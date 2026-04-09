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Arsenal, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain salieron victoriosos a principios de esta semana. ¿Podrán rematar la faena y sellar su clasificación?

Sporting de Portugal, Real Madrid, Barcelona y Liverpool aún tienen opciones de darle la vuelta a la tortilla. Descubre nuestro análisis detallado para tus apuestas.

Favoritos para la vuelta de cuartos de final de la Champions League

Cuartos de final de la Champions (Vuelta) Cuota Victoria del Arsenal vs Sporting y menos de 2.5 goles 3.00 Bayern vs Real Madrid: más de 3.5 goles 1.75 Victoria del Barcelona vs Atlético y ambos equipos marcan 2.50 Liverpool vs PSG: Ambos marcan y más de 2.5 goles 1.60

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Arsenal vs Sporting

El Arsenal golpeó tarde en la ida para tomar ventaja frente al Sporting de Portugal. Aunque el gol agónico de Kai Havertz les dio una renta de 1-0 para el encuentro de vuelta, su actuación no fue del todo convincente. De hecho, los locales ganaron la batalla del xG (goles esperados) en el Estádio José Alvalade y todavía pueden remontar la eliminatoria.

Sin embargo, los "Gunners" son un equipo temible en su feudo. Solo han perdido una vez en el Emirates esta temporada y, desde entonces, han encadenado siete victorias consecutivas. Aunque no siempre brillan, suelen encontrar la manera de sacar el resultado que necesitan.

Con un duelo crucial ante el Manchester City a la vuelta de la esquina, es probable que Mikel Arteta opte por la cautela. Con la posible baja de Martin Ødegaard, los locales no están precisamente en cuadro, pero sí mermados. Nuestro pronóstico es que lograrán la victoria, pero no esperamos un festival goleador.

En cinco de los últimos seis partidos del Arsenal se marcaron menos de 2.5 goles, por lo que prevemos un triunfo local ajustado el miércoles por la noche en Londres.

Bayern de Múnich vs Real Madrid

Pocos equipos visitan el Santiago Bernabéu en Champions y salen con una victoria bajo el brazo. El Bayern de Múnich está soberbio en la campaña 2025/26 y tiene una posición inmejorable para eliminar al Real Madrid. La profundidad de su plantilla les permite rotar en la Bundesliga, lo que significa que deberían llegar frescos a este choque contra los blancos.

No obstante, el conjunto visitante no se rendirá sin luchar. Los españoles son los reyes de la competición y solo se han quedado sin marcar en cuatro partidos en todo lo que va de curso. Tras un xG combinado de 5.12 en la ida, esperamos mucha acción en las áreas en este segundo asalto.

La trayectoria de los bávaros en casa es espectacular, con 18 victorias en 20 partidos en el Allianz Arena. Los merengues necesitan una actuación heroica si quieren revertir el déficit de la ida y lo lógico es que salgan a morder desde el inicio. El Madrid tiene dinamita arriba, pero sus lagunas defensivas siguen siendo una preocupación.

Al final, vemos al Bayern sellando su pase a semifinales en un encuentro que promete ser un espectáculo para el espectador neutral.

Barcelona vs Atlético

El Atlético dio la campanada al imponerse por 0-2 en el Camp Nou ante el Barcelona. Los rojiblancos no lograban dejar su portería a cero en la ciudad condal desde hacía casi cinco años; el botín es inmejorable. Fue apenas la segunda vez en los últimos 30 partidos que el Barça se quedó sin ver puerta.

Ambos equipos se han visto las caras 5 veces en esta temporada 2025/26, con resultados de todos los colores. Los blaugranas casi culminan una remontada épica tras caer 4-0 en la Copa del Rey, ganando 3-0 en la vuelta, y también vencieron por 1-2 en su última visita al Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Por ello, aunque los hombres del "Cholo" Simeone tienen la sartén por el mango, no pueden confiarse. Hansi Flick sabe que tiene calidad de sobra para poner en aprietos a los locales, pero necesitará que sus delanteros estén más finos. El Barça registró 18 disparos en la ida y un xG superior (1.16 frente a 0.45), pero ya sabemos que en este deporte mandan los goles.

Pese a la baja por sanción de Pau Cubarsí tras su expulsión, vemos al Barça ganando el partido, aunque probablemente no sea suficiente para pasar de ronda.

Liverpool vs Paris Saint-Germain

El Liverpool de Arne Slot tiene una última oportunidad para redimir lo que está siendo una campaña nefasta en Anfield. Quintos en la Premier League y eliminados de ambas copas domésticas, la derrota por 2-0 ante el PSG supuso su 3ª racha de tres derrotas consecutivas esta temporada.

Aun así, todos conocemos la magia de las noches europeas en Merseyside. El 4-0 al Barça en 2019 o la remontada ante el Dortmund aún resuenan en las gradas. El PSG viaja con ventaja, pero Luis Enrique conoce bien el escenario y no se fiará ni un pelo.

Siendo realistas, el técnico asturiano habrá terminado con un sabor agridulce por no haber sentenciado en la ida. Tuvieron 18 disparos frente a los tres del Liverpool y tocaron el balón 39 veces en el área "red". Con mejores estadísticas en córners, centros y precisión de pase, la renta de dos goles se queda corta.

Podríamos vivir otra noche mágica bajo los focos de Anfield con un Mohamed Salah estelar en su despedida del club, pero nos tememos que, al final, la potencia del gigante francés acabará pesando demasiado para los locales.