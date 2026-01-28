Aston Villa vs Salzburgo Pronóstico y Apuestas Europa League | 29/01/26

+

Mejores apuestas Aston Villa vs Salzburgo

Victoria del Aston Villa ⭐ @ 1.45 en Betano

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 2.05 en Betano

Emiliano Buendía marca en cualquier momento ⭐ @ 2.95 en Betano

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Aston Villa 2-0 Salzburgo

Predicción de goleadores: Aston Villa: Emiliano Buendía, Ollie Watkins

El Aston Villa ya se ha clasificado para la siguiente fase de la Europa League, pero todavía tiene la oportunidad de liderar la tabla. Tras su fatídica derrota en casa contra el Everton en la liga, parecía que el Villa estaba prácticamente fuera de la carrera por la Premier League.

Sin embargo, impresionaron en St James’ Park el pasado fin de semana, consiguiendo una victoria por 2-0. Como resultado, los Villanos están a solo cuatro puntos del líder de la liga, el Arsenal, y tienen la oportunidad de ganar el título.

Con el club ya clasificado para la siguiente ronda de esta competición, Emery podría rotar el equipo para la última jornada. Aún se desconoce qué alineación presentará, pero el equipo local seguramente buscará terminar la fase de grupos con fuerza.

El Salzburgo espera unirse al Villa en la fase eliminatoria de la Europa League, pero está en el otro extremo de la tabla. El equipo austríaco se ubica en el puesto 28 antes de esta ronda y debe ganar este último partido para tener alguna posibilidad de clasificación.

Aun así, aunque lograsen los tres puntos, los hombres de Thomas Letsch dependen de otros resultados para alcanzar el top 24. Su victoria contra el Basilea la semana pasada debería darles cierta confianza de cara a este partido, por lo que se espera que jueguen sin miedo.

Alineaciones Probables Aston Villa vs Salzburgo

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, García, Mings, Lindelof, Digne, Onana, Bogarde, Guessand, Buendía, Bailey, Watkins

Posible alineación del Salzburgo:

Schlager, Trummer, Gadou, Schuster, Kratzig, Diabate, Bidstrup, Baidoo, Kitano, Alajbegovic, Vertessen

Las mejores apuestas Aston Villa vs Salzburgo

1er Pronóstico Aston Villa vs Salzburgo: Victoria del Aston Villa @ 1.45 en Betano

Después de su derrota en casa contra el Everton en la Premier, el Aston Villa ha comenzado a ganar impulso de nuevo. Esta competición ha sido excelente para ellos, ya que han ganado cuatro partidos consecutivos y solo han perdido uno de sus siete partidos en la fase de liga.

Además, los anfitriones han ganado seis partidos europeos consecutivos en Villa Park y no dejarán pasar la oportunidad de extenderlo a siete. Los visitantes también están en buena forma, habiendo ganado dos partidos seguidos antes de este encuentro.

A diferencia del Villa, el Salzburgo también ha tenido una semana completa para descansar, pero no ha mostrado su mejor versión en esta competición. Die Roten Bullen perdieron cinco de sus partidos iniciales en la Europa League y han caído derrotados en sus últimos cinco partidos consecutivos fuera de casa en Europa.

Aunque estos equipos nunca se han enfrentado, el Salzburgo tiene cierta experiencia contra equipos ingleses. El conjunto austríaco nunca ha vencido a tales rivales en una competición europea importante en ocho intentos, perdiendo seis de ellos.

2ºPronóstico Aston Villa vs Salzburgo: Ambos equipos marcan - No @ 2.05 en Betano

Los visitantes han tenido serias dificultades para encontrar la red en esta competición. Solo lograron ocho goles en sus siete partidos de la Europa League. Fuera de casa, el Salzburgo anotó un gol en tres partidos, destacando su falta de eficacia en el último tercio.

El equipo visitante no logró marcar en tres de sus siete partidos en esta competición, por lo que los anfitriones podrían mantener su portería a cero. Los Villanos solo han concedido cuatro goles en sus siete partidos, con un promedio de 0.58 goles por partido.

Las tropas de Emery ya han mantenido cuatro porterías a cero en esta competición y vemos muy probable que registren otra en las apuestas Aston Villa vs Salzburgo. Cabe señalar que solo uno de los últimos cinco partidos vio a ambos equipos marcar.

3er Pronóstico Aston Villa vs Salzburgo: Emiliano Buendía marca en cualquier momento @ 2.95 en Betano

Emiliano Buendía ha estado en buena forma recientemente. Sus seis goles anteriores para el Aston Villa han abierto el marcador, incluido el más reciente en Newcastle el pasado fin de semana.

Ha registrado tres contribuciones de gol en sus últimos cuatro partidos, incluidos dos goles. Las estadísticas generales de la temporada de Buendía son más bajas porque Unai Emery no lo ha seleccionado más veces como titular. En cambio, actualmente se está beneficiando de una secuencia regular de partidos.

Si Emery decide rotar su plantilla, debería dar descanso a Morgan Rogers, lo que dejaría a Buendía para jugar de 10. Este cambio podría llevar a que tenga mayor impacto en el juego, incluida la posibilidad de marcar. Podrías respaldar al argentino en las apuestas Aston Villa vs Salzburgo para anotar en cualquier momento.