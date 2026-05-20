Flamengo vs Estudiantes de La Plata Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 20/05/26

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Mejores apuestas Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Victoria de Flamengo ⭐ @ 1.47 en bet365

Lucas Paquetá marca o asiste en cualquier momento ⭐ @ 1.90 en bet365

Ezequiel Piovi recibirá una tarjeta ⭐ @ 1.95 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico: Flamengo logrará la victoria en casa por 2-1, con otra gran actuación de Lucas Paquetá.

Flamengo acumula cuatro partidos consecutivos sin jugar ante su público en el Maracaná. Su última aparición como local se remonta a los primeros días de mayo, cuando firmó un empate 2-2 en el clásico frente a Vasco da Gama.

Curiosamente, la producción ofensiva del Fla se ha visto frenada fuera de casa, anotando un total de solo dos goles en estos cuatro compromisos lejos de su feudo, una racha negativa que además costó su eliminación de la Copa de Brasil.

Por su parte, el tropiezo a domicilio sufrido ante Cusco en la pasada jornada de la Copa Libertadores ha incrementado notablemente la presión sobre Estudiantes de La Plata.

El conjunto argentino se ve obligado a replicar la enorme intensidad y el gen competitivo que mostró en el primer asalto contra el Fla si quiere rescatar un resultado positivo en un escenario tan imponente como el Maracaná, emulando la gran actuación que firmó en su propio estadio.

Alineaciones Probables Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Posible alineación del Flamengo:

Rossi; Royal, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas; E. Araújo, Jorginho, Paquetá; Carrascal, Lino y B. Henrique.

Posible alineación del Estudiantes de La Plata:

Muslera; Mancuso, Pirez, Palacios, Núñez; Piovi, Neves, Amondarain; Farias, Cetré y Carillo.

Las mejores apuestas Flamengo vs Estudiantes de La Plata

1er Pronóstico Flamengo vs Estudiantes de La Plata: Victoria de Flamengo @ 1.47 en bet365

Las frustraciones recientes quedan en el pasado

Hasta las plantillas más cualificadas y profundas del continente, como la de Flamengo, son susceptibles de sufrir un bache de rendimiento cuando se enfrentan a una exigente seguidilla de cuatro partidos consecutivos como visitantes.

Este factor logístico y de desgaste físico no se debe minimizar a la hora de evaluar los últimos resultados del Rubro-Negro Carioca.

El reciente empate cosechado en la última jornada frente a Athletico Paranaense dejó un sabor amargo y una frustración evidente en el entorno del club, ya que supuso desaprovechar un inesperado tropiezo de Palmeiras en la lucha por la cima.

Sin embargo, debes tener en cuenta que pocos escenarios resultan tan hostiles e intimidantes en el fútbol brasileño actual como la cancha del Furacão.

2ºPronóstico Flamengo vs Estudiantes de La Plata: Lucas Paquetá marca o asiste en cualquier momento @ 1.90 en bet365

Convocado para el Mundial, Lucas Paquetá llega en estado de gracia

Tras haberse quedado fuera de la última convocatoria previa a la gran cita mundialista hace dos meses, Lucas Paquetá ha dado un golpe sobre la mesa elevando de forma espectacular su nivel de juego, una reacción de crack que ha sido recompensada con su inclusión definitiva en la lista para el Mundial.

Entre sus actuaciones estelares más recientes destaca el gol que firmó en su última aparición en la Copa Libertadores, sellando la contundente goleada del Mengão sobre Independiente Medellín.

La sensible baja por lesión de Giorgian de Arrascaeta dejó un vacío enorme en la generación de juego ofensivo y la aportación directa en los goles del equipo. En este contexto, Paquetá ha asumido los galones de líder de forma brillante para cubrir esa ausencia, facturando goles consecutivos en las últimas dos ocasiones que saltó al césped del Maracaná.

3er Pronóstico Flamengo vs Estudiantes de La Plata: Ezequiel Piovi recibirá una tarjeta @ 1.95 en bet365

El pivote argentino es el auténtico rey de las amonestaciones

Ezequiel Piovi disputará apenas su cuarto encuentro en lo que va de esta fase de grupos de la Copa Libertadores.

El motivo de su intermitencia es claro: se perdió el último compromiso del Pincha al tener que cumplir una jornada de sanción por acumulación de tarjetas, tras ser amonestado de forma consecutiva en cada uno de los tres primeros partidos del equipo argentino en el certamen, incluido el choque de ida frente a Flamengo a finales del mes pasado.

La agresividad defensiva de Piovi no se limita al torneo continental. El centrocampista también vio la cartulina amarilla en el partido de eliminación directa de Estudiantes en el Campeonato Argentino ante Racing Club, sumando así su quinta amonestación en 15 encuentros disputados en el torneo doméstico, siendo titular en la totalidad de ellos.