Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza: Pronóstico Liga Profesional | 28/02/2026

Mejores apuestas Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza

Gana Boca Juniors ⭐ @ 1.42 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.53 en bet365

Iker Zufiarre anotará el primer gol ⭐ @ 4.00 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un triunfo 2-0 de Boca Juniors a Gimnasia.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Los dos equipos no llegan en su mejor momento. Pese a que Boca no ha perdido en dos encuentros consecutivos, su calidad de juego en la cancha deja mucho que desear a su afición por los nombres que el club tiene en su plantel.

Mientras que Gimnasia viene de perder en cuatro de sus últimos cinco compromisos, ubicándose en la doceava posición con seis puntos, con cuatro derrotas y tres goles a favor en seis fechas disputadas en la Liga Profesional.

El accionar de ambos equipos respalda un triunfo de Boca ante Gimnasia en el campo de La Bombonera.

Alineaciones Probables Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza

Posible alineación de Boca Juniors:

Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Belmonte, Ascacibar, Delgado, Alarcón, Cavani, Merentiel.

Posible alineación de Gimnasia Mendoza:

Rigamonti; Ceballos, Mondino, González, Saavedra, Paredes, Sánchez, Barboza, Lencioni, Modica, Simoni.

1er Pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza : Gana Boca⭐ @ 1.42 por bet365

En casa, el Xeneize no ha perdido suma dos victorias y dos empates consecutivos, pese a que el accionar del equipo sigue sin convencer a directivos y afición.

Con tres anotaciones a favor del local, el club de Claudio Úbeda busca hacer pesar su casa y recomponer el arranque del torneo. Por su parte, el debutante viene de caer en dos partidos consecutivos y por más de dos anotaciones, con un triunfo por la mínima frente Instituto en la Provincia de Mendoza.

Conforme a los últimos resultados en casa, se respalda una victoria de Boca frente Gimnasia en La Bombonera.

2do Pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza: Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.53 por bet365

Los últimos resultados de Boca en casa se dieron con menos de 2.5 goles y victoria. Aunque no convence el accionar de juego, el plantel se ha caracterizado por su calidad en el ataque y con la capacidad de sacar un susto al rival en turno.

Aun así, el nivel de su ofensiva ocupa al sumar tan sólo cinco goles a favor en seis fechas de liga. Además, Mendoza sigue sin mantener solidez en la defensa con ocho tantos en contra en cinco compromisos seguidos.

Por lo que es viable que Boca Juniors se imponga por uno o dos anotaciones ante Gimnasia en Ciudad de Buenos Aires.

3er Pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza: Iker Zufiarre anotará el primer gol⭐ @ 4.00 en bet365

Sin duda, la ofensiva es lo que puede ayudar más a Boca en este pésimo arranque con cinco anotaciones en seis fechas. Uno de estos goles se dio de la mano del delantero argentino, Iker Zufiaurre, en la derrota de su equipo ante Vélez en Liniers.

Como titular o desde la banca, el albiceleste se ha convertido en una pieza clave en el sistema de juego de Claudio Úbeda, con un gol y tres asistencias. Exigido a su corta edad, Zufiarre busca ganarse un lugar en el primer equipo del Xeneize.

Su porcentaje de efectividad está por arriba del 60%, por lo que es viable que sume la primera anotación en la cancha del Alberto José Armando.