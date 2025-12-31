Cuotas de ganador de la Premier League: Surge una nueva opción de valor

El Manchester City se ha acercado al Arsenal tras recortar distancias en la tabla y quiere recuperar su trono de la Premier League esta temporada. Los Cityzens superaron al Liverpool en su último encuentro, y Erling Haaland está en una forma sensacional. Esto favorece una emocionante carrera por el título.

Arsenal

Después de un comienzo brillante de la temporada, el equipo de Mikel Arteta alcanzó la cima de la tabla de la Premier League tras la séptima jornada y ha mantenido esa posición desde entonces. Están en buena forma y no hay signos de desaceleración.

Los londinenses están anotando mucho, pero sus esfuerzos defensivos realmente han marcado la diferencia. La victoria por 4-1 sobre el Aston Villa, en buena forma el martes por la noche, fue también una declaración de intenciones.

Aunque su nivel de rendimiento había caído recientemente, asegurando resultados, eso cambió contra los Villans. Los hombres de Arteta aseguraron una victoria dominante en el Emirates Stadium con una exhibición ofensiva altamente efectiva.

El mercado de traspasos de verano del Arsenal parecía prometedor en ese momento y su progreso posterior ha sido excepcional. Ahora tienen una verdadera profundidad de plantilla, que les faltó la temporada pasada, y están en gran forma para asegurar el título. Lograr 14 victorias en 19 partidos es un récord típico de los campeones de liga.

Los Gunners han mostrado cualidades necesarias para ganar el título, particularmente su capacidad para asegurar victorias incluso cuando no juegan en su mejor nivel.

Manchester City

Pep Guardiola ha jugado un fútbol excepcional recientemente. Han cerrado la brecha con el Arsenal con una larga racha de victorias en la liga y han sido muy efectivos frente al gol. Marcar 43 goles en 18 partidos es un logro significativo.

También cuentan con uno de los atacantes más devastadores del mundo, ya que Erling Haaland sigue registrando estadísticas excepcionales. Combinado con la alta calidad de sus compañeros, realmente es una combinación ganadora. Parece seguro que el City desafiará al Arsenal hasta el final de la temporada.

No obstante, su inicio inconsistente de la campaña puede obstaculizar sus posibilidades de título. A pesar de algunas ausencias clave, han mantenido una buena racha de forma realmente fuerte durante varios meses y tienen plantilla para extenderla.

Su próximo partido fuera de casa contra el Sunderland será fascinante, especialmente después de que los líderes de la liga establecieran una brecha de 5 puntos el martes. Aunque se espera que los Citizens sigan en la contienda, el Arsenal puede que no ceda suficientes puntos para perder su liderazgo.

Aston Villa

Los Villans están siendo notables esta temporada. Antes del lunes por la noche, habían ganado 13 de sus 14 partidos anteriores y estaban cerca del Arsenal en la cima de la tabla. Sin embargo, esa racha ganadora terminó abruptamente en Londres cuando los Gunners les anotaron cuatro goles.

Las tropas de Unai Emery ahora están a seis puntos de los líderes, lo cual es una brecha significativa para comenzar la segunda mitad de la temporada. Aunque los hombres de Birmingham son capaces de recuperarse, ahora requieren múltiples errores de sus rivales para acortar distancias.

Sin embargo, con jugadores como Morgan Rogers, Ollie Watkins y otros brillando, se espera que el Villa extienda su exitosa campaña 2025/26. Enero podría resultar decisivo para ellos. Con algunos partidos ganables en el horizonte, el equipo de Emery debería tener una comprensión más clara de sus objetivos a principios de febrero.

Aunque ganar el título parece improbable, el tercer puesto es un objetivo más realista y el Villa actualmente está rindiendo más allá de las expectativas.

Liverpool

Los Reds han superado su caída al inicio de la temporada y recibirán al Leeds United esta semana, habiendo ganado 7 de sus últimos 8 partidos en todas las competiciones. Arne Slot estará satisfecho con esta mejora, aunque su déficit de 13 puntos respecto al Arsenal puede ser demasiado difícil de superar en la carrera por el título.

El Liverpool tiene mucha calidad en sus filas. Aunque no todos los fichajes de verano se integraron de inmediato, siguen siendo un equipo fuerte. Ahora que han recuperado su forma, se espera que reduzcan la brecha en la parte superior de la tabla. Sin embargo, superar al Manchester City, segundo, y al Arsenal, líder, sigue siendo una tarea difícil.

Desafortunadamente para los de Merseyside, la mala racha en septiembre y noviembre fue un gran revés. Incluso con la brillante forma de Hugo Ekitike y sus mejoras en el rendimiento, es poco probable que se sumen a la lucha por el título.

El Liverpool podría acabar la temporada con fuerza, pero no se espera que estén cerca de las dos primeras posiciones en mayo.