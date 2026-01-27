Barcelona vs FC Copenhague Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

🔝Mejores apuestas Barcelona vs FC Copenhague

Raphinha anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.57 en Betano

Dani Olmo anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.50 en Betano

Más de 4.5 goles ⭐ @ 2.20 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs FC Copenhague son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Barcelona 4-1 FC Copenhague

Barcelona 4-1 FC Copenhague Predicción de goleadores: Barcelona: Raphinha x2, Robert Lewandowski, Dani Olmo; FC Copenhague: Jordan Larsson

El Barcelona llega al partido fuera de los 8 primeros por diferencia de goles. Probablemente necesiten una gran victoria para asegurar un puesto en los octavos de final. Se recuperaron de su sorprendente derrota contra la Real Sociedad con una victoria por 4-2 sobre el Slavia Praga en la Champions. Luego, el equipo de Flick venció al Oviedo 3-0 en LaLiga el domingo.

El FC Copenhague también necesita un resultado positivo para seguir en la competición, ya que actualmente están dos posiciones por debajo de los 24 primeros. Actualmente están en su pausa invernal doméstica. Sin embargo, lograron un sólido empate 1-1 contra el Napoli en su regreso a la acción europea la semana pasada.

⚽Alineaciones Probables Barcelona vs FC Copenhague

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Cubarsi, E. García, Koundé, Casado, Fermín, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Posible alineación del FC Copenhague:

Kotarski, López, Pereira, Suzuki, Meling, Achouri, Clem, Medsen, Larsson, Moukoko, Elyounoussi.

🔥Las mejores apuestas Barcelona vs FC Copenhague

1er Pronóstico Barcelona vs FC Copenhague: Raphinha anotará en cualquier momento @ 1.57 en Betano

El Barcelona deberá jugar con alta intensidad mientras busca marcar y puede que Raphinha destaque en este partido. El extremo siempre se crece en las grandes ocasiones y prosperó en esta competición el año pasado bajo el mando de Hansi Flick.

El brasileño anotó 13 goles en 14 partidos en la Champions League la temporada pasada, lo cual fue excepcional. Solo Serhou Guirassy del Borussia Dortmund pudo igualar esa cifra en la competición 2024/25.

La campaña europea 2025/26 de Raphinha se ha visto truncada por las lesiones. En cambio, ahora está completamente en forma y ha vuelto a su mejor nivel en las últimas semanas. El ex del Leeds ha anotado 9 goles en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones.

Su estado de forma sugiere que el miércoles estará listo para abrir su cuenta en la UCL esta temporada. Se puede apoyar a Raphinha en las apuestas Barcelona vs FC Copenhague para que marque en cualquier momento con una probabilidad implícita del 57.1%.

2ºPronóstico Barcelona vs FC Copenhague: Dani Olmo anotará en cualquier momento @ 1.50 en Betano

Dada la situación en la liga, el Barcelona seguirá buscando goles, incluso si establece una ventaja clara. Actualmente hay 8 equipos con 13 puntos entre la sexta y la decimotercera posición. Eso hace casi inevitable que la diferencia de goles determine qué clubes avanzan a los octavos de final.

Dani Olmo es uno de los jugadores más propensos a anotar para los locales. Incluso puede completar los 90 minutos por primera vez. Eso se debe a que Pedri y Frenkie de Jong no están disponibles, lo que significa que Fermín López podría adoptar un rol más defensivo.

Junto con Raphinha, Dani Olmo también ha disfrutado de una racha goleadora, marcando 6 veces en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones. Eso incluye goles en cada uno de los dos partidos más recientes del Barça.

Olmo ha registrado un promedio de 3.97 tiros por 90 minutos en LaLiga y 4.09 intentos por 90 minutos en Champions League. Debería tener mucha libertad para moverse y colocarse en posiciones de disparo en este partido. El internacional español tiene valor en el mercado de goleador en cualquier momento.

3er Pronóstico Barcelona vs FC Copenhague: Más de 4.5 goles @ 2.20 en Betano

Las permutaciones en juego en la octava jornada apuntan a que este será un partido con muchos goles. Aunque el Copenhague preferirá no asumir grandes riesgos, necesitarán hacerlo en algún momento. Eso debería abrir espacios para que el Barcelona los aproveche.

Los partidos que involucran a estos equipos han sido de los más goleadores de la UCL esta temporada. Los partidos del Barça en la competición promedian 3.88 goles en total. Solo los partidos del Dortmund han presentado más.

Mientras tanto, los partidos de Champions del FC Copenhague han producido 3.5 goles por 90 minutos. Solo tres equipos tienen registros defensivos peores que los daneses, quienes han encajado 17 goles en siete partidos hasta ahora.

Puede que su defensa vuelva a tener problemas, pero confían en sus posibilidades de anotar al menos un gol al contraataque. Respaldar más de 4.5 goles en las apuestas Barcelona vs FC Copenhague parece una buena opción con una probabilidad implícita del 44.4%.