Arsenal vs Chelsea Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 03/02/26

+

Mejores apuestas Arsenal vs Chelsea

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.62 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.70 en bet365

Margen de victoria: El Arsenal ganará por un gol ⭐ @ 3.75 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Chelsea son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con elcódigo promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Arsenal 2-1 Chelsea

Predicción de goleadores: Arsenal: Viktor Gyökeres, Kai Havertz; Chelsea: João Pedro

Bajo la dirección de Mikel Arteta, el Arsenal tiene la oportunidad de llegar a su primera final de copa desde 2020. Tendrán una ligera ventaja gracias al resultado de 3-2 del partido de ida de la semifinal. Si tienen éxito, será la primera aparición del equipo local en una final de la Copa de la Liga desde 2017/18, mucho antes de que Arteta asumiera como entrenador.

Los Gunners fueron derrotados en esta etapa de la competición por el eventual ganador, el Newcastle. Sin embargo, se consideran diferentes este año y creen que pueden superar este obstáculo. Mientras tanto, el equipo contrario espera ver a un público local ansioso.

El Arsenal se recuperó de forma brillante el pasado fin de semana en la Premier League, dominando al Leeds 0-4 en Elland Road. Como resultado, los líderes de la liga consolidaron su posición en la cima de la clasificación. Con el Manchester City y el Aston Villa perdiendo puntos, el equipo del norte de Londres ha aumentado su ventaja de cuatro a seis puntos.

Ganar trofeos ha sido el mayor desafío del Arsenal últimamente. Ahora están a solo un paso de la final de copa y de la ocasión de poner fin a su sequía. El Chelsea mostró una increíble resistencia en la liga la semana pasada, cuando remontaron un 2-0 para vencer al West Ham 3-2 en Stamford Bridge.

Este resultado significa que el Arsenal es el único equipo que ha derrotado a Liam Rosenior desde que asumió el cargo en el Chelsea. Él espera vengar esa derrota el martes venciendo a los Gunners para alcanzar la final de la Copa de la Liga. Si ganasen la final, sería el primer triunfo del club en este torneo desde la temporada 2014/15.

Alineaciones Probables Arsenal vs Chelsea

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, White, Mosquera, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Havertz, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernández, Garnacho, Pedro

Las mejores apuestas Arsenal vs Chelsea

1er Pronóstico Arsenal vs Chelsea: Victoria del Arsenal @ 1.62 en bet365

Con una ventaja de un gol obtenida en la ida, el equipo local no tendrá la necesidad urgente de presionar y encontrar un gol. Como resultado, los Blues tendrán que hacerlo, en lugar de quedarse atrás en un bloque bajo.

Salir de su zona en busca de ese gol que iguale el marcador global puede poner en riesgo la defensa del Chelsea. Eso es justo lo que el equipo de Arteta aprovecha, ya que pueden jugar entre líneas con mucha más facilidad. En consecuencia, podría abrirse espacio para el trío ofensivo de los locales.

Los Gunners solo perdieron una vez en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones, lo que indica lo difícil que podría ser esta tarea para el Chelsea. También están invictos en los últimos nueve enfrentamientos directos, ganando seis partidos en esa racha. Los locales registraron un marcador global de 9-1 en sus últimos tres encuentros en el Emirates.

Con las probabilidades en su contra, el equipo de Liam Rosenior enfrenta la posibilidad real de caer eliminado esta noche en el Emirates. Mientras tanto, deben ofrecer su mejor versión, asegurando un encuentro cerrado y emocionante. Para los Blues, anotar el primer gol será el factor crítico para el éxito.

2ºPronóstico Arsenal vs Chelsea: Ambos equipos marcan @ 1.70 en bet365

Aunque la defensa del Arsenal ha sido crucial esta temporada, parece más inestable en los últimos dos meses. Solo han registrado tres porterías a cero en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones. Además, mostraron debilidad en la defensa en el partido de ida.

Es probable que Arteta haga rotaciones en el equipo, alineando a solo uno de sus centrales habituales, lo que podría ofrecer una oportunidad para el Chelsea. Los Blues han anotado 11 goles en sus cinco últimos partidos, marcando exactamente tres goles en cada uno de sus últimos tres encuentros.

Ambos equipos encontraron la red en los tres partidos anteriores del Chelsea en todas las competiciones y pasó lo mismo en tres de los últimos cuatro del Arsenal. Además, en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos (75%), también marcaron ambos. Puede que se repita el mismo resultado en este encuentro, considerando lo que está en juego.

3er Pronóstico Arsenal vs Chelsea: Margen de victoria: El Arsenal ganará por un gol @ 3.75 en bet365

Al igual que su encuentro en Stamford Bridge en la ida, este también podría presentar goles, pero solo uno podría separar a los equipos. El Arsenal bien podría capitalizar la ventaja de jugar en casa y vencer al Chelsea por la mínima una vez más.

Los Gunners ganaron dos de sus tres partidos anteriores por un solo gol. Mientras tanto, los dos encuentros más recientes del Chelsea presentaron una victoria por un gol, parte de una racha de tres victorias en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones.

La derrota en casa del Chelsea ante el Arsenal por un gol fue su segunda derrota de este tipo en sus últimos tres enfrentamientos con los Gunners. El partido anterior en el Emirates Stadium terminó con victoria local por un gol, un escenario probable el martes por la noche. Respaldamos un triunfo por la mínima de los Gunners en las apuestas Arsenal vs Chelsea.