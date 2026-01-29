Pago anticipado bet365: ¿Cómo funciona en Argentina?

¿En qué consiste la Ventaja de 2 goles?

La oferta de "2 Goles de Ventaja" es una promoción diseñada para mejorar la experiencia de las apuestas en fútbol, permitiendo que los apostadores obtengan una victoria anticipada cuando el equipo al que apuestan logra una ventaja de 2 goles durante un partido. Esta iniciativa está disponible actualmente en más de 80 ligas y competiciones en todo el mundo.

En apuestas simples, si el equipo al que apostaste que ganará obtiene 2 goles de ventaja en cualquier momento del partido, te pagarán tu apuesta en su totalidad aún cuando el equipo oponente empate o gane el partido. En apuestas múltiples y selecciones realizadas con 'Crear apuesta', si el equipo al que has apostado en el mercado 'Resultado final' estándar consigue una ventaja de 2 goles, esta selección se marcará como ganadora en 'Mis apuestas' y el resto de selecciones continuarán.

¿Cómo participar?

Participar en la oferta "2 Goles de Ventaja" de bet365 es un proceso sencillo. Aquí tienes un paso a paso para aprovechar esta promoción:

Paso 1: Asegúrate de ser un cliente nuevo o elegible en bet365. Si aún no tienes una cuenta, regístrate proporcionando la información solicitada y el código GOALVIP.

Asegúrate de ser un cliente nuevo o elegible en bet365. Si aún no tienes una cuenta, regístrate proporcionando la información solicitada y el código GOALVIP. Paso 2: Ingresa en tu cuenta de bet365 con tus credenciales. Si eres un usuario ya registrado, verifica si eres elegible para la oferta desde la sección de promociones en tu cuenta.

Ingresa en tu cuenta de bet365 con tus credenciales. Si eres un usuario ya registrado, verifica si eres elegible para la oferta desde la sección de promociones en tu cuenta. Paso 3: Dirígete al mercado 'Resultado final' estándar de los eventos de fútbol que participan en la promoción. Puedes encontrar partidos de más de 80 ligas y competiciones donde esta oferta es válida.

Dirígete al mercado 'Resultado final' estándar de los eventos de fútbol que participan en la promoción. Puedes encontrar partidos de más de 80 ligas y competiciones donde esta oferta es válida. Paso 4: Elige el equipo al que deseas apostar y coloca tu apuesta anticipada en el mercado 'Resultado final' estándar. Asegúrate de que no sea en el mercado de 'Resultado final - Precios mejorados', ya que no están incluidos en esta oferta. Puedes realizar tanto apuestas simples como múltiples.

Elige el equipo al que deseas apostar y coloca tu apuesta anticipada en el mercado 'Resultado final' estándar. Asegúrate de que no sea en el mercado de 'Resultado final - Precios mejorados', ya que no están incluidos en esta oferta. Puedes realizar tanto apuestas simples como múltiples. Paso 5: Durante el encuentro, sigue cómo se desarrolla el juego. Si el equipo al que has apostado consigue una ventaja de dos goles en cualquier momento, tu apuesta se considerará ganadora.

Durante el encuentro, sigue cómo se desarrolla el juego. Si el equipo al que has apostado consigue una ventaja de dos goles en cualquier momento, tu apuesta se considerará ganadora. Paso 6: Una vez que se logre la ventaja de dos goles, bet365 procesará el pago de tu apuesta como ganadora, generalmente dentro de 15 minutos. El resultado final del partido no afectará tu ganancia.

Condiciones importantes

La oferta está disponible exclusivamente para clientes nuevos y aquellos que sean elegibles.

Se aplica para los partidos que se disputen hasta el 31 de diciembre de 2026.

No es válida para apuestas en el mercado 'Resultado final - Precios mejorados' ni para apuestas cerradas anticipadamente en su totalidad.

La oferta solo cubre apuestas al mercado 'Resultado final' estándar basado en los 90 minutos de juego. Esto incluye cualquier tiempo de descuento, pero no incluye el tiempo extra o las tandas de penaltis.

La oferta no se aplica a apuestas realizadas a la selección de 'Empate' en cada partido.

En apuestas múltiples, si tu selección consigue una ventaja de 2 goles pero no gana el partido, aparecerá como perdedora en 'Historial' pero se tratará como ganadora según las condiciones de esta oferta.

En apuestas parcialmente cerradas, si tu equipo obtiene dos goles de ventaja, la apuesta se determinará con base a la parte que se mantiene activa.

Competencias disponibles

La oferta es válida para una extensa lista de competiciones de todo el mundo, incluyendo:

Competiciones destacadas:

Premier League de Inglaterra

La Liga española

Copa Libertadores (de la fase de grupos en adelante)

UEFA Champions League (a partir de la fase de liga)

Argentina - Superliga y Copa de la Liga Profesional

Brasil - Serie A y B

Major League Soccer de EE.UU.

México - Liga MX

Otras competiciones incluidas:

Copa Asiática AFC y AFC Champions League Elite

Copa Africana de Naciones

Copa Sudamericana

UEFA Europa League y Conference League

Bundesliga de Alemania

Serie A de Italia

Ligue 1 de Francia

Primeira Liga de Portugal

Copa América y Eurocopa

Leagues Cup

Y más de 80 ligas y competiciones adicionales

La lista completa de competiciones participantes incluye ligas de Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Escocia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía y competiciones internacionales de UEFA, FIFA y CONCACAF.

Requisitos y restricciones

Requisitos de elegibilidad:

Disponible solo para clientes nuevos y elegibles según el registro de bet365.

Puedes verificar tu elegibilidad accediendo a 'Ofertas' en tu celular o 'Promociones' en tu computadora.

La oferta está disponible para partidos jugados hasta el 31 de diciembre de 2026.

Restricciones importantes:

No aplica para apuestas al 'Empate' en ningún partido.

Si una apuesta combinada resulta ganadora únicamente por esta oferta, no se aplicará ningún 'Aumento de Parlay'.

No aplica para el mercado 'Resultado final - Precios mejorados'.

Si cerraste una apuesta en su totalidad, la oferta no se aplica.

Si editaste una apuesta antes del partido y tu equipo obtiene 2 goles de ventaja, se determinará según el nuevo importe.

Si editaste una apuesta para incluir o modificar una selección de un evento en vivo, la oferta ya no aplicará.

Si tu apuesta se paga anticipadamente, no se volverá a pagar si tu selección gana el partido.

Información general:

Para asegurarte de que calificas para esta oferta, revisa los términos y condiciones completos en tu cuenta al acceder a la sección de 'Promociones'. bet365 se reserva el derecho de emprender acciones administrativas en caso de detectar abuso de esta promoción por parte de los jugadores, incluyendo el reclamo de bonos, apuestas gratis o pagos aumentados obtenidos de manera fraudulenta.

Estas condiciones deben ser leídas conjuntamente con los Términos y condiciones generales de bet365. La plataforma puede realizar cambios menores para corregir errores o mejorar la claridad, y puede cancelar esta promoción por razones legales o normativas.

Con la "Oferta de 2 Goles de Ventaja", los aficionados al fútbol pueden disfrutar de un nivel adicional de emoción y seguridad al apostar en sus equipos favoritos de todo el mundo, sabiendo que una ventaja de dos goles garantiza la victoria de su apuesta sin importar el resultado final del partido.