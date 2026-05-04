Barcelona SC vs Boca pronóstico: Victoria Xeneize | 05/05/2026

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Mejores apuestas Barcelona SC vs Boca

Gana Boca ⭐ @ 2.05 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.50 en bet365

Ambos equipos no anotan ⭐@ 1.61 en bet365

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Arranca una jornada más de copas sudamericanas, donde Barcelona, necesitado de sumar de a tres, recibe a un Boca Juniors que parte como favorito para llevarse la victoria en tierras ecuatorianas. El Xeneize llega como segundo lugar del Grupo D, con seis unidades y dos victorias en tres fechas disputadas.

Mientras que los de Guayaquil siguen dejando mucho que desear en el campeonato de la zona, luego de no sumar ni una victoria en tres jornadas, siendo el último por debajo de Cruzeiro y el mismo Boca Juniors. Por lo que una victoria será fundamental en casa en la búsqueda de no quedarse sin jugar copas internacionales.

Alineaciones Probables de Barcelona SC vs Boca

Posible alineación de Barcelona SC:

Contreras, Caraball, Baez, Rangel, Vallecilla, Céliz, Lugo, Quiñónez, Gómez, Benedetto, Vallalba

Posible alineación de Boca:

Brey, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

1er Pronóstico Barcelona SC vs Boca: Gana Boca ⭐ @ 2.05 por bet365

El compromiso a efectuarse en Ecuador favorece a Boca Juniors, con una alta probabilidad de victoria ante Barcelona. Se espera un partido cerrado con pocos goles y un dominio total del equipo argentino, que ya los venció 3-0 en el cruce anterior en abril de 2026. Y más cuando Barcelona se encuentra en una situación caótica al ser colista de grupo.

Mientras que el Xeneize busca consolidar su posición en el grupo tras un estupendo desempeño, luego de ganarle 3-0 a los ecuatorianos el 14 de abril de 2026. Por lo que se espera un triunfo contundente de Boca en la cancha del Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador.

El presente favorece a Boca Juniors al sumar cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, incluyendo la última victoria 2-1 a Central Córdoba de Santiago en la Primera División de Argentina.

2do Pronóstico Barcelona SC vs Boca: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.50 por bet365

Por el momento actual de Boca en calidad de local y visitante, la situación se puede mantener a favor de los argentinos por su eficacia en la delantera en sus últimos cinco compromisos, donde su porcentaje de efectividad es mayor al 80%.

Mientras que el plantel ecuatoriano sigue con muchas dudas en su accionar, luego de caer en sus tres primeros juegos. Situación que ocupa al entrenador venezolano, César Farías, al no encontrar el funcionamiento apropiado y, en esta ocasión, se miden ante Boca que su fuerza en la ofensiva con cinco a favor y dos en contra.

Por lo que pinta para ser un partido apretado, pero con la ventaja a favor de Boca por dos goles en su visita a Guayaquil.

3er Pronóstico Barcelona SC vs Boca: Ambos equipos no anotan ⭐ @ 1.61 por bet365

Las estadísticas señalan que será un encuentro cerrado y con pocos goles. Hay una alta probabilidad, mayor al 70% de que ambos equipos no anoten y el marcador si sea bajo, pero con la ventaja a favor del Xeneize. Barcelona ha mostrado una tendencia de menos de 2.5 goles en sus últimos partidos de local.

Los duelos de Barcelona en copas internacionales suelen ser muy cerrados, con un promedio de anotaciones por juego que no pasa de 0.9 para los de Guayaquil. La ventaja de Boca recae en la delantera con Miguel Merentiel y Adam Bareiro, mientras que en el arco tiene la confianza puesta en el juvenil argentino, Leandro Brey.

Conforme a los datos, se respalda un marcador volcado hacia un sólo lado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador.