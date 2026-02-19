Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 21/02/26

+

Mejores apuestas Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Bayern Múnich 4-1 Eintracht Frankfurt

Predicción de goleadores: Bayern Múnich: Kane x2, Díaz, Olise – Eintracht Frankfurt: Doan

El equipo dominante de Vincent Kompany vuelve a casa el sábado tras una cómoda victoria 3-0 contra el Werder Bremen. Esto sigue a una contundente victoria sobre el Hoffenheim en su anterior partido en casa, señalando una fuerte recuperación tras una breve racha de dos partidos sin ganar.

Con solo una derrota en toda la temporada, el Bayern es un rival formidable. A pesar de la ausencia a largo plazo de Manuel Neuer, el equipo posee una profundidad significativa en todas las posiciones. Su desempeño en la campaña 2025/26 solo es superado por su rendimiento en esta etapa durante las temporadas 2013/14 y 2015/16.

En contraste, Albert Riera enfrenta una crisis de lesiones significativa en Frankfurt. Varios de sus jugadores clave como Michy Batshuayi, Arnaud Kalimuendo, Arthur Theate, Can Uzun y Rasmus Kristensen estarán ausentes. Además, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt y Farès Chaïbi también son dudas importantes para el viaje al Allianz Arena.

Frankfurt ha ganado solo uno de sus últimos ocho partidos de la Bundesliga y está en grave peligro de no asegurar la clasificación europea. De hecho, han acumulado 11 puntos menos que los que tenían en este punto la temporada pasada.

Alineaciones Probables Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Davies, Stanisic, Tah, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Díaz, Olise, Gnabry, Kane

Posible alineación del Eintracht Frankfurt:

Kaua, Collins, Amenda, Koch, Brown, Doan, Larsson, Hojlund, Bahoya, Götze, Dahoud

Las mejores apuestas Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

1er Pronóstico Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt: Bayern Múnich -2 (Hándicap 1X2) @ 2.02 en Betsson

Los datos históricos indican un patrón consistente cuando estos dos equipos se enfrentan. En nueve de sus últimos 14 encuentros en el Allianz Arena, el Bayern ganó por un margen de, al menos, tres goles. Más recientemente, derrotaron al Frankfurt por 4-0 en febrero, y ahora parecen aún más efectivos.

Han registrado un promedio de más de cuatro goles anotados y solo 0.91 goles concedidos por partido en casa. Han marcado 14 veces en sus últimos tres partidos en casa. Mientras tanto, el Frankfurt ha encajado 7 goles en sus últimos tres partidos fuera de casa, incluidos tres contra un equipo de Werder Bremen de bajo rango.

Dado que Luis Díaz y Harry Kane están actualmente en su mejor forma, se espera otra victoria convincente para los anfitriones. Los mercados de apuestas sugieren que solo hay un 50% de probabilidad de que el Bayern gane con un margen de tres goles, pero el 64.29% de sus últimos 14 enfrentamientos han terminado de esta manera desde 2010.

2ºPronóstico Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt: Ambos equipos marcan en el primer tiempo @ 3.40 en Betsson

El Bayern ha concedido el 60% de sus goles totales en casa en la primera mitad de los partidos. De hecho, han concedido la mitad de ellos dentro de los primeros 15 minutos de los partidos. Mientras tanto, el 58% de los goles que el Eintracht Frankfurt ha marcado en partidos fuera de casa también ocurrieron en la primera mitad.

Ambos equipos han marcado en cinco de sus últimos siete encuentros, una tendencia que también ha ocurrido en ocho de los últimos diez partidos de la Bundesliga de Frankfurt. En promedio, Frankfurt marca su primer gol fuera de casa en el minuto 42, lo que sugiere que son capaces de anotar temprano.

Los mercados de apuestas indican que solo hay un 30.30% de probabilidad de que ambos equipos marquen en los primeros 45 minutos este fin de semana. Por lo tanto, esta es la mejor jugada de valor para las apuestas Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt.

3er Pronóstico Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt: Luis Díaz marca en cualquier momento @ 1.91 en Betsson

Harry Kane registra un promedio de 1.18 goles por partido de la Bundesliga esta temporada. Aunque se puede respaldar su anotación en cualquier momento con una probabilidad del 73%, las opciones alternativas en el mercado de goleadores son más favorables este fin de semana.

El delantero colombiano Luis Díaz ha tenido un desempeño excepcional esta temporada, registrando 13 goles y 10 asistencias en 21 partidos de Bundesliga. Sus 23 contribuciones de gol han sido vitales para compartir la carga ofensiva junto a Kane.

El jugador de 29 años está en excelente forma goleadora y ha anotado cinco goles en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Podemos apoyarlo para marcar contra el Frankfurt con una probabilidad de solo el 53.48%.

Su producción constante, combinada con su alta tasa de aciertos estacional de casi el 62%, sugiere que es muy probable que encuentre la red. Él es nuestra elección de goleador en las apuestas Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt.