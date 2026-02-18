Boca Juniors vs Racing: Pronóstico de la Liga Profesional | 20/02/2026

+

Mejores apuestas Boca Juniors vs Racing

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.40 en bet365

Victoria de Racing o empate ⭐ @ 1.60 en bet365

Ambos equipos anotan ⭐ @ 2.00 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un triunfo de Boca Juniors 2-1 a Racing.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Ambos equipos llegan en un momento crucial, luego de que Boca Juniors sacará un resultado igualado 0-0 ante Platense. Posee un historial de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos, con cinco goles a favor y dos en contra.

La visita arriba con una exorbitante victoria en la jornada anterior ante Banfield. Racing ha sido vencido en tres ocasiones. El último choque entre ambos equipos fue el 7 de diciembre, por la Semifinales del Torneo Clausura 2025, donde ganó 2-0 en el Estadio Florencio Solá.

Pese al arranque irregular de ambos equipos, pinta para que ambos clubes se queden con la victoria en La Bombonera.

Alineaciones Probables Boca Juniors vs Racing

Posible alineación de Boca Juniors:

Marchesín, Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Delgado, Alarcón, Romero, Janson, Merentiel

Posible alineación de Racing:

Cambeses, Cannavo, Di Cessare, Rojo, Rojas, Sosa, Rodríguez, Miljevic, Solari, Conechny, Martínez

1er Pronóstico Boca Juniors vs Racing : Habrá más de 2.5 goles⭐@ 2.40 por bet365

En cinco jornadas disputadas en la Liga Profesional, ambos equipos han demostrado capacidad en sus ofensivas. Con derrota o victoria a su favor, son dos equipos capaces de anotar mínimo un gol.

Boca Juniors, en zona de clasificación, pero con un comienzo amargo de liga. Un plantel que anota goles, pero que igual recibe de 1.50 por partido. Detalle que ocupa al entrenador Claudio Ubeda para no salir de los primeros 10 equipos en el torneo.

Los dos clubes han anotado en tres de sus últimos cuatro compromisos. Por lo que es posible respaldar que ambos puedan anotar mínimo un gol cada uno.

2do Pronóstico Boca Juniors vs Racing: Victoria de Racing o empate⭐ @ 1.60 por bet365

Conforme a su historial de partidos, Racing ha ganado cinco enfrentamientos sobre cuatro de Boca. La victoria de hace algunos meses fue para los Avellaneda 0-1 en el barrio de la Bombonera y el comienzo de torneo para el Xeneize no ha sido el mejor al sumar dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco jornadas disputadas.

Un detalle para los locales es la posible baja de Leandro Paredes. En el duelo anterior, el mediocampista pidió su cambio en el último minuto y él mismo reconoció que aún se ha recuperado al 100% de su lesión en el tobillo. Una baja sensible en el plan de juego para Boca.

Los últimos resultados y el momento de ambos equipos respaldan una posible victoria de Racing en Ciudad de Buenos Aires.

3er Pronóstico Boca Juniors vs Racing: Ambos equipos anotan⭐@ 2.00 en bet365

Comienzo irregular para Boca en la Liga Profesional, ya que sus resultados y formas dejan mucho que desear. Dos triunfos con más de un gol en casa y dos derrotas como visitante, aunque concretando mínimo un gol por juego.

Pese a su pésimo inicio, La Academia ha podido concretar un tanto por partido y ganar dos encuentros consecutivos. Un plantel que mantiene en forma a sus tres delanteros con una marca de dos tantos cada uno en cinco fechas, pero igual endeble en defensa con ocho goles en contra.

El presente de ambas instituciones respalda a que el encuentro termina con uno o más anotaciones por bando.