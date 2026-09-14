Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Elche vs Real Madrid por LaLiga el 15/09/26.

Mejores apuestas Elche vs Real Madrid

1x2 y Ambos equipos anotan - Real Madrid y Sí ⭐ @ 2.37 en bet365

Total - Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.80 en bet365

Goleador en cualquier momento - Vinícius Júnior ⭐ @ 2.00 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Elche vs Real Madrid son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Elche 1-3 Real Madrid

Pronóstico de goleadores: Elche: Buonanotte - Real Madrid: Vinícius Jr, Mbappé x2

El Elche todavía busca sus primeros tres puntos de la temporada 2026/27 de LaLiga. Una visita entre semana del Real Madrid difícilmente ayudará a su causa.

Martín Anselmi apenas ha sumado dos puntos de quince posibles desde el inicio de la campaña. Anselmi tomó las riendas tras la salida de Éder Sarabia. Un ajustado empate 1-1 ante el Athletic Club el sábado duplicó el casillero de puntos del equipo esta temporada.

Los locales necesitan mejorar en defensa, ya que han encajado una media de 2,6 goles por partido en lo que va de temporada. Ya han sido goleados por el Barcelona y perdieron ante una Real Sociedad con uno menos delante de su propia afición.

En cuanto al Real, marcha segundo, a tres puntos de su rival por el título, el Barcelona. Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria por 4-1 en casa ante el Rayo Vallecano el fin de semana. El francés no muestra signos de bajar el ritmo desde su regreso del Mundial, con seis goles ya en LaLiga.

La única derrota de José Mourinho en su segunda etapa al frente del equipo llegó fuera de casa, en Betis. Estará deseando enmendar ese resultado y volver a la senda de la victoria por todo lo alto. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo son baja. Mourinho también podría tener un ojo puesto en el derbi madrileño del domingo, algo que podría influir en su once entre semana.

Alineaciones probables Elche vs Real Madrid

Posible alineación del Elche:

Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morente, Morcillo, Villar, Valera, Buonanotte, Fer Niño

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Victoria clara para el Real, pero el Elche debería anotar

El Real Madrid está invicto en sus últimos 17 enfrentamientos ligueros ante el Elche. Ese registro convierte la victoria visitante en una base sólida para esta selección.

El Elche ha marcado en cuatro de sus últimos seis partidos como local ante el Madrid. Le hicieron dos goles a la Real Sociedad el mes pasado. El equipo de Mourinho, por su parte, ha encajado en todos sus partidos como visitante esta temporada.

Su línea defensiva ha cambiado en repetidas ocasiones por las lesiones de Militão y Mendy. El Elche ha encajado en sus cinco partidos de liga. Apostar por la victoria visitante y goles de ambos equipos con una probabilidad implícita del 42,2 % parece generoso.

Elche vs Real Madrid Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Real Madrid y Sí @ 2.37 en bet356

Una defensa con goteras frente a un ataque implacable

El Elche ha encajado 2,6 goles por partido esta temporada. El Barcelona le endosó cinco en este mismo escenario el mes pasado. El Real Madrid tiene argumentos de sobra para causar un daño similar.

La Real Sociedad añadió tres más en una reciente victoria por 3-2. El Elche no ha logrado mantener la portería a cero en lo que va de curso.

Puede decirse que el Madrid está anotando con facilidad bajo las órdenes de Mourinho, y Mbappé atraviesa un gran momento. Han marcado cuatro goles en tres ocasiones, ante Rayo Vallecano, Real Sociedad y Málaga. El duelo de la pasada temporada en este campo dejó cuatro goles en un 2-2. El riesgo es el reciente empate 1-1 del Elche ante el Athletic Club, donde su defensa se mostró más sólida. Aun así, sigue siendo una apuesta con fundamento.

Elche vs Real Madrid Apuesta 2: Total - Más de 3.5 goles @ 1.80 en bet365

A Vinícius se le resiste el gol, pero la racha puede cambiar

Vinícius Júnior ha marcado solo un gol de un total de 2,29 xG en LaLiga esta temporada. Esa diferencia apunta más a una corrección estadística que a una caída de nivel.

El brasileño fue titular en la victoria del sábado por 4-1 ante el Rayo Vallecano. Vinícius también recibió una nominación al Balón de Oro este año. Mourinho sigue utilizándolo en la banda izquierda del tridente ofensivo. El Elche ha encajado 13 goles en cinco partidos de liga. Sus laterales han sido superados repetidamente por las bandas.

El riesgo es que sea Mbappé quien se lleve las ocasiones y los penaltis. Aun así, una probabilidad implícita del 50 % es razonable para apostar por la corrección de xG de un futbolista de nivel élite.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Elche vs Real Madrid Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Vinícius Júnior @ 2.00 en bet365

+