por juego. Cuenta con dos derrotas, un empate y una victoria por la mínima ante Barracas Central en la primera fecha de la Liga Profesional.

Los últimos resultados respaldan un empate entre Huracán y River en la cancha del Tomás Adolfo Ducó. O un triunfo del Globo en casa.

2do Pronóstico Huracán vs River: Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.36 por bet365

En sus últimos partidos, ambos clubes han concretado mínimo un gol por partido, con una efectividad por arriba del 60%. Aunque en dos duelos de liga, el Millonario no ha podido ganar en calidad de visitante con un empate y dos derrotas por la mínima ante Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors.

Mientras que el Globo sólo cuenta con la derrota ante Independiente de Rivadavia en casa. Los demás resultados son dos victorias frente a San Lorenzo y Sarmiento, con triunfo 3-1 ante Belgrano.

Pese a que Huracán viene de un resultado a favor con un más de 2.5 goles, es viable que el Millonario se la complique y termine con menos goles en casa.

3er Pronóstico Huracán vs River: Jordy Caicedo anotará⭐ @ 4.33 en bet365

La ofensiva del Globo sigue llamando la atención de la prensa y afición al sumar ocho goles a favor en ocho fechas.

Cuatro de las ocho anotaciones fueron marcados por el delantero ecuatoriano, Jordy Caicedo, uno en la victoria ante San Lorenzo, otro en la derrota frente Independiente de Rivadavia y en el empate contra Banfield en Lomas de Zamora.

Exigido por su experiencia, el ecuatoriano busca superar su marca del año pasado con Sporting Gijón de España, con tan sólo dos anotaciones en 36 encuentros oficiales. Como titular, Jordy se ha convertido en una pieza clave en el esquema de juego de Diego Martínez, con cuatro goles en ocho duelos.

Su calidad y efectividad frente al arco rival respaldan que Caicedo pueda anotar en cualquier momento frente a River en la cancha del Tomás Adolfo Ducó.