Central Córdoba vs Boca Juniors Pronóstico: Triunfo Xeneize | 02/05/2026

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Mejores apuestas Central Córdoba vs Boca Juniors

Gana Boca⭐ @ 1.76 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.44 en bet365

Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.53 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-0 de Boca a Central Córdoba

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Central Córdoba vs Boca Juniors son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Arranca una fecha más por Liga Profesional de Argentina, donde Central Córdoba será local ante un Boca que llega con tres victorias, un empate y una derrota por la mínima ante Cruzeiro en la Copa Libertadores. Aunque en la liga se mantiene en la segunda posición con 27 puntos y siete triunfos en 15 jornadas disputadas.

Mientras que Central viene de empatar a cero goles y tres derrotas consecutivas, con una victoria 4-3 frente a Club Atlético Platense durante el fin de semana pasado, sumando 16 unidades en lo que va de temporada en la Primera División albiceleste. Por lo que se respalda un triunfo del Xeneize.

Alineaciones Probables Central Córdoba vs Boca Juniors

Posible alineación de Central Córdoba:

Aguerre, Martínez, Maciel, Casermeiro, Quiroga, Vera, Cravero, González, Barrera, Naya, Veraldo

Posible alineación de Boca Juniors:

Brey, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

1er Pronóstico Central Córdoba vs Boca Juniors: Gana Boca⭐ @ 1.76 por bet365

Este compromiso favorece al Xeneize con una gran probabilidad estimada de éxito superior al 51% en calidad de visitante.

Se anticipa un resultado apretado, posiblemente de 2-0, debido a la solidez defensiva que ha mostrado fuera de casa. Además, Boca sólo ha permitido ocho goles en sus últimos 15 partidos, mientras que Central suele plantear esquemas muy cerrados en casa.

Boca domina ampliamente el historial con el 67% de triunfos en duelos directos. La última victoria para el Xeneize se dio con un 4-2 en mayo de 2024. En calidad de visitante, cuentan con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas en siete partidos, con 12 goles a favor y cinco en contra.

Por lo que se respalda un triunfo de Boca ante Central Córdoba en la cancha del Estadio Único Madre de Ciudades.

2do Pronóstico Central Córdoba vs Boca Juniors: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.44 por bet365

El pronóstico de este compromiso se inclina fuertemente por menos de 2.5 goles, con una probabilidad del 69%, apoyando a que ambos equipos muestran una tendencia positiva en sus últimos siete partidos. Además, Central Córdoba ha registrado la cuota de menos de 2.5 goles en el 70% de sus últimos 10 partidos, mismo que Boca Juniors.

Conforme a datos históricos, estos encuentros suelen ser muy cerrados. Boca muestra una defensa sólida, con 20 anotaciones a favor y ocho en contra, por lo que se espera que controle el ritmo del juego en casa.

Las estadísticas estiman una alta probabilidad de que el marcador culmine con dos goles o menos en el campo del Santiago del Estero.

3er Pronóstico Central Córdoba Boca Juniors: Ambos equipos no anotan ⭐ @ 1.53 por bet365

El pronóstico principal para este pronóstico se inclina a favor a que ambos equipos no anoten. Pues este mercado se ve favorecido por la solidez de Boca Jrs y las dificultades que llega mostrar el bloque defensivo y ofensivo que los mantiene en los últimos lugares de su sector.

Una ventaja que puede llegar aprovechar Central es la poca precisión que la ofensiva del Xeneize demostró en sus últimos cinco compromisos, pese a que ha mejorado de arranque de temporada en la no convencía para nada en su accionar de juego desde la defensa hasta la zona de ataque.

Por lo que es viable que el marcador culmine con 2 goles o menos a favor de Boca ante Central Córdoba en el campo del Único Madre de Ciudades.