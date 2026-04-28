Cruzeiro vs Boca Juniors Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 29/04/26

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Mejores apuestas Cruzeiro vs Boca Juniors

Boca Juniors gana ⭐ @ 3.62 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.40 en bet365

Ambos marcan (SÍ) ⭐ @ 2.00 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: En un partido muy cerrado, Boca logrará la victoria por 1-2.

Cruzeiro y Boca Juniors se enfrentan en el Mineirão en la tercera jornada de la fase de grupos de la Libertadores, un duelo que puede marcar el destino del grupo. "La Raposa" llega con la soga al cuello tras tropezar en casa, mientras que el conjunto argentino aterriza en Brasil con la flecha hacia arriba, liderando con un pleno de victorias.

Cruzeiro acumula 26 partidos esta temporada, con un balance de 12 victorias, cinco empates y nueve derrotas. El equipo ha pasado recientemente por un cambio en el banquillo y todavía está en busca de esa estabilidad necesaria. Tras ganar a domicilio en el debut, su derrota en Belo Horizonte en la segunda jornada te obliga a estar atento a su reacción, ya que la presión de su hinchada será máxima.

Por su parte, Boca Juniors atraviesa un momento mucho más sólido. Con dos victorias en dos partidos en la Libertadores, lidera el grupo con autoridad. Suma 18 encuentros en lo que va de año, con 10 victorias, seis empates y solo dos derrotas. El bloque argentino está mostrando una consistencia y una veteranía en las grandes citas que siempre inclina la balanza en este tipo de competiciones.

Alineaciones Probables Cruzeiro vs Boca Juniors

Posible alineación de Cruzeiro:

Otávio Costa, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki, Lucas Silva, Lucas Romero, Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian, Kaio Jorge.

Posible alineación de Boca Juniors:

Leandro Brey, Juan Barinaga, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Malcom Braida, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Milton Giménez.

Las mejores apuestas Cruzeiro vs Boca Juniors

1er Pronóstico Cruzeiro vs Boca Juniors: Boca Juniors gana @ 3.62 en bet365

Boca Juniors aprovecha la presión rival y encuentra valor en la victoria

Boca salta al césped con menos urgencias y mucha más confianza, un factor diferencial en un partido de este calibre. El equipo de la Ribera está sabiendo gestionar mejor los tiempos de los encuentros y presume de una estructura colectiva mucho más madura a estas alturas de la temporada.

El Cruzeiro, por el contrario, está obligado a volcarse en ataque para sacar el resultado, lo que garantiza que aparecerán espacios a la espalda de su defensa. En un escenario donde el local se expone y el visitante domina el "otro fútbol", la victoria de Boca se presenta como una apuesta de valor, especialmente por las cuotas tan atractivas que ofrece el operador.

2ºPronóstico Cruzeiro vs Boca Juniors: Más de 2.5 goles @ 2.40 en bet365

La necesidad de puntuar abre el camino a los goles

Como el Cruzeiro llega exigido y necesita sumar de tres en tres, es de esperar que el ritmo del partido sea alto desde el inicio. Tu análisis debe tener en cuenta que el equipo local adoptará una postura muy ofensiva, algo que suele traducirse en un mayor volumen de ocasiones generadas en ambas áreas.

Boca Juniors, con la calidad y el oficio que atesora, tiene dinamita suficiente para castigar esos espacios, sobre todo en transiciones rápidas. Con dos ataques con capacidad para ver puerta y un partido que apunta a ser intenso, el escenario de goles es más que probable.

3er Pronóstico Cruzeiro vs Boca Juniors: Ambos marcan (SÍ) @ 2.00 en bet365

Ataques activos que apuntan a goles en ambas porterías

El contexto del choque favorece que veamos acción en las dos áreas. El Cruzeiro generará peligro por pura necesidad, mientras que Boca tiene la pegada necesaria para ser letal en cuanto tenga la mínima oportunidad.

Además, la ansiedad por ganar del conjunto brasileño puede derivar en errores defensivos de bulto. Si buscas una apuesta combinada, esta opción es ideal: con un partido que se romperá por momentos y delanteros con pólvora, la tendencia clara es que ambos equipos logren marcar.