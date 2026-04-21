Barcelona vs Celta de Vigo Pronóstico y Apuestas LaLiga | 22/04/26

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Mejores apuestas Barcelona vs Celta de Vigo

Barcelona Hándicap -2 ⭐ @ 2.40 en Betano

Lamine Yamal - Más de 0.5 asistencias ⭐ @ 2.20 en Betano

Gana Barcelona y menos de 4.5 goles ⭐ @ 1.72 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Barcelona 3-0 Celta de Vigo

Barcelona 3-0 Celta de Vigo Predicción de goleadores: Barcelona: Ferrán Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal

Ambos clubes llegan a esta cita tras caer eliminados en los cuartos de final de sus respectivas competiciones europeas la semana pasada. El Barcelona se impuso 2-1 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta, pero no fue suficiente para seguir vivo en la Champions League.

Por su parte, el Celta de Vigo se despidió de la Europa League tras sufrir un duro correctivo global de 6-1 ante el Friburgo.

Al Barça le quedan siete partidos para asegurar el título liguero de forma consecutiva. Una racha de siete victorias seguidas en LaLiga les ha permitido distanciarse del Real Madrid en la tabla.

El Celta se centrará ahora en pelear por los puestos europeos una vez más. Sin embargo, su dinámica es preocupante: solo han sumado cuatro puntos de los últimos 15 posibles. En su último compromiso liguero, se vieron sorprendidos en casa con un 3-0 a manos del colista, el Real Oviedo.

Alineaciones Probables Barcelona vs Celta de Vigo

Posible alineación del Barcelona:

J. Garcia; Cancelo, E. Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal; Ferrán Torres

Posible alineación del Celta de Vigo:

Radu; Marcos Alonso, Lago, Núñez, Carreira; Vecino, Moriba, Rueda, Swedberg, Fer López, Jutglà

Las mejores apuestas Barcelona vs Celta de Vigo

1er Pronóstico Barcelona vs Celta de Vigo: Barcelona Hándicap -2 @ 2.40 en Betano

Aunque el Celta de Vigo ha mostrado una cara excelente fuera de casa esta temporada, perdiendo solo dos encuentros a domicilio en LaLiga, la realidad es que apenas se han medido a los grandes del campeonato en su propio feudo. El bajón anímico y de juego actual sugiere problemas internos serios en el seno del club gallego.

Llegan a este partido habiendo encajado nueve goles en sus últimos tres compromisos, anotando solo uno. Y ojo, que esos duelos fueron ante el séptimo clasificado de la Bundesliga y el peor equipo de LaLiga.

El Barcelona debería llegar fresco físicamente, ya que ha tenido una semana entera para descansar tras el intenso choque de Champions en Madrid. Sin distracciones europeas, es poco probable que dejen escapar su ventaja en la carrera por el título nacional.

Los azulgranas están siendo, de largo, el equipo más destacado de la categoría. Promedian 2.71 goles y un 2.52 xG (goles esperados) por cada 90 minutos. Ante un rival en horas bajas, los locales tienen potencial de sobra para ganar por varios goles de diferencia.

2ºPronóstico Barcelona vs Celta de Vigo: Lamine Yamal - Más de 0.5 asistencias @ 2.20 en Betano

Las expulsiones en ambos partidos marcaron la eliminación europea del Barcelona, pero si hubo un jugador que brilló con luz propia en la eliminatoria ante el Atlético, fue Lamine Yamal. El joven talento ha estado en un estado de forma excepcional desde el parón internacional.

El canterano suma dos goles y dos asistencias en sus dos últimas apariciones. Registró cuatro pases clave en la vuelta contra el Atleti, el doble que cualquier otro jugador en el campo. Eso llegó tras una exhibición en el derbi ante el Espanyol, donde regaló dos asistencias a Ferrán Torres.

Sumando Liga y Champions esta temporada, el 10 del Barça ha repartido 15 asistencias en 37 partidos, situándose con dos de ventaja sobre Luis Milla (Getafe) como máximo asistente de la competición.

Con una probabilidad implícita del 34.5% en las apuestas Barcelona vs Celta de Vigo, que Yamal registre una o más asistencias en este partido es una opción con mucho valor.

3er Pronóstico Barcelona vs Celta de Vigo: Gana Barcelona y menos de 4.5 goles @ 1.72 en Betano

El Barcelona visita al Getafe este sábado. Por ello, es previsible que Hansi Flick rote o baje las revoluciones si su equipo logra una renta de tres goles. En ese escenario, podrían dedicarse a gestionar la posesión y proteger la zaga.

A pesar de lo mucho que se habla de la supuesta fragilidad defensiva culé, el Barça tiene el mejor registro en casa de toda LaLiga. Solo han encajado 0.56 goles cada 90 minutos ante su afición y apenas han recibido tres goles en las segundas partes jugando como locales en todo el campeonato.

Este dato ha provocado que el 75% de los partidos del Barcelona en casa terminen con cuatro goles o menos. Lo mismo ocurre en el 87% de las salidas del Celta de Vigo.

Los gallegos están sufriendo de cara a puerta, con su goleador Borja Iglesias atravesando una sequía importante. El veterano delantero suma ocho partidos sin marcar entre club y selección, y ningún otro compañero ha dado el paso al frente de forma consistente.

En resumen, apoyar la victoria local y menos de 4.5 goles en las apuestas Barcelona vs Celta de Vigo es una jugada inteligente, con una probabilidad implícita del 51.3%.