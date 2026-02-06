Arsenal vs Sunderland Pronóstico y Apuestas Premier League | 07/02/26

+

Mejores apuestas Arsenal vs Sunderland

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.50 en Betano

El Arsenal gana con un hándicap de -1 ⭐ @ 1.70 en Betano

Kai Havertz marca en cualquier momento ⭐ @ 2.42 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Sunderland son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Arsenal 2-0 Sunderland

Predicción de goleadores: Arsenal: Kai Havertz, Viktor Gyökeres

Hace solo dos semanas, los aficionados del Arsenal sufrieron un pequeño colapso después de que los Gunners experimentaran su primera derrota en casa en la liga ante el Manchester United. Aunque Mikel Arteta sería el primero en admitir que fue un mal día para su equipo, se han recuperado admirablemente.

El fin de semana pasado, el club del norte de Londres enfrentó un complicado viaje a Leeds, donde equipos como Liverpool, Man Utd y Chelsea no lograron ganar. Sin embargo, hicieron una declaración ganando 4-0 y consolidando su posición en la cima de la Premier League.

Los Gunners añadieron emoción al reservar su boleto a Wembley durante la semana. Un gol en el último minuto permitió al Arsenal superar al Chelsea por 4-2 en el global en la semifinal de la EFL Cup. Se enfrentarán al Manchester City en la final por el primer trofeo disponible esta temporada.

Mientras esperan su día en Wembley, los dirigidos por Arteta tienen otra tarea importante. Para mantener su ventaja de 6 puntos en la liga, el Arsenal debe superar al recién ascendido Sunderland este fin de semana.

Los Black Cats fueron impresionantes en el partido de ida, rescatando un empate 2-2 tardío cuando se enfrentaron a principios de noviembre. Sorprendentemente, los hombres de Régis Le Bris son el único equipo en la división que permanece invicto en su propio terreno.

Sin embargo, este partido se disputa lejos de su base en el Estadio de la Luz. Con el Arsenal habiendo perdido solo una vez en el Emirates esta temporada, los visitantes tienen un reto considerable por delante.

Alineaciones Probables Arsenal vs Sunderland

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori, Nørgaard, Havertz, Eze, Madueke, Trossard, Gyökeres

Posible alineación del Sunderland:

Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fée, Talbi, Brobbey

Las mejores apuestas Arsenal vs Sunderland

1er Pronóstico Arsenal vs Sunderland: Ambos equipos marcan - No @ 1.50 en Betano

La victoria del Arsenal 1-0 sobre el Chelsea entre semana les permitió registrar su vigésima portería a cero de la temporada en todas las competiciones. Fue un recordatorio oportuno de su estabilidad defensiva tras algunas semanas tambaleantes. Sin embargo, llegan a este partido después de dos partidos consecutivos sin encajar goles.

Con solo 17 goles encajados en 24 partidos de liga, los Gunners conceden un promedio de 0.71 goles por partido. El Sunderland ha marcado el 78% de sus goles en el Estadio de la Luz, lo que muestra sus dificultades fuera de casa.

Hasta ahora, los Black Cats solo han marcado seis goles en sus 12 viajes esta temporada en liga, promediando 0.50 goles por partido. Enfrentarse a una defensa local bien entrenada nos lleva a pensar en una tercera portería a cero consecutiva de los Gunners en las apuestas Arsenal vs Sunderland.

Ambos equipos han marcado en la mitad de los 12 partidos de liga en casa del Arsenal esta temporada. Mientras tanto, eso ocurrió solo en el 33% de las salidas del Sunderland en esta competición. Como resultado, la posibilidad de ver goles de ambos equipos son escasas.

2ºPronóstico Arsenal vs Sunderland: El Arsenal gana con un hándicap de -1 @ 1.70 en Betano

Recientemente, el Arsenal encajó su primera derrota en casa de la temporada en todas las competiciones. Sin embargo, se recuperaron con tres victorias consecutivas antes de este encuentro. En total, los hombres de Arteta solo han perdido tres de sus 24 partidos de liga.

Aunque el Sunderland es competitivo en casa esta temporada, los resultados son pobres en sus desplazamientos. Solo han ganado dos de sus 12 partidos fuera de casa, perdiendo la mitad de ellos. Los dirigidos por Le Bris tampoco han ganado ninguna de sus últimas siete visitas, quedándose cortos en cuatro.

Históricamente, los Gunners han dominado este choque. Están invictos en sus últimos 13 enfrentamientos directos, ganando 9 de ellos. Los cuatro encuentros más recientes vieron a los londinenses marcar un mínimo de dos goles. La última victoria del Sunderland fuera de casa contra el Arsenal fue en 1983, lo que sugiere que la victoria local es muy posible.

3er Pronóstico Arsenal vs Sunderland: Kai Havertz marca en cualquier momento @ 2.42 en Betano

Los aficionados del Arsenal han esperado mucho tiempo el regreso de Kai Havertz tras su lesión. El alemán sufrió una lesión de rodilla el primer día de la campaña liguera, lo que lo dejó fuera durante cinco meses.

Arteta ha sido cauteloso al reintegrar a Havertz para evitar agravar la lesión. Ya ha hecho tres apariciones en las últimas semanas, acumulando 3 contribuciones de gol en ese tramo.

Havertz marcó un gol maravilloso en la Champions League contra el Kairat Almaty. Después, selló la victoria del Arsenal sobre el Chelsea en la semifinal de la Copa de la Liga el martes. Es probable que Kai tenga más minutos el sábado y probablemente vuelva a marcar. Él es nuestra elección de goleador para las apuestas Arsenal vs Sunderland.