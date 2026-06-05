Argentina vs Honduras pronóstico: Goleada albiceleste | 06/06/2026

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Mejores apuestas Argentina vs Honduras

Gana Argentina ⭐ @ 1.12 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.40 en bet365

Ambos equipos no anotan ⭐ @ 1.57 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 3-0 de Argentina a Honduras.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Con miras a la justa veraniega a nivel de selecciones de este año, la Selección de Argentina continúa con su preparación y, en esta ocasión, enfrentará a una Honduras decidida a arrancar un nuevo proceso de cuatro años, con el objetivo de clasificarse al próximo torneo internacional.

Un partido que pinta para un sólo lado por el momento de la albiceleste y su nivel mostrado en la cancha. Por lo que pinta ser un partido con muchos goles y manejado por el equipo de Lionel Scaloni en los 90 minutos a jugarse en la cancha del Kyle Field de College Station de Texas.

Alineaciones Probables Argentina vs Honduras

Posible alineación de Argentina:

Martínez, Tagliafico, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, Mac Allister, Fernández, Martínez, Álvarez, Almada

Posible alineación de Honduras:

Menjivar, Meléndez, Sacaza, Arriaga, Martínez, Reyes, Rosales, Palma, Rivas, Moncada, Benguché

1er Pronóstico Argentina vs Honduras: Gana Argentina⭐@ 1.12 por bet365

Previo al torneo veraniego de este año, se prevé una victoria contundente de Argentina, con una alta probabilidad de que haya más de dos goles y mantener el arco en cero. La Albiceleste llega como amplia favorita, ya que se encuentra afinando detalles tácticos para defender su título logrado hace cuatro años.

Por su parte, Honduras intentará plantear un bloque defensivo bastante bajo, buscando cerrar espacios para evitar las transiciones rápidas del combinado sudamericano y generar peligro con base a jugadas al contragolpe o a balón parado.

Pese a que Messi no vaya a jugar a causa de una fatiga muscular, el plantel argentino cuenta con una gama interesante de jugadores en ofensiva que pueden marcar la diferencia en la posible victoria por más de tres goles en el College Station de Texas, Estados Unidos.

2do Pronóstico Argentina vs Honduras: Más de 2.5 goles⭐ @ 1.40 por bet365

El duelo a celebrarse en territorio norteamericano favorece ampliamente a la Albiceleste. La mayoría de los expertos se inclinan con fuerza por un marcador con más de 2.5 goles, debido a la enorme diferencia de niveles y carácter de preparación de ambos equipos, aunque los centroamericanos se enfocan en arrancar un nuevo proceso a cuatro años.

Argentina cuenta con un ataque letal que buscará afinar detalles detalles de cara al torneo de este verano. En partidos recientes contra selecciones centroamericanas y de menor jerarquía, han logrado superar la línea de los 2.5 goles sin despeinarse. Se espera que Lionel Scaloni pruebe variantes ofensivas, por lo que veremos un partido con anotaciones.

Conforme a los últimos datos, se respalda que el encuentro culmine con más de 2.5 anotaciones, con victoria de Argentina en suelo norteamericano.

3er Pronóstico Argentina vs Honduras: Ambos equipos no anotan ⭐ @ 1.57 por bet365

El pronóstico de que ambos equipos no anoten en este compromiso es altamente probable y respaldado por la tendencia histórica de sus enfrentamientos directos y bastante abrumadora la diferencia de nivel entre las dos selecciones.

El cuadro argentino cuenta con una de las líneas y arqueros más sólidos del momento; además de un control de la posesión, lo que puede limitar a los centroamericanos a mantener un ataque vertical y generar oportunidades claves de gol. El último encuentro directo finalizó con un 3-0 a favor de Argentina, con el ambos equipos no anotan.

Por lo que es viable que la pizarra se incline hacia un sólo lado previo de cara a defender el título obtenido hace cuatro años y el marcador culmine con más de 2.5 goles en el Kyle Field.