Argentina vs Mauritania pronóstico: Goleada albiceleste | 27/03/2026

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Mejores apuestas Argentina vs Mauritania

Gana Argentina⭐ 1.02 en bet365

Over de 2.5 goles⭐ 1.18 en bet365

Argentina o empate⭐ 1.00 en bet365

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La campeona del mundo está a pocos meses de comenzar la defensa del título ganado hace cuatro años en Qatar y, en esta ocasión, enfrentará a una Mauritania que llega con muchas dudas en su accionar de juego y con pocas posibilidades de una victoria en La Bombonera de Buenos Aires.

Argentina espera ganar de nuevo tras su último resultado: victoria 0-2 en amistosos internacionales ante la Selección de Angola, donde los anotadores fueron: la estrella del Internazionale de Milán, Lautaro Martínez y el astro del Inter de Miami, Lionel Messi.

Conforme a las estadísticas y datos, es viable una victoria de la Albiceleste en La Bombonera.

Alineaciones Argentina vs Mauritania

Posible alineación de Argentina:

Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada, Messi, Álvarez

Posible alineación de Mauritania:

Niasse, Abeid, Ba, Houbeib, Diaw, Bodda, Gassama, Amar, Ba, Koita, Tanjy

1er Pronóstico Argentina vs Mauritania: Gana Argentina⭐@ 1.02 por bet365

La Argentina se ha impuesto con un más de 2.5 anotaciones en sus últimos cinco compromisos amistosos, donde la estrella del Inter de Miami, Lionel Messi, se ha despachado con al menos un gol por partido.

Un aspecto a tener en cuenta es que el equipo de Lionel Scaloni ha conseguido marcar más de tres anotaciones en cinco compromisos amistosos. Además, considerando sus seis encuentros anteriores a este, en cinco de ellos, la apuesta del “Ambos Equipos Anotan” no habría sido viable.

Por lo que se respalda una victoria de la Albiceleste ante un lleno total en la cancha del Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

2do Pronóstico Argentina vs Mauritania: Over de 2.5 goles⭐ @ 1.18 por bet365

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se ha acostumbrado a sacar resultados abultados en calidad de local y visitante. Un ejemplo de esto fue el triunfo 0-6 frente a Puerto Rico en Florida, donde Mac Allister y Echeverría sumaron un doblete cada uno; mientras que Montiel y Martínez hicieron lo propio en el Chase Stadium.

Por lo que la impresión es que Argentina puede marcar más de una vez. Por otro lado, Mauritania tendrá muchas dificultades para perforar la red del contrincante, aunque no hay que sorprenderse si saltan a defender el empate en Buenos Aires.

Con resultados y datos se respalda que el encuentro vaya a terminar con un over de 2.5 goles en el Estadio Alberto José Armando.

3er Pronóstico Argentina vs Mauritania: Argentina o empate ⭐ @ 1.00 por bet365

En cuatro de cinco encuentros, el equipo igual se ha mantenido con uno o dos goles y una derrota ante Venezuela correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde avanzaron como primer lugar de una tabla de 10 equipos.

Scaloni aún no ha definido la lista final para la Copa del Mundo, ya que dentro de los 30 convocados que comenzaron a trabajar en el predio hay 12 jugadores que buscan ganarse una oportunidad. Para varios de ellos será su primera ocasión de mostrarse ante el técnico.

Conforme a lo visto en sus últimos compromisos, es viable que la Albiceleste saque un resultado positivo o igual lo empate en la búsqueda de probar gente en casa.