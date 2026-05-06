Carabobo vs River Plate Pronóstico: Victoria Millonaria | 07/04/2026

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Mejores apuestas Carabobo vs River Plate

Gana River⭐ @ 1.95 en bet365

Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.57 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.50 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-0 de River a Carabobo

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más en las copas sudamericanas y River, en calidad de visitante, se mide ante un Carabobo FC que llega de empatar a cero goles frente Metropolitanos FC en casa.

Es segundo lugar del sector B en la segunda ronda por la Primera División de Venezuela, con un punto por arriba de Deportivo Táchira, luego de haber sido séptimo en el primer escenario con 19 unidades en un total de 13 jornadas.

Mientras que el Millonario se ha alzado bajo el mando de Eduardo Coudet con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Por lo que es viable una victoria en Venezuela.

Alineaciones Probables de Carabobo vs River Plate

Posible alineación de Carabobo FC:

Bruera, González, Bilbao, Neira, Fuentes, Pérez, Cova, Núñez, Tortolero, Berrios, Ramírez

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

1er Pronóstico Carabobo vs River Plate: Gana River ⭐ @ 1.95 por bet365

Conforme a las últimas estadísticas, se sitúa a River Plate como el claro favorito para ganar este encuentro en Venezuela.La superioridad del Millonario se sitúa en varios factores claves y uno de ellos otorga una ventaja histórica significativa ante un plantel de menores envergadura y que busca sumar experiencia en copas sudamericanas.

El plantel argentino llega con un rendimiento sólido, con tres victorias en sus últimos cinco juegos, mientras que el plantel venezolano muestra irregularidad con dos victorias y dos derrotas en la misma cantidad de juegos.

Por lo que se respalda una victoria del Millonario frente a un cuadro venezolano que cuenta con la mayor oportunidad al medirse a un club de mayor envergadura en su casa.

2do Pronóstico Carabobo vs River Plate: Ambos equipos no anotan ⭐ @ 1.57 por bet365

Todo apunta a un triunfo sólido de River, con una alta probabilidad de que ambos clubes no anoten en Venezuela. La probabilidad estimada para que esto se dé es mayor al 70% frente a un 48% de que si anotan los dos equipos.

Desde la llegada de Eduardo Coudet, River ha mostrado mejoría en el tema ofensivo en sus últimos cuatro compromisos, manteniendo un equilibrio importante en la defensa con cuatro goles recibidos en cinco encuentros seguidos. Pese a que Carabobo ha demostrado una gran capacidad goleadora en casa, el plantel argentino representará un salto de dificultad impactante.

Por lo que es viable que el visitante saque el triunfo sin recibir goles en la cancha de Valencia, Venezuela.

3er Pronóstico Carabobo vs River: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.50 por bet365

El pronóstico de menos de 2.5 goles cuenta con un sólido respaldo estadístico basado en los duelos recientes y el rendimiento defensivo de ambos equipos. Como antecedente está el partido disputado el 15 de abril de 2026, donde River venció 1-0 a Carabobo en la cancha del Monumental de Buenos Aires, Argentina.

Además, el Millonario ha registrado la marca de menos de 2.5 anotaciones en cuatro de sus últimos cinco compromisos. Mientras que Carabobo cuenta con la misma tendencia en tres de sus últimos cinco partidos. El equipo argentino ha mantenido su arco en cuatro de cinco presentaciones seguidas.

Lo que dificulta que el marcador se eleve a más de 2.5 goles en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.