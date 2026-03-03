Brighton vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/03/26

+

Mejores apuestas Brighton vs Arsenal

Arsenal gana y ambos marcan - Sí ⭐ @ 3.70 en Betano

Primera mitad - Empate ⭐ @ 2.20 en Betano

Welbeck anota en cualquier momento ⭐ @ 3.90 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Brighton vs Arsenal son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Brighton 1-2 Arsenal

Brighton 1-2 Arsenal Predicción de goleadores: Brighton: Welbeck – Arsenal: Gabriel, Saka

Tras su victoria ante el Nottingham Forest, el Brighton regresa a casa el miércoles para medirse al líder de la liga, el Arsenal, listo para visitar el Amex Stadium.

Los hombres de Fabian Hürzeler casi han asegurado su estatus en la EPL para la próxima temporada con victorias consecutivas en Brentford y en casa contra Forest. Su forma ha sido inconsistente durante la mayor parte de la campaña. Sin embargo, solo han sufrido nueve derrotas en 28 partidos, demostrando que siguen siendo un equipo difícil de vencer.

Las Gaviotas están cómodamente alejadas de la zona de descenso gracias a sus resultados en casa. Promedian 1.71 puntos por partido como locales frente a 0.93 fuera de casa. Han estado involucrados en muchos encuentros cerrados en los últimos meses. De hecho, solo dos de sus nueve partidos en la EPL en 2026 han tenido tres o más goles.

El Arsenal se ha recuperado de manera impresionante tras la frustración de perder cuatro puntos contra Brentford y Wolves. Una dominante victoria por 4-1 sobre sus rivales Tottenham Hotspur, seguida de otra victoria en el derbi londinense contra el Chelsea, ha hecho que los Gunners recuperen su ritmo.

A pesar de la creciente presión sobre el equipo de Mikel Arteta, solo han perdido dos veces en la liga desde septiembre. Derrotaron al Brighton en el Emirates Stadium en diciembre, un partido en el que los Gunners registraron 2.1 xG y 1.6 xG post-disparo. Podría ser una noche desafiante para el equipo local si surge un patrón similar.

Alineaciones Probables Brighton vs Arsenal

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Wieffer, Gross, Milner, Hinshelwood, Mitoma, Gómez, Welbeck.

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Hincapié, Timber, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyökeres.

Las mejores apuestas Brighton vs Arsenal

1er Pronóstico Brighton vs Arsenal: Arsenal gana y ambos marcan - Sí @ 3.70 en Betano

El récord en casa del Brighton es respetable, con un promedio de 1.71 puntos por partido en el Amex en 2025/26. El equipo de Hurzeler ha encontrado la red en 12 de sus 14 partidos en casa, pero también ha fallado a la hora de mantener su portería a cero en 11 de esos encuentros.

El Arsenal está actualmente invicto en sus últimos siete partidos fuera del Emirates. Incluso con sus fuertes estadísticas defensivas esta temporada, los Gunners han concedido goles en cada una de sus últimas tres salidas, incluyendo los duelos contra Wolves y Tottenham.

Con el Manchester City enfrentándose a un partido en casa asequible contra Nottingham Forest el miércoles, el Arsenal está bajo presión para mantener el ritmo. Esperamos que los visitantes inflijan una tercera derrota en casa de la temporada a las Gaviotas, aunque es probable que el Brighton marque.

Una victoria como visitante con ambos equipos anotando se cotiza con una probabilidad del 28.57%, lo que la convierte en la mejor opción de valor entre nuestras tres apuestas Brighton vs Arsenal.

2ºPronóstico Brighton vs Arsenal: Primera mitad - Empate @ 2.20 en Betano

Casi la mitad (46%) de los partidos fuera de casa del Arsenal esta temporada han llegado 0-0 o 1-1 al medio tiempo. Además, el 64% de los goles que los Gunners han anotado como visitantes se han producido durante la segunda mitad.

Casi tres quintos (59%) de los goles que el Brighton ha anotado en casa también han llegado después del descanso. En promedio, las Gaviotas conceden su primer gol en el minuto 56, mientras que el primer gol de los Gunners como visitantes suele producirse en el minuto 58.

Estas estadísticas sugieren unos primeros 45 minutos cautelosos el miércoles. Es posible que el Brighton se sienta satisfecho con un empate en este partido, por lo que es poco probable que tomen riesgos innecesarios.

Los líderes de Arteta han demostrado que pueden mantenerse pacientes y asegurar victorias en los últimos minutos. Apoyar un empate al medio tiempo puede ser una alternativa sólida en las apuestas Brighton vs Arsenal.

3er Pronóstico Brighton vs Arsenal: Welbeck anota en cualquier momento @ 3.90 en Betano

El delantero del Brighton, Danny Welbeck, sigue brillando en las etapas finales de su carrera durante esta temporada 2025/26. El jugador de 35 años ha marcado en dos partidos consecutivos, jugando los 90 minutos completos en las victorias sobre Brentford y Forest.

Su forma goleadora ha sido inconsistente a lo largo de la campaña. Entre finales de septiembre y mediados de noviembre, Welbeck anotó siete goles en ocho partidos de la Premier League. Como suele anotar en rachas - una tendencia observada a lo largo de su carrera - lo respaldamos como el jugador más probable para marcar por el Brighton.

También existe el interés añadido de que Welbeck se enfrente a su antiguo club. Pasó cinco años con los Gunners, anotando 16 goles en 88 apariciones. Su tasa de anotación para la temporada 2025/26 actualmente es del 37.04%.

Aunque la probabilidad de que marque es baja, Welbeck está jugando con confianza y sigue siendo el objetivo principal de las Gaviotas en ataque.