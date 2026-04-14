Boca Juniors vs Barcelona SC pronóstico: Victoria Xeneize | 14/04/2026

+

Mejores apuestas Boca Juniors vs Barcelona SC

Gana Boca Juniors ⭐ @ 1.42 en bet365

Ambos equipos si anotan⭐ @ 2.62 en bet365

Más de 2.5 goles⭐@2.25 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 1-0 de Boca Jrs a Barcelona SC.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs Barcelona SC son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más de copas sudamericanas, donde Boca Jrs recibirá a un Barcelona que bajas y altas en la que va temporada. Pues en sus últimos cinco compromisos, el Canario suma dos victorias, dos empates y una derrota, ubicándose en la tercera posición con 15 unidades en la Serie A de Ecuador.

Mientras que el Xeneize va de menos a más con tres triunfos y dos encuentros empatados en cinco compromisos, siendo tercero en sector por la Liga Profesional y liderando el Grupo D con tres unidades junto a Cruzeiro de Brasil. Por lo que es viable una victoria de Boca frente a Barcelona en casa.

Alineaciones Probables de Boca Juniors vs Barcelona SC

Posible alineación de Boca Juniors:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

Posible alineación de Barcelona SC:

Contreras, Vargas, Baez, Rangel, Mina, Intriago, Lugo, Gómez, Martínez, Villalba, Benedetto

1er Pronóstico Boca Juniors vs Barcelona SC: Gana Boca Jrs⭐@ 1.42 por bet365

Conforme a los últimos encuentros, todo respalda a Boca por su superioridad como local en La Bombonera y la tendencia a tener partidos repletos de goles. Se espera un encuentro lleno de emociones de ambas escuadras, aunque el Canario llega con más urgencia tras no ganar en la primera fecha del torneo sudamericano.

El Xeneize ha mostrado una solidez histórica contra el Barca de Guayaquil, incluyendo su invicto en Buenos Aires con dos triunfos y un empate al momento. Boca busca asegurar puntos claves en la primera fase de este torneo internacional sudamericano, por lo que Claudio Ubeda mandará lo mejor de su once inicial en casa.

Por lo que es viable una victoria de Boca Juniors frente a Barcelona de Guayaquil en la cancha del Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

2do Pronóstico Boca Juniors vs Barcelona SC: Ambos equipos sí anotan⭐@ 2.62 por bet365

Las estadísticas apuntan a que será un partido cerrado y con pocos goles. Hay una alta probabilidad,mayor al 55% de que ambos equipos anoten y el marcador sí sea bajo, pero con la ventaja de un tanto por bando. Barcelona ha mostrado una tendencia menor a las 2.5 goles en sus últimos cinco juegos en calidad de visitante.

Sus últimos enfrentamientos por copas internacionales, los resultados suelen ser muy cerrados, con un promedio de goles por partido que no pasa del 0.8 de ambos clubes. Aunque una ventaja de Boca es que en su delantera presentará a Miguel Merentiel y Adam Bareiro, mientras que en el arco estará el guardameta argentino, Agustín Marchesín.

Lo que llega a respaldar la probabilidad de que el marcador culmine con al menos un gol por bando en el campo de La Bombonera.

3er Pronóstico Boca Juniors vs Barcelona SC: Over de 2.5 goles⭐ @ 2.25 por bet365

Por el momento actual de Boca en casa, la situación se puede mantener de lado de los locales por la eficacia de su delantera en sus últimos cinco encuentros, donde su porcentaje de efectividad es mayor al 70%. Mientras que el plantel ecuatoriano arrancó con el pie izquierdo la fase regular tras caer por la mínima ante Cruzeiro en el Monumental Banco Pichincha.

Boca Jrs suma una racha de cinco partidos sin perder, con tres victorias consecutivas y dos empates, siendo el último frente a Independiente en casa. Mientras que el Canario ha registrado menos de 2.5 goles en cinco de sus últimos seis encuentros en calidad de visitante. Por lo que Boca buscará consolidar el liderato en el barrio de La Bombonera.

Los resultados respaldan un partido lleno de goles en la cancha del Estadio Alberto José Armando en Ciudad de Buenos Aires.