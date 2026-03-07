Athletic Club vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 07/03/26

+

Mejores apuestas Athletic Club vs Barcelona

El Athletic marca más de 0.5 goles en la primera mitad ⭐ @ 2.25 en bet365

Lamine Yamal marca en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en bet365

Resultado segunda mitad: Barcelona ⭐ @ 1.90 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Barcelona son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Athletic Club 1-2 Barcelona

Athletic Club 1-2 Barcelona Predicción de goleadores: Athletic Club: Gorka Guruzeta - Barcelona: Lamine Yamal, Dani Olmo

Ambos equipos fueron eliminados de la Copa del Rey durante la semana, aunque en circunstancias muy diferentes. El Athletic Club fue derrotado 1-0 por la Real Sociedad, resultando en una derrota global de 2-0 para los hombres de Ernesto Valverde, que actualmente llevan cinco partidos invictos en la liga.

Fue una historia diferente para el Barcelona, que brilló en una victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid el martes. Sin embargo, no lograron completar una remontada notable tras perder el partido de ida 4-0.

En LaLiga, el Barça ha recuperado el control de la carrera por el título, en gran parte gracias a los recientes tropiezos del Real Madrid. Los catalanes han asegurado dos victorias consecutivas en liga desde su sorprendente derrota contra el Girona.

Alineaciones Probables Athletic Club vs Barcelona

Posible alineación del Athletic Club:

Unai Simón, Boiro, Laporte, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Unai Gómez, Sancet, I. Williams, Guruzeta

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Gerard Martín, E. García, Araújo, Cancelo, Fermín, Casadó, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Las mejores apuestas Athletic Club vs Barcelona

1er Pronóstico Athletic Club vs Barcelona: El Athletic marca más de 0.5 goles en la primera mitad @ 2.25 en bet365

Los problemas defensivos del Barcelona esta temporada han sido más evidentes en las etapas iniciales de los partidos. Han concedido el 65% de sus goles en liga en la primera mitad, incluyendo cuatro goles en los primeros 15 minutos de sus partidos fuera de casa.

Es probable que sean vulnerables por las bandas, ya que los laterales titulares Jules Koundé y Alejandro Balde están lesionados. Se espera que el ofensivo Joao Cancelo sea titular. Mientras tanto, Pedri y Raphinha podrían quedarse en el banquillo antes del partido de la Champions League la próxima semana.

Esto podría ofrecer una oportunidad para el Athletic, que ha mostrado más intención ofensiva recientemente. Oihan Sancet y Gorka Guruzeta están alcanzando su mejor forma, mientras que Iñaki Williams anotó un gol fantástico el fin de semana pasado. Los Leones han encontrado la red en cada uno de sus últimos nueve partidos de liga.

Dado eso, respaldar al Athletic para marcar antes del descanso parece una gran opción en las apuestas Athletic Club vs Barcelona.

2ºPronóstico Athletic Club vs Barcelona: Lamine Yamal marca en cualquier momento @ 2.25 en bet365

Yamal celebró su primer triplete de carrera el fin de semana pasado, incluyendo un gol en solitario notable mientras lideró a su equipo en una victoria por 4-1 contra el Villarreal.

Flick ha sido reacio a dar descanso al extremo, lo que sugiere que es mucho menos probable que sea rotado que Raphinha o Pedri, quienes han regresado recientemente de una lesión.

El extremo ha mostrado una mejor compostura frente al gol esta temporada, alcanzando un récord personal de 13 goles en LaLiga. Estos tantos han llegado a un ritmo de uno cada 142 minutos.

Además, ha anotado ocho goles en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones. Se espera que cause problemas constantes para una defensa del Athletic que no ha mantenido su portería a cero en 10 partidos de liga. Esto sugiere que Yamal ofrece valor como opción de goleador en cualquier momento.

3er Pronóstico Athletic Club vs Barcelona: Resultado segunda mitad: Barcelona @ 1.90 en bet365

Nico Williams es una ausencia significativa por lesión para el Athletic Club. Valverde no podrá contar con un total de cinco jugadores y han tenido problemas toda la temporada con un calendario ocupado. Su temprana salida de la Champions League sugiere que tienen dificultades con las exigencias físicas de jugar dos partidos de alto riesgo por semana.

También mostraron sus deficiencias al enfrentarse a los mejores equipos. Los vascos han registrado tres victorias en liga hasta ahora en 2026, pero todas esas victorias fueron contra equipos ascendidos. San Mamés no ha sido una fortaleza esta temporada, con solo un equipo de la mitad superior de la tabla sufriendo una derrota en Bilbao.

El Barcelona debería tener a todos sus jugadores ofensivos disponibles, por lo que, independientemente de quién empiece, Flick tendrá una verdadera profundidad en el banquillo. Esto es crucial, especialmente con un difícil viaje a Newcastle solo 72 horas después.

Con una diferencia de goles de +30 en la segunda mitad en LaLiga esta temporada, el Barça se ha mostrado fuerte después del descanso. Parecen bien posicionados para construir sobre ese récord en Bilbao y por ello lo apoyamos en la tercera de nuestras apuestas Athletic Club vs Barcelona.