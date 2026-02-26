Dortmund vs Bayern Munich Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 28/02/26

Mejores apuestas Dortmund vs Bayern Munich

Bayern gana el primer tiempo ⭐ @ 2.00 en bet365

Serhou Guirassy marca en cualquier momento ⭐ @ 2.40 en bet365

Ambos anotan en el segundo tiempo ⭐ @ 2.50 en bet365

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Borussia Dortmund 2-2 Bayern Múnich.

En su último partido, el Borussia Dortmund necesitó un gol en tiempo de descuento del suplente Fabio Silva para asegurar un punto en el Red Bull Arena. El empate 2-2 con el RB Leipzig puso fin a su racha de seis victorias consecutivas en la Bundesliga. Sin embargo, siguen invictos en 16 partidos consecutivos de liga.

Esa es quizás la única razón por la que siguen detrás del Bayern, aunque están a ocho puntos de distancia. En la Jornada 7 el Bayern de Múnich fue el último oponente en derrotar a Die Borussen en la liga. Desde entonces, el Dortmund ha mejorado su rendimiento a pesar de las derrotas en competiciones de copa.

El Bayern ganó su partido anterior 3-2 en casa contra el Eintracht Frankfurt, aunque concedió dos goles en los últimos 15 minutos. A pesar de su dominio general en la liga, el equipo de Vincent Kompany ha mostrado debilidades en defensa últimamente. Sin embargo, se sentirán alentados por el regreso de Manuel Neuer.

El Dortmund es el único equipo que sigue invicto en casa en la Bundesliga. El Bayern no pudo mantener su propio récord invicto en casa en el Allianz Arena, ya que sus rivales regionales, Augsburg, lograron una victoria por 2-1 a finales de enero. Esa sigue siendo su única derrota en la liga esta temporada.

Ambos clubes han sufrido solo una derrota durante esta campaña. Por lo tanto, es poco probable que un equipo supere al otro en 90 minutos. Un empate debería ser un resultado satisfactorio para ambos.

Alineaciones Probables Dortmund vs Bayern Munich

Posible alineación del Dortmund:

Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Guirassy.

Posible alineación del Bayern Munich:

Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane.

Las mejores apuestas Dortmund vs Bayern Munich

1er Pronóstico Dortmund vs Bayern Munich: Bayern gana el primer tiempo @ 2.00 en bet365

El Bayern de Múnich no ha dejado de impresionar esta temporada, anotando 85 goles contra rivales de la Bundesliga. Entraron en el nuevo año con una ventaja de nueve puntos en la cima de la tabla. Dos meses después, la brecha ha disminuido solo un punto.

Los de Kompany tienden a comenzar fuerte, habiendo ganado 14 de sus 23 primeros tiempos esta temporada. El Dortmund ha ganado uno menos en el mismo período. Los visitantes solo han estado en desventaja al medio tiempo en un partido y han permanecido invictos en el primer período en 22 juegos más. Incluso ganaron ese partido también.

El récord del Dortmund es diferente, ya que han perdido ambos partidos en los que estuvieron en desventaja al medio tiempo. Sin embargo, el apoyo del público local proporciona una clara ventaja para los anfitriones.

El equipo de Niko Kovac ha concedido un número similar de goles que sus oponentes esta temporada. Sin embargo, será un desafío contener a los jugadores ofensivos del Bayern, al menos en la primera mitad. Die Roten tiene lo necesario para proporcionar grandes retornos en esta predicción.

2ºPronóstico Dortmund vs Bayern Munich: Serhou Guirassy marca en cualquier momento @ 2.40 en bet365

El ataque del Bayern será el foco principal de este partido. Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise tienen un total combinado de 51 goles en la Bundesliga esta temporada. Kane, quien ha anotado 28 goles, es un jugador clave en este encuentro.

Sin embargo, Serhou Guirassy ha sido igualmente importante en el Dortmund. El delantero de Guinea ha registrado 16 goles y seis asistencias en 34 apariciones para el club.

Aunque no logró marcar contra Leipzig, su capacidad ofensiva es una amenaza constante. Guirassy ha registrado cinco goles en sus últimos cinco partidos, incluidos recientes dobletes contra Mainz y Heidenheim.

El Bayern es un oponente más duro. Sin embargo, dado su reciente estado de forma, es probable que encuentre oportunidades contra una defensa que ha concedido goles de manera consistente. Guirassy probablemente se enfrentará al portero Manuel Neuer después de que el talismán se recuperara rápidamente de una larga lesión.

Confiamos en un nuevo acierto del delantero del Dortmund en la segunda de nuestras apuestas Dortmund vs Bayern Munich.

3er Pronóstico Dortmund vs Bayern Munich: Ambos anotan en el segundo tiempo @ 2.50 en bet365

El Borussia estuvo en desventaja por dos goles al medio tiempo en su último partido contra el Leipzig. Lograron una remontada después del reinicio tras un autogol de Romulo Cardoso. Fabio Silva luego anotó el gol del empate en el minuto 95.

Los Schwarzgelben han sido particularmente productivos después del descanso, anotando 15 goles en el segundo tiempo en nueve partidos consecutivos de liga. Disfrutarán de sus oportunidades tardías contra un Bayern que no ha mantenido una sola portería a cero en ocho partidos de la Bundesliga desde el inicio del año.

Los visitantes también han encontrado la red con frecuencia en el segundo periodo esta temporada. Sin embargo, la última vez que no lo hicieron, sufrieron su única derrota en la Bundesliga contra el Augsburg.

En el partido de ida, dos de los tres goles en la victoria 2-1 del Bayern llegaron en el segundo tiempo. Kane abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Michael Olise aseguró la victoria en el minuto 79 a pesar de un gol tardío de Julian Brandt.

Respaldar que ambos equipos anoten en las apuestas Dortmund vs Bayern Munich ofrece un gran valor en un Clásico que rara vez decepciona.