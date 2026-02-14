Girona vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 16/02/26

+

Mejores apuestas Girona vs Barcelona

El Girona gana o empata la primera mitad ⭐ @ 1.80 en bet365

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 2.20 en bet365

El Barcelona gana la segunda mitad ⭐ @ 1.62 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Girona vs Barcelona son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Girona 1-2 Barcelona

Predicción de goleadores: Girona: Viktor Tsygankov; Barcelona: Lamine Yamal, Dani Olmo

El Girona tuvo un mal comienzo de temporada 2025/26. Sin embargo, sus resultados y actuaciones recientes han mejorado notablemente, ya que enfrentan este choque con solo una derrota en seis partidos. Fallaron un penalti en el minuto 98, que habría significado una victoria invaluable en Sevilla en su último partido.

El Barcelona llega al partido en buena forma general, habiendo ganado 12 de sus últimos 13 partidos de LaLiga. Han cosechado tres victorias cómodas en sus encuentros recientes, con el equipo de Hansi Flick anotando nueve goles en ese período. A pesar de esa impresionante racha, todavía están involucrados en una reñida carrera por el título con el Real Madrid.

Alineaciones Probables Girona vs Barcelona

Posible alineación del Girona:

Gazzaniga, Martínez, Blind, Reis, Rincón, Martín, Witsel, Lemar, Echeverri, Vanat, Tsygankov.

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, E. García, Cubarsí, Koundé, De Jong, Bernal, Olmo, Fermín, Yamal, Lewandowski.

Las mejores apuestas Girona vs Barcelona

1er Pronóstico Girona vs Barcelona: El Girona gana o empata la primera mitad @ 1.80 en bet365

La tendencia del Barcelona a comenzar lentamente ha sido una constante a lo largo de esta temporada, especialmente fuera de casa. Han ido por detrás al descanso en cinco partidos de LaLiga como visitantes. Incluso los dos últimos clubes lideraron al medio tiempo en casa contra los vigentes campeones.

Un significativo 74% de los goles que los visitantes han concedido en la liga han llegado en la primera mitad. Han concedido cuatro veces en los primeros 15 minutos de sus partidos fuera de casa.

Eso debe ofrecer aliento a un Girona en proceso de mejora. Desde que sumaron un punto en sus primeros cinco partidos, han perdido solo cinco de 18 en LaLiga. Fortalecieron aún más su plantilla al fichar a Claudio Echeverri y Fran Beltrán.

El conjunto de Míchel parece tener calidad suficiente para competir, al menos, en la primera mitad del encuentro. Apostar por ellos para empatar o liderar al descanso resulta atractivo con una probabilidad implícita del 51.3%.

2ºPronóstico Girona vs Barcelona: Menos de 3.5 goles @ 2.20 en bet365

El Barcelona se mostró muy abierto durante gran parte de la primera mitad de la temporada. Aunque Hansi Flick no ha abandonado la línea alta, ha realizado sutiles cambios defensivos. Estos han contribuido a algunas mejoras en la defensa.

El Barça ha mantenido su portería a cero en cinco de sus siete salidas ligueras. Seis de esos partidos terminaron con tres goles o menos en total. Solo permitieron una gran oportunidad y 0.80 xG contra el Mallorca en su último choque.

Eso sugiere que este no será tan prolífico en goles como otros recientes derbis entre ambos clubes. La ausencia de Pedri y la preocupación por la condición física de Raphinha y Marcus Rashford también afectarán a los visitantes.

Menos de 3.5 goles ha sido una apuesta ganadora en cada uno de los últimos 14 partidos del Girona en todas las competiciones. Parece una opción atractiva en las apuestas Girona vs Barcelona con una probabilidad implícita del 52.4%.

3er Pronóstico Girona vs Barcelona: El Barcelona gana la segunda mitad @ 1.62 en bet365

A pesar de esos problemas al iniciar los partidos, hay una brecha significativa en la calidad entre el Barça y la mayoría de sus oponentes domésticos. Eso significa que invariablemente encuentran la manera de ganar, a menudo con la ayuda de los cambios en la segunda mitad.

Su récord después del descanso esta temporada en LaLiga es excepcional. Su diferencia de goles en la segunda mitad es de un dominante +29. Eso se compara con solo +11 antes del descanso.

El Girona tiende a ser menos competitivo en las etapas avanzadas de los partidos, ya que el 59% de sus goles concedidos han llegado en la segunda mitad. También podrían estar sin hasta siete jugadores, dejando a Míchel con pocas opciones de cambio.

Por lo tanto, este es otro partido donde la clase del Barça debería prevalecer eventualmente. Vale la pena respaldar al equipo azulgrana en las apuestas Girona vs Barcelona para ganar la segunda mitad.