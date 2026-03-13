Apuestas a las remontadas inglesas en las vueltas de Champions League

+

Tres de los seis clubes ingleses sufrieron derrotas por tres goles en la Liga de Campeones esta semana. ¿Existe algún valor en apostar por remontadas en los partidos de vuelta?

El Liverpool espera remontar una desventaja de 1-0 contra el Galatasaray. Mientras tanto, el Manchester City, el Tottenham y el Chelsea enfrentan desafíos más complicados.

Mercados de los partidos de vuelta de la Champions League

Cuotas

Mercados UCL Cuotas ⭐ Liverpool -2 Hándicap vs Galatasaray 2.65 Man City gana la primera mitad vs Real Madrid 1.98 Chelsea gana vs PSG y ambos equipos anotan 3.15

Cuotas cortesía de Betano. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentinapodés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Seis clubes pero ninguna victoria en una mala semana para la Premier League en Europa

La actuación destacada entre un récord de seis clubes ingleses en la fase de eliminación de la Champions League vino por parte del Newcastle. El Barcelona encontró difícil manejar la fisicalidad de las Urracas, pero un penalti tardío negó al equipo de Eddie Howe una victoria histórica.

Los favoritos del torneo, el Arsenal, solo pudieron empatar 1-1 como visitantes ante el Bayer Leverkusen. Aún son ampliamente favoritos para avanzar la próxima semana. Al Liverpool también se le da una probabilidad implícita del 73.3% de alcanzar la siguiente ronda, a pesar de su estrecha derrota.

Los demás equipos de la Premier League enfrentan desafíos mucho más duros. El Chelsea fue humillado 5-2 por el PSG, mientras que el Atlético de Madrid venció al Tottenham por el mismo marcador. Lo más sorprendente fue que el Manchester City cayó 3-0 ante uno de los equipos más débiles del Real Madrid en años.

Todos los clubes ingleses, excepto el Newcastle United, tendrán la ventaja de jugar en casa la próxima semana. Sin embargo, la historia sugiere que remontar un déficit de tres goles es extremadamente difícil.

Solo una vez un equipo de la Premier League ha remontado una desventaja de 3 goles para ganar una eliminatoria de la UCL. El Liverpool venció al Barcelona por 4-0 en Anfield en 2019 después de perder el partido de ida de las semifinales 3-0.

Los equipos solo han remontado tres goles en cuatro ocasiones. La mayor remontada en la historia de la Champions League ocurrió en 2017, cuando el Barcelona remontó una derrota de 4-0 en el partido de ida contra el PSG para avanzar.

¿Qué equipos ingleses tienen más opciones de remontar?

El Liverpool enfrenta la tarea más manejable de los clubes ingleses que van rezagados en sus eliminatorias. Los Reds habían ganado cinco de sus seis partidos anteriores en todas las competiciones antes de perder en Estambul.

Pueden sacar confianza de lo sucedido en la eliminatoria de play-off del Galatasaray contra la Juventus. El equipo turco dominó el partido de ida, ganando 5-2 en casa. Sin embargo, casi colapsaron en una salida desastrosa en el partido de vuelta, permitiendo 5.20 xG en 120 minutos en Turín.

El Galatasaray incluso tuvo ventaja numérica durante la mayor parte del partido. Eso genera dudas sobre su capacidad para cerrar la eliminatoria en Anfield, mientras que el Liverpool parece fuerte con un hándicap de -2.

En cuanto al Chelsea, compitió bien en líneas generales contra el PSG. Un error del portero Filip Jorgensen contribuyó a una derrota por 5-2, pero solo permitieron 0.90 xG. Los Blues superaron esa cifra, creando cuatro grandes oportunidades en comparación con las dos de los parisinos.

Eso sugiere que son capaces de ganar el partido de vuelta en Stamford Bridge. Sin embargo, solo hubo una portería a cero en 12 partidos para el equipo de Liam Rosenior. Respaldar al Chelsea y a que ambos equipos anoten podría ser la elección inteligente.

No hubo aspectos positivos para el Manchester City en una noche miserable en el Bernabéu. Sin embargo, un gol tempranero en el Etihad podría desestabilizar a un Real Madrid plagado de lesiones. Los Blancos han estado pasándolo mal, con derrotas en dos de sus últimos tres partidos de liga.

El City necesita arrancar rápido y lo ha logrado con frecuencia esta temporada. Su diferencia de goles en la primera mitad de +27 en la Premier League contrasta fuertemente con solo +5 después del descanso. Están bien posicionados para ir por delante al descanso, con una probabilidad implícita del 51.2%.