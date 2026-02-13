Boca Juniors vs Platense: Pronóstico de Liga Profesional | 15/02/2026

+

Mejores apuestas Boca Juniors vs Platense

Más de 2.5 goles⭐ @ 2.60 en bet365

Leandro Paredes anotará el primero gol⭐ @ 4.00 en bet365

Ambos clubes anotan⭐ @ 2.50 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria de Boca Juniors por 3-1 a Platense.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs Platense son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con elcódigo promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Xeneize llega al compromiso tras perder por marcador de 1-2 ante Vélez Sarsfield en la jornada cuatro, pese a que haya anotado Iker Zufiaurre. El plantel dirigido por Claudio Ubeda se ubica en la sexta posición del sector A con seis unidades.

Mientras que, el Calamar perdió por 0-1 frente a Independiente el fin de semana pasado. Quinto en la misma zona y superando a Boca, quien ya podrá contar con los delanteros Edinson Cavani y Miguel Menentiel para este partido.

A pesar de un arranque irregular en la liga, hay esperanzas de una victoria para Boca Juniors en La Bombonera.

Alineaciones Probables Boca Juniors vs Platense

Posible alineación de Boca Juniors:

Marchesín, Barrinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Delgado, Paredes, Gelini, Menentiel, Zenon

Posible alineación de Platense:

Borgogno, Saborido, Vázquez, Raggio, Silva, Amarfil, Bussio, Mainero, Zapiola, Gauto, Heredia

1er Pronóstico Boca Juniors vs Platense: Más de 2.5 goles⭐ @ 2.60 por bet365

Pese al arranque irregular de ambos equipos, su historial señala que sus enfrentamientos terminaron con un marcador amplio a más de cuatro anotaciones en los últimos tres encuentros celebrados en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

De hecho, los dos equipos se mantienen en zona de clasificación a la siguiente fase y a un sólo punto. Aunque el comienzo de Boca fue no fue bueno, con dos victorias y dos derrotas, buscan mantener su invicto en casa.

Los dos clubes han anotado en los cuatro compromisos de liga. Por lo que hace posible respaldar en que ambos culminen con un marcador amplio este fin de semana.

2do Pronóstico Boca Juniors vs Platense: Leandro Paredes anotará el primer gol ⭐ @ 4.00 por bet365

El ataque de Boca Juniors tuvo un arranque positivo con cinco goles a favor en cuatro fechas disputadas. Uno de estos goles fue concretado por el mediocampista Leandro Paredes, con un penal en el triunfo ante Newell 's en casa.

El argentino se ha convertido en un jugador constante para el Xeneize en este inicio de torneo, con dos asistencias y una anotación. Exigido por su trayectoria y enorme talento, busca superar la marca de la primera temporada, con un gol y cuatro asistencias en 18 partidos.

En la Liga Profesional, el albiceleste cuenta con una marca de goles esperados de 1.61 y una efectividad del 50% por partido. Por lo que es viable que el jugador abra el marcador en casa.

3er Pronóstico Boca Juniors vs Platense: Ambos equipos anotan⭐ @ 2.50 en bet365

El comienzo de Boca ha sido irregular en la Liga Profesional, pues sus formas dejan mucho que desear. Dos victorias en casa con más de dos goles y dos derrotas en calidad de visitante, pero concretando mínimo una anotación.

Platense arrancó invicto con tres anotaciones a su favor, pese a que en su último compromiso no pudo meter goles frente a Independiente en casa. Con una marca para su ofensiva de 1.60 por partido y seis oportunidades creadas en el área rival.

En el historial de juegos, Boca se ha impuesto a Platense con más de dos goles y recibiendo uno. Es viable que los dos clubes anoten.