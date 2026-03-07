AC Milan vs Inter de Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 08/03/26

+

Mejores apuestas AC Milan vs Inter de Milan

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.98 en Betano

Inter o empate y ambos marcan ⭐ @ 1.98 en Betano

Dimarco anota o asiste ⭐ @ 4.85 en Betano

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: AC Milan 2-2 Inter

AC Milan 2-2 Inter Predicción de goleadores: AC Milan: Rafael Leao, Luka Modric; Inter: Sebastiano Esposito, Marcus Thuram

La racha de 24 partidos invictos en liga del AC Milan llegó a un inesperado final el pasado fin de semana. Una derrota 1-0 ante el Parma en San Siro dejó a los Rossoneri a 10 puntos de sus rivales. El Inter se encuentra actualmente en una posición fuerte para ganar su vigésimo primer Scudetto.

Los Rossoneri respondieron inmediatamente a esa derrota asegurando una victoria 2-0 fuera de casa contra el Cremonese, su primera victoria en ese enfrentamiento en 30 años. Dos goles tardíos de Strahinja Pavlovic y Rafael Leao aseguraron los puntos para el equipo de Massimiliano Allegri.

El Inter entra a este partido como claro favorito para ganar el campeonato, habiéndose impuesto en ocho partidos consecutivos en la liga. La última vez que perdieron puntos fue durante un empate 2-2 con los actuales campeones, Napoli, a principios de enero.

Los Nerazzurri no han perdido un partido de Serie A desde finales de noviembre de 2025. Curiosamente, esa derrota fue a manos del AC Milan en un encuentro anterior esta temporada. Christian Pulisic anotó el único gol en una victoria 1-0 para los Rossoneri. El Inter ha permanecido invicto en 15 partidos de liga desde entonces.

Sin embargo, ha habido algunos problemas menores en otras competiciones. El Inter empató 0-0 con el Como en la ida de su semifinal de Coppa Italia, tras su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bodo/Glimt. Su concentración puede haber disminuido ligeramente, aunque solo por un corto tiempo.

El AC Milan ha sido victorioso en cuatro de los últimos seis derbis. También están invictos en seis partidos contra el Inter por primera vez desde 2005. En San Siro, un empate parece un resultado plausible para los dos mejores equipos del país esta temporada.

Alineaciones Probables AC Milan vs Inter de Milan

Posible alineación del AC Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers, Leao, Pulisic

Posible alineación del Inter de Milan:

Martínez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Sučić, Darmian, Çalhanoğlu, Dimarco, Frattesi, Diouf, Esposito

Las mejores apuestas AC Milan vs Inter de Milan

1er Pronóstico AC Milan vs Inter de Milan: Más de 2.5 goles @ 1.98 en Betano

El AC Milan está desesperado por puntos, y sus seguidores proporcionarán un gran impulso en este partido en casa. Mientras tanto, el Inter tiene el mejor récord fuera de casa en la Serie A esta temporada. El entorno familiar probablemente ayudará al lado rojo y negro de la ciudad, aunque el lado azul y negro también considera el estadio su hogar.

Las estadísticas para los Nerazzurri son impresionantes. El Inter ha anotado 64 goles en 27 partidos, el mejor récord ofensivo de la liga. También tienen la tercera mejor defensa, habiendo concedido solo 21 veces. Cristian Chivu esperará que sus jugadores usen su poder ofensivo, aunque los hombres de Allegri son difíciles de romper.

Es raro que el AC Milan no logre encontrar la red. En sus últimos 20 partidos de liga solo han fallado en su cita al gol contra el Parma. Con el título en juego, los anfitriones no pueden permitirse ser defensivos. Necesitan ganar, por lo que atacar desde el principio es su única opción.

Solo cuatro de los últimos 10 partidos de liga que involucran a estos equipos combinados han tenido más de dos goles. Sin embargo, tres de los cinco encuentros anteriores de la Serie A han tenido más de 2.5 goles. En un derbi local donde el orgullo está en juego, la forma actual a menudo importa muy poco.

2ºPronóstico AC Milan vs Inter de Milan: Inter o empate y ambos marcan @ 1.98 en Betano

El Inter ha sido casi impecable esta temporada con 22 victorias. Los Nerazzurri están 10 puntos por delante en la cima con 67 puntos. Esta es solo la tercera vez en su historia que alcanzan este total de puntos en esta etapa de una campaña de Serie A. Su marcha implacable hacia el Scudetto no muestra signos de desaceleración.

Mientras tanto, los Rossoneri solo han perdido dos veces en toda la temporada, la menor cantidad en la máxima categoría. Su principal problema ha sido empatar partidos. Con nueve empates, el Milan tiene el tercer mayor número de empates en la división. Son buenos para detener a los oponentes, pero no pueden convertir lo suficiente.

El Inter solo ha empatado una vez esta temporada, contra el Napoli a principios de enero. También han mantenido 15 porterías a cero, el mayor número en la Serie A. Sin embargo, con el público local detrás, es poco probable que el Milan no encuentre la red. Antes de la derrota ante el Parma, el Milan había anotado en 14 partidos consecutivos de liga en casa.

La forma del Inter fuera de casa es brillante, con nueve victorias consecutivas fuera de casa en la Serie A. Han anotado en 15 partidos consecutivos de liga y han marcado al menos dos veces en cada uno de sus últimos seis, lo que supone 20 goles en ese periodo.

El impulso está firmemente en el lado azul y negro. Sin embargo, el Milan de Allegri es un equipo difícil de superar. Una doble oportunidad para el Inter, con ambos equipos encontrando la red, ofrece un valor genuino en las apuestas Ac Milan vs Inter de Milan

3er Pronóstico AC Milan vs Inter de Milan: Dimarco anota o asiste @ 4.85 en Betano

El jugador destacado del Inter en los grandes partidos de este año ha sido, sin duda, su carrilero. Federico Dimarco ha estado increíble, registrando siete goles y 15 asistencias en 35 partidos en todas las competiciones.

El jugador de 28 años tiene 21 participaciones en goles en la Serie A. Esto significa que ha participado en el 32.8% de los 64 goles de liga anotados por los Nerazzurri. Su forma reciente ha sido sobresaliente. En los últimos seis partidos de liga para el Inter, Dimarco ha registrado 10 participaciones consecutivas en goles, consistiendo en dos goles y ocho asistencias.

Se le dio un merecido descanso durante la semifinal de la Coppa Italia contra el Como. Antes de eso, anotó un maravilloso gol de primera desde un ángulo estrecho para abrir el marcador en una victoria 2-0 sobre el Génova.

Debido a que puede romper las defensas por el lado izquierdo, Fikayo Tomori y el lado derecho de la defensa del Milan estarán bajo presión constante. En un derbi donde los pequeños detalles importan, respaldar a Dimarco para marcar la diferencia ofrece un valor generoso en las apuestas AC Milan vs Inter de Milan.