Boca Jrs vs Instituto: pronóstico de Liga Profesional | 22/03/2026

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Mejores apuestas Boca Jrs vs Instituto

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más de la Liga Profesional, donde Boca Jrs recibe a un Instituto que sigue sin convencer a su afición al sumar dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. Con cero triunfos en calidad de visitante, el plantel de Córdoba se ubica en la doceava posición con 11 puntos y tan sólo tres del Xeneize.

Pese a que sigue dejando mucho que desear, Boca ha hecho que La Bombonera de Buenos Aires pese con dos triunfos y cuatro empates en seis juegos como local, ubicándose en el séptimo lugar del Grupo A con 14 puntos en diez fechas disputadas.

Alineaciones Probables Boca Jrs vs Instituto

Posible alineación de Boca Jrs:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

Posible alineación de Instituto:

Roffo, Mosevich, Alarcón, Massaccesi, Cerato, Abregú, Lodico, Sosa, Córdoba, Jara, Luna.

1er Pronóstico Boca Jrs vs Instituto: Gana Boca Jrs ⭐@ 1.71 por bet365

En calidad de local, Boca ha hecho pesar su casa al mantenerse con dos triunfos y cuatro empates en seis juegos. Aunque sigue sin convencer a su afición con el pésimo accionar de juego en sus últimos juegos, donde suma dos empates consecutivos y una efectividad en su ofensiva por debajo del 70%.

Sin embargo, el Xeneize llega motivado tras haberse clasificado recientemente a la Copa Libertadores. Mientras que Instituto muestra ser un rival competitivo pero irregular fuera de Córdoba, con un empate y tres derrotas, así como una efectividad negativa con tan sólo dos goles a favor y seis en contra.

Por lo que sus últimos resultados respaldan una victoria de Boca Juniors en la cancha del Estadio Alberto J. Armando.

2do Pronóstico Boca Jrs vs Instituto: Under de 2.5 goles ⭐@ 1.44 por bet365

El partido a celebrarse en La Bombonera de Buenos Aires pinta para ser un duelo disputado donde la opción del under de 2.5 goles es una de las alternativas a tomar en cuenta por el presente de ambos clubes en la Liga Profesional.

Pese a que Boca busca recuperar protagonismo, en partidos importantes suele priorizar el orden defensivo, lo que ha llevado a mantenerse con tres empates consecutivos y por debajo de tres goles. El momento actual del equipo puede ser un factor a considerar, luego de motivarse con la clasificación a la Copa Libertadores y mantenerse invicto en casa.

La actualidad de ambos equipos respalda a que el marcador culmine con un marcador por debajo al 2.5 en Capital de Buenos Aires.

3er Pronóstico Boca Jrs vs Instituto: Miguel Merentiel anotará ⭐@ 2.87 por bet365

Para el compromiso por la fecha 12 de la Primera División de Argentina, las probabilidades de que Miguel Merentiel anote son muy altas por su excelente nivel de juego en la actualidad y antecedentes con la playera del Xeneize en calidad de local.

El uruguayo comenzó la temporada con una alta efectividad en el ataque de Boca Jrs, con cuatro anotaciones en siete partidos jugados en la Liga Profesional. Por lo que representa un promedio cercano al 0.57 goles por juego.

Como hito histórico, Merentiel alcanzó los 50 goles con la camiseta del Xeneize, consolidándose como el segundo máximo anotador uruguayo en la historia de Boca Juniors. En la temporada pasada, fue el jugador con más anotaciones, luego de culminar con 15 goles en 44 duelos oficiales.

El presente del celeste respalda que pueda aportar una anotación en el campo del barrio de La Bombonera.