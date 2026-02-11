Argentinos Juniors vs River: Apuestas de Liga Profesional | 13/02/2026

+

Mejores apuestas Argentinos Juniors vs River

Victoria de River Plate⭐ @ 3.50 en bet365

Juan Fernando Quintero anotará el primer gol⭐ @ 4.00 en bet365

Ambos equipos marcan⭐ @ 2.00 en bet365

Se espera que River Plate gane 2-1 contra Argentinos Juniors.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Argentinos Juniors vs River son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Dos equipos que perdieron su invicto en la jornada pasada, aunque River Plate es, sin duda, uno de esos clubes capaces de sobresalir en las peores circunstancias por su calidad en la ofensiva y solidez en el banquillo con Marcelo “Muñeco” Gallardo.

Sin embargo, llegan con dos victorias consecutivas y un empate en las tres primeras fechas. El Millonario fue derrotado 4-1 por Tigre durante el domingo pasado. Argentinos atraviesa por lo mismo con su derrota 2-1 en manos de Racing, por lo que ambos equipos llegan con la urgencia de un triunfo.

A pesar de su historial fuera de casa, las esperanzas de una victoria para River crecen aún más.

Alineaciones Probables Argentinos Juniors vs River

Posible alineación de Argentinos Juniors:

Cortés, Lozano, Godoy, Álvarez, Prieto, Fattori, Pérez, López, Lescano, Porcel, Molina

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Vina, Vera, Moreno, Galvan, Quintero, Salas, Colidio

1er Pronóstico Argentinos Juniors vs River: Victoria de River Plate ⭐ @ 3.50 por bet365

A pesar del cierre negativo durante el pasado campeonato, las victorias de River sobre Barracas Central y Gimnasia lo colocan por arriba del puntaje del rival a enfrentar. Aunque ha sufrido su primera derrota en la Liga Profesional.

De hecho, los locales se mantienen debajo de la zona de clasificación a la siguiente fase a dos puntos del Millonario, con una derrota, tres empates y una victoria en el arranque del campeonato.

La débil forma de Argentinos hace fácil respaldar una victoria de River aquí. Los tres primeros partidos de liga de River Plate han terminado con dos o un gol a su favor y victoria.

2do Pronóstico Argentinos Juniors vs River: Juan Fernando Quintero anotará el primer gol ⭐ @ 4.00 por bet365

La delantera de River Plate tuvo un arranque positivo con cuatro goles a favor en cuatro fechas disputadas. Dos de los goles fueron concretados por el delantero Juan Fernando Quintero, con su doblete en la victoria ante Gimnasia LP.

El colombiano se ha convertido en el goleador fiable de los enfranjados en este inicio de temporada, habiendo concretado en dos ocasiones durante el torneo local. Exigido por su enorme talento, busca superar la marca de la primera campaña con River, con 12 anotaciones en 61 partidos.

En la Liga Profesional, el jugador de 33 años representa casi el 70% de goles concretados por el Millonario en su arranque. La confianza con Marcelo Gallardo se mantiene. Ha marcado dos goles en cuatro partidos.

Habiendo participado en la creación y conclusión de los cuatro goles de su equipo, Quintero es el candidato para marcar primero por su porcentaje de efectividad del 46%.

3er Pronóstico Argentinos Juniors vs River: Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.00 en bet365

Aunque River Plate tuvo un arranque aceptable en la Liga Profesional, sus formas dejan mucho que desear. Anotaron hasta el minuto 59 para abrir el marcador en Ciudad de Buenos Aires y volvieron a concretar casi en la segunda parte frente a Gimnasia en casa.

Después de una actuación pobre en el Monumental de Buenos Aires, Marcelo Gallardo no se lo esperó. La derrota 4-1 ante Tigre en su último partido de liga dejó en evidencia varios errores defensivos. Su rival creó 2.55 xG y seis oportunidades creadas en el área.

Lo mismo sucede con el Bicho. Cuatro encuentros seguidos anotando en el arranque o final de la segunda mitad. Por lo que es fácil respaldar que ambos clubes anoten.