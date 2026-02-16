Bodo/Glimt vs Inter de Milán Pronóstico y Apuestas Champions League | 18/02/26

+

Mejores apuestas Bodo/Glimt vs Inter de Milán

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.53 en Betano

Bodo/Glimt o Empate (Doble oportunidad) ⭐ @ 2.20 en Betano

Kasper Høgh marca en cualquier momento ⭐ @ 2.90 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bodo/Glimt vs Inter de Milán son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Bodo/Glimt 1-1 Inter de Milán

Predicción de goleadores: Bodo/Glimt: Kasper Høgh; Inter de Milán: Lautaro Martínez

El Bodo/Glimt logró un hito histórico durante su actual campaña en la Champions League. El club noruego registró su primera victoria en la fase principal de la competición, derrotando al Manchester City 3-1. Es un logro increíble, especialmente considerando que es su primera participación en la fase de liga del torneo.

La Horda Amarilla logró su puesto en la ronda eliminatoria de la competición a través de una serie dramática de resultados. Ganaron sus dos últimos partidos de la fase de liga, en casa contra el City y fuera contra el Atlético, para acabar en el puesto 23 de la clasificación.

El entrenador Kjetil Knutsen confía en la naturaleza impredecible del fútbol de eliminatorias, donde las apuestas son significativamente más altas. Dadas sus recientes victorias contra rivales de élite, el equipo entra en esta etapa sin miedo.

El Inter de Milán debe viajar al Círculo Polar Ártico, un desafío que ha resultado complicado para muchos equipos. Sin embargo, los Nerazzurri deberían tener confianza, especialmente porque actualmente lideran la Serie A y parecen muy estables.

Además, el equipo de Christian Chivu terminó décimo en la fase de liga de esta competición, a pesar de sufrir tres derrotas consecutivas. El Inter llegó a la final de la UCL en dos de las últimas tres temporadas, pero no logró ganar el título en ambas ocasiones. Los aficionados visitantes esperan que esta campaña finalmente conduzca a un trofeo.

Alineaciones Probables Bodo/Glimt vs Inter de Milán

Posible alineación del Bodo/Glimt:

Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Høgh, Hauge

Posible alineación del Inter de Milán:

Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Las mejores apuestas Bodo/Glimt vs Inter de Milán

1er Pronóstico Bodo/Glimt vs Inter de Milán: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.53 en Betano

Ambos equipos mantuvieron registros de anotación similares durante la fase inicial de la Champions League. Los anfitriones anotaron 14 goles, con un promedio de 1.75 goles por partido. Mientras tanto, los visitantes marcaron 15 goles, lo que equivale a un promedio de 1.88 goles por encuentro.

Defensivamente, el Bodo/Glimt ha enfrentado dificultades: han concedido 15 goles durante la fase de liga. Los hombres de Chivu fueron mucho más seguros en defensa, permitiendo solo siete goles en sus 8 partidos. Cabe destacar que esos siete goles fueron concedidos durante sus últimos cinco partidos de la UCL.

Es importante destacar que la Horda Amarilla anotó dos o más goles en seis de sus ocho partidos de la fase de liga, incluidos los últimos cuatro consecutivos. Además, el 88% de sus partidos vieron a ambos equipos anotar, una estadística que también se aplicó a tres de las últimas cinco salidas europeas del Inter.

2ºPronóstico Bodo/Glimt vs Inter de Milán: Bodo/Glimt o Empate (Doble oportunidad) @ 2.20 en Betano

Aunque los anfitriones podrían ser considerados el equipo más débil, sus victorias contra el Manchester City y el Atlético de Madrid demostraron que son duros contrincantes. El equipo noruego ha establecido un sólido récord en casa, ganando once de sus últimos 16 partidos europeos en el Aspmyra Stadion.

El equipo de Knutsen está acostumbrado a estos enfrentamientos a doble partido y han ganado seis de sus últimos ocho enfrentamientos europeos a doble partido. El Bodo/Glimt venció a la Lazio en un choque a doble partido en su camino a las semifinales de la Europa League la temporada pasada. En consecuencia, puede que tengan confianza el miércoles.

La victoria visitante no es segura, especialmente tras haber participado recientemente en un partido de alta intensidad contra la Juventus. El Inter había sufrido tres derrotas seguidas en la UCL antes del último partido. Esta racha negativa del Inter en la competición proporciona a los anfitriones la esperanza de asegurar un resultado positivo o un empate.

3er Pronóstico Bodo/Glimt vs Inter de Milán: Kasper Høgh marca en cualquier momento @ 2.90 en Betano

El Inter de Milán cuenta con un talento ofensivo significativo, incluyendo a Marcus Thuram y al capitán Lautaro Martínez. Este último es el máximo goleador del club en la Champions League esta temporada con 4 goles. Sin embargo, el delantero principal de los anfitriones ofrece un mejor valor en términos de anotación.

Se espera que Kasper Høgh lidere el ataque del Bodo/Glimt, habiendo anotado tres goles en sus dos últimos partidos de la UCL. Concluyó la temporada doméstica con 17 goles en 28 partidos y finalmente ha destapado su racha de anotación en esta competición.

Tras anotar contra el Manchester City y el Atlético de Madrid, incluyendo un doblete contra el City, Høgh ha demostrado que puede competir contra líneas defensivas de élite. Se espera que represente una amenaza significativa para la defensa del Inter el miércoles. Confiamos en Kasper Høgh como goleador para las apuestas Bodo/Glimt vs Inter de Milán.