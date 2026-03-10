Boca Juniors vs San Lorenzo: Pronóstico de Liga Profesional | 11/03/2026

+

Mejores apuestas Boca Juniors vs San Lorenzo

Gana Boca⭐ @ 1.61 en bet365

Más de 2.5 goles⭐ @ 2.87 en bet365

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 2.75 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un triunfo 2-1 de Boca Juniors a San Lorenzo.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs San Lorenzo son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Tras el parón en la Liga Profesional, ambos clubes llegan con la urgencia de sumar tres unidades tras sus actuaciones en sus últimos cinco juegos: el Xeneize viene de dos victorias y tres empates, mientras el plantel de Almagro cuenta con una derrota, tres duelos igualados y una victoria.

Después de una estupenda actuación en La Fortaleza, Claudio Úbeda apuesta por repetir el mismo once que se impuso 3-0 a Lanús. Por lo que Marcelo Weigandt regresaría a la titularidad, misma situación que la de Tomás Aranda.

Conforme a sus últimos resultados, respalda un triunfo de Boca Juniors ante San Lorenzo en el campo de La Bombonera.

Alineaciones Probables Boca Juniors vs San Lorenzo

Posible alineación de Boca:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

Posible alineación de San Lorenzo:

Gill, Herrera, Romaña, Hernández, de Ritis, Tripichio, Abrego, Landstatter, Vietto, Cardillo, Cuello

1er Pronóstico Boca Juniors vs San Lorenzo: Gana Boca⭐@ 1.61 por bet365

Conforme ha avanzado el torneo de liga, el Xeneize ha corregido detalles claves como la falta de gol, que hoy comienza a reencontrarlo y que lo mantiene en posiciones de calificar a la siguiente ronda.

Por otro lado, el Cuervo sigue sin encontrar el equilibrio en defensa al recibir mínimo un gol por juego. Suma cinco tantos en contra con una diferencia de gol de +2 por debajo de un Boca que no vence desde el 27 de julio de 2021 en La Bombonera.

La hegemonía de Boca sobre San Lorenzo en el Alberto José Armando es importante con seis victorias sobre cuatro del Ciclón y tres empates entre los dos clubes. Es viable que el Xeneize gane este compromiso en casa.

2do Pronóstico Boca Juniors vs San Lorenzo: Más de 2.5 goles⭐ @ 2.87 por bet365

En sus últimos cinco compromisos, los dos clubes han sumado mínimo un gol por partido, y ambos con una efectividad en defensa por debajo del 70%. Aunque en cuatro duelos de liga, Boca no ha recibido goles en casa.

Mientras que San Lorenzo sólo ha ganado un partido en calidad de visitante, con dos empates y la única derrota que tiene ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. El porcentaje de efectividad en el bloque defensivo es del 50%, con un gol concretado fuera del Pedro Bidegaín.

Los últimos resultados respaldan que ambos clubes culminen anotando más de dos goles en este compromiso a celebrarse en el Estadio Alberto José Armando.

3er Pronóstico Boca Juniors vs San Lorenzo: Ambos equipos sí anotan⭐@ 2.75 en bet365

Un partido que pinta para muchos goles por el momento de los dos clubes en la Liga Profesional. Un Boca que viene recobrando la memoria en la ofensiva y su último resultado lo respalda tras sumar un más de 2.5 goles ante Lanús en La Fortaleza.

Por otro lado, el Ciclón sólo cuenta con un menos de 2.5 anotaciones por partido, aunque es un equipo que sigue dejando mucho que desear en defensa por mantener un porcentaje de efectividad menor al 70% en cinco compromisos por la Primera División de Argentina.

Con respecto a sus compromisos, se respalda un duelo en donde ambos equipos culminen con dos o más anotaciones cada uno en el barrio de La Bombonera.