Opiniones sobre Betway Argentina

Si llegaste hasta este artículo, seguramente, es porque querés conocer las opiniones sobre Betway y en este texto te comentaremos las características de esta famosa casa de apuestas.

Con el fin de que entiendas mejor nuestras Betway opiniones, elaboramos una síntesis en la tabla siguiente con los puntos que tuvimos en cuenta a la hora de formar nuestras Betway opiniones:

Opiniones Nuestra Puntuación Bono de bienvenida 100% de tu 1er depósito hasta $5.000 4/5 Otras promociones 4/5 Cuotas Betway 4/5 Streaming/Opciones en vivo 4/5 App móvil 3/5 Métodos de pago 4/5 Atención al cliente 3/5 Nota promedio 3,71 Registrarse en Betway Obtén el Bono

La oferta descrita sólo está disponible para BA, para mayores 18+

Sobre Betway Argentina

La compañía Betway nació en año 2006 y actualmente cuenta con las licencias correspondientes para operar en numerosos países entre los que podemos nombrar Reino Unido, Malta, Italia, Dinamarca, España, Bélgica, Alemania, Suecia, México, Sudáfrica, Portugal e Irlanda. Al ser una empresa con trayectoria, desde nuestras Betway opiniones, pensamos que nos brinda la confianza necesaria para registrarnos y comenzar a jugar.

Otro punto para destacar dentro de las Betway opiniones es que esta plataforma de apuestas ha sido patrocinadora de muchos equipos relacionados al mundo deportivo como en el fútbol, del West Ham United y del Wender Bemer o, dentro del mundo de los Esports, de los Ninjas in Pyjamas y de los Big Clan.

Entonces, podemos resumir que Betway tiene presencia global, ya que tiene licencias en el continente europeo, americano y africano, además cuenta con más de 60 (sesenta) asociaciones de su marca con los mejores equipos y ligas mundiales.

Betway Bono de bienvenida

Según las Betway opiniones, una buena casa de apuestas ofrece a sus nuevos clientes la oportunidad de experimentar la plataforma y qué mejor que con un bono de bienvenida. Betway Argentina otorga diferentes promociones para los clientes que se registran por primera vez, veamos cuáles son:

Bono de bienvenida deportes

La promoción de bienvenida que da Betway en los deportes consiste en un crédito de apuestas por valor del 100% del primer depósito realizado por un nuevo jugador en Betway Deportes, el monto máximo que podrá obtener es de $5000. Cabe destacar que este bono sólo es válido para cuentas registradas en la Ciudad de Buenos Aires. Para hacer uso del beneficio, el usuario deberá efectuar un primer depósito del valor de $500. Se aplican términos y condiciones.

Bono de bienvenida casino

Desde nuestra Betway opiniones, esta es una de las mejores promociones de bienvenida disponible comparado con otras casas de apuestas. Se trata de un bono que tiene el valor del 100% del primer depósito realizado hasta $10000. Para aprovechar el bono de bienvenida, el cliente necesitará realizar un ingreso mínimo de $500 y haber aceptado al momento del registro, el bono ofrecido. Se aplican términos y condiciones.

Términos y condiciones del bono de bienvenida

Recomendamos desde nuestras Betway opiniones que lea los términos y condiciones para activar el bono de bienvenida que ofrece Betway Argentina, de esa manera, conocerá los detalles de la activación. Los T&C son los siguientes:

- El bono de bienvenida en Betway Deportes consiste en un crédito de apuestas por valor del 100% del 1er depósito hecho por un nuevo cliente en Betway Deportes hasta $5000.

- Sólo podrán reclamar el bono los usuarios con cuentas registradas en la Ciudad de Buenos Aires.

- No pueden participar los jugadores que ya tengan cuenta en Betway, incluidos los que abrieron sus cuentas en Betway Sports/.com.ar y la cerraron.

- El nuevo cliente tendrá que ingresar un depósito mínimo de $500 a través de un método de pago válido.

Para que sea válida la apuesta las cuotas deberán realizarse de la siguiente manera:

*Apuestas Simples: deben realizarse con cuotas de 1.75 (3/4) o más

*Apuestas de Sistema: cada selección debe efectuarse con cuotas de 1.40 (2/5) o más.

- Los bonos no pueden ser canjeados ni transferidos a otros productos de Betway (casino, por ejemplo)

Recomendamos que no se quede sólo con nuestras Betway opiniones y verifique más términos y condiciones en la página oficial del operador.

Cuotas Betway

Dentro de esta sección de Betway opiniones hablaremos de las cuotas, pero empecemos explicando qué es una cuota para aquellos nuevos apostadores que no están familiarizados con el término. Las cuotas son indicadores numéricos que muestran el valor de una apuesta y nos permiten calcular más o menos cuáles serían las ganancias potenciales.

Según diferentes Betway opiniones de usuarios que también usan la plataforma, las cuotas que ofrece Betway Argentina es una de las más altas comparándolas con otras casas de apuestas.

Probabilidad y apuestas

Las cuotas muestran las probabilidades de un resultado y pueden ser expresado en números decimales, faccionario o americano, en Betway ¡Vos elegís!

Para que se entienda mejor, voy a tomar un ejemplo concreto, vamos a suponer que apostas que el próximo campeón de la Liga Profesional será Talleres de Córdoba, la cuota es de 1.65 en este momento, es decir, si apostas $100 y en la final gana el equipo que elegiste, tus ganancias serán de $165.

Desde nuestras Betway opiniones, algo bueno de esta casa de apuestas es que podés acceder a los mejores pronósticos de los eventos más importantes para que puedas tomar una buena decisión a la hora de apostar.

No me quiero olvidar de comentar que Betway Argentina, dispone de la opción Cash Out, esto te va a permitir cerrar las apuestas antes que finalice el evento y llevar una porción de las ganancias o salir cuando algo no está saliendo muy bien, de esa forma, se minimizan las pérdidas.

Apuestas en vivo

Vamos a destacar desde nuestras Betway opiniones que la plataforma de apuestas Betway Argentina sobresale por la posibilidad que nos brinda de poder apostar en vivo, en el casino, por ejemplo, ofrece más de 450 juegos en línea como tragamonedas, ruletas, blackjack y mucho más.

En el mundo de los deportes, podés disfrutar del vivo de los mejores partidos de fútbol, tenis y los Esports. Una nueva oferta del directo es la posibilidad de crear tu apuesta mientras transcurre el partido.

Aplicación para celular Betway

Llegó la hora de hablar en estas Betway opiniones sobre la aplicación de la casa de apuestas, lamentablemente, sólo está disponible en su versión para teléfonos Android, todavía no se encuentra listo para usar en la versión iOS. En la app es posible realizar apuestas en vivo, ingresar a los mercados deportivos y acceder a promociones.

En la siguiente tabla, te detallamos los criterios que tuvimos en cuenta para elaborar nuestras Betway opiniones

Betway Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 4/5 Facilidad de uso 5/5 Seguridad 4/5 Tamaño de descarga 4/5 Disponible para iOS y Android Sólo Android

Métodos de pago

Betway Argentina, como las otras mejores casas de apuestas del país, ofrece diferentes formas de depósito, recomendamos que, si es el primer depósito, verifiques el método de pago válido para activar el bono de bienvenida.

Los métodos de pago que acepta Betway son tarjetas como Visa o Mastercard, transferencia a través de cuenta bancaria y monedero electrónico, tenga en cuenta que, dependiendo del medio, podrá tener cierta demora. Con relación a los retiros, se puede hacer a través de los mismos métodos, pero se recomienda que, para recibir tu retiro al día siguiente, realices la operación antes de las 18:00 de lunes a jueves.

Atención al cliente

En materia de atención al cliente, desde nuestras Betway opiniones, pensamos que Betway Argentina podría mejorar, no es fácil encontrar los contactos para los centros de ayuda y si bien la sección de FAQS (preguntas y respuestas) está disponible y resuelve varias dudas, sería necesario agregar más vías para contactarse.

Las formas de contactos que pudimos listar son:

Betway Opciones de servicio al cliente Chat online Sí Sección de preguntas frecuentes Sí

Conclusión: ¿Qué tan bueno es Betway?

Llega el momento de hacer un balance sobre las Betway opiniones, consideramos que Betway es una buena plataforma de apuestas que tiene la opción del casino online y las apuestas en vivo, además posee las licencias necesarias para operar en Argentina, por lo que nos puede brindar seguridad, pero como puntos débiles encontramos el servicio de atención al cliente y la aplicación que no está disponible para todas las versiones.

Si tuviéramos que hacer un cuadro sobre lo que nos gusta y lo que no de las características de la plataforma, quedaría así:

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Posibilidad de apuestas en vivo La aplicación puede estar disponible para otras versiones Buen valor en los bonos de bienvenida Pocas vías de contacto con Atención al Cliente Buenas cuotas

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tarda en pagar Betway?

El tiempo de demora normal, al igual que en otras casas de apuestas es de uno a dos días, pero depende del día y el horario en que se realice la operación, por eso, se recomienda que haga la solicitud del pago de lunes a jueves antes de las 18:00 hs.

Si ya excedió el tiempo correspondiente para recibir el pago, le sugerimos que entre en contacto con el centro de atención al cliente

¿Cuánto es el mínimo para retirar en Betway?

Como todas las casas de apuestas, cuando usted quiere realizar un retiro, se le solicita que cumpla con el requisito de retirar un monto mínimo, en este caso, para Argentina esa cantidad mínima es de $1250.

¿Cómo deposito en Betway?

Para depositar, se necesita que realice su registro desde la página web del operador.

Para iniciar, tenés que ingresar los datos de usuario y contraseña, después buscar el botón “banca” y hacer clic en la opción de “depósito”, allí aparecerán los métodos de pago, podés elegir el más conveniente.

Para finalizar, es necesario digitar el monto que querés depositar y antes de confirmar, fíjate que estén todos los datos correctos ¡Listo! Ya tenés tus depósitos en Betway.