El pozo de la tabla: Cuotas con valor en los mercados de descenso

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La Premier League, la Bundesliga, la Serie A y LaLiga entran en su fase crítica. La lucha por evitar el pozo está al rojo vivo y algunos equipos parecen ya condenados al abismo. Siete jornadas le quedan a España. Seis a Inglaterra e Italia. Solo cinco a Alemania. La batalla por la salvación llega a su clímax frenético en toda Europa.

Mercado de apuestas Cuota ⭐ Burnley termina último en la Premier League 2.10 Heidenheim: Gana o empata (Doble Oportunidad) vs Freiburg 2.00 Cremonese desciende en la Serie A 1.90 Elche desciende en LaLiga 2.30

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Cuatro mercados, un mismo trasfondo: la quema del descenso

La lucha por la permanencia en la Premier League se ha vuelto totalmente impredecible. El Tottenham Hotspur se enfrenta a la posibilidad real de caer de la máxima categoría inglesa por primera vez desde 1977. Sin embargo, la carrera por evitar el "farolillo rojo" es cosa de dos: Burnley y Wolverhampton Wanderers.

El Burnley solo ha ganado uno de sus últimos 23 partidos de Premier —aquel 3-2 contra el Crystal Palace en Selhurst Park a mediados de febrero—. Están a 12 puntos de la salvación con seis jornadas por delante. Aunque el equipo de Scott Parker no puede descender matemáticamente este fin de semana, la brecha podría ampliarse a 15 puntos si caen ante un Nottingham Forest que encadena seis partidos invicto.

El Burnley arrastra una diferencia de goles paupérrima de -30. El actual colista, el Wolverhampton, está tres puntos por detrás. Tienen un average ligeramente peor (-34), pero su calendario restante es significativamente más asequible.

Los "Wolves" podrían certificar oficialmente su descenso este mismo fin de semana. Para que eso ocurra, el Leeds United tendría que ganarles y, simultáneamente, el Tottenham debería vencer al Brighton en su partido de la tarde.

No obstante, si los Spurs no ganan, los Wolves podrían volver a la Championship el lunes. El West Ham, que ocupa la 17ª posición, necesita al menos empatar contra el Crystal Palace. Ese resultado, sumado a una derrota de los Wolves, confirmaría el descenso.

En la Bundesliga, todavía ningún equipo está sentenciado. El Heidenheim ocupa la última plaza con 19 puntos en 29 partidos, situándose a dos del Wolfsburgo y a seis del St. Pauli. Para evitar el descenso directo, el conjunto de Baden-Wurtemberg necesita ganar al menos cuatro de sus últimos cinco encuentros.

El Wolfsburgo se medirá al Freiburg, Bayern de Múnich y St. Pauli en sus tres últimos compromisos. El duelo final contra los Kiezkicker será crucial para decidir las posiciones definitivas de la tabla.

La batalla en la Serie A es igual de encarnizada. El Hellas Verona y el Pisa, los dos equipos que parecen tener pie y medio fuera, no pueden descender matemáticamente esta jornada. Con seis partidos por jugar, ambos necesitan sumar al menos 14 puntos en el mejor de los escenarios.

Lecce y Cremonese están empatados a 27 puntos, justo por encima de los dos últimos. En este contexto, la visita del Lecce al Stadio Marc’Antonio Bentegodi en la jornada 33 será decisiva, a pesar de la actual diferencia de nueve puntos que separa a estos bloques de la zona crítica.

La Liga española es la más competitiva de todas. Del 10º al 18º puesto solo hay seis puntos de diferencia, y apenas 11 puntos separan a todos los equipos de la mitad inferior de la tabla. Elche, Levante y Real Oviedo ocupan los tres últimos puestos, pero están en un pañuelo de cinco puntos.

Alavés y Elche son los principales candidatos para esa tercera plaza de descenso, mientras que Levante y Oviedo se encuentran en una situación muy comprometida. El choque directo entre Alavés y Elche en el Estadio Martínez Valero probablemente dictará quién sobrevive.

Pronósticos con valor para los candidatos al descenso

El tramo final del Burnley es un auténtico calvario. Se enfrentan primero al Nottingham Forest, para luego verse las caras con Manchester City, Leeds United, Aston Villa, Arsenal y, finalmente, Wolves. Tres de estos rivales (City, Villa y Arsenal) pelean en el top 4.

En cambio, los Wolves tienen por delante a Leeds, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham y Burnley; todos ellos equipos de la mitad inferior. El duelo final en Turf Moor podría ser clave, pero el calendario infernal del Burnley es el factor determinante. Por eso, apostar a que el Burnley termina último tiene mucho valor.

El Heidenheim necesita un milagro. Ganar cuatro de cinco es el requisito mínimo, empezando por el Freiburg en el Europa-Park Stadion. Es probable que el Wolfsburgo se deje puntos ante el Bayern, mientras que el St. Pauli también tiene un calendario exigente.

El Freiburg no se juega casi nada, instalado en la zona cómoda. El hambre del Heidenheim y su racha de tres partidos sin perder los convierte en un underdog muy peligroso. Una apuesta combinada o una doble oportunidad es una cobertura inteligente para su lucha.

El Cremonese está igualado a 27 puntos con el Lecce, ambos por encima de Verona y Pisa. Sin embargo, el calendario de los Violini es durísimo: Torino, Nápoles, Lazio, Pisa, Udinese y Como. Cuatro de ellos están en el top 10.

El Lecce, por su parte, se mide a Fiorentina, Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo y Genoa. Solo la Juve está en la parte alta. El Cremonese ya estuvo en Serie B en la 24/25, mientras que el Lecce tiene más experiencia reciente salvándose. El conjunto de Cremona es el gran favorito para caer.

Elche y Alavés, separados por un solo punto, luchan por evitar acompañar a Levante y Oviedo. El Alavés tiene un calendario más exigente (Real Madrid y Barcelona), pero llega en mejor forma.

El Elche tiene al Atlético de Madrid como rival más duro y también se cruza con el Oviedo. El duelo directo en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere en la jornada 32 será vital, seguido de la visita al Alavés. Pese al factor campo, la inercia de los visitantes debería imponerse. Apostar por el descenso del Elche ofrece una rentabilidad excelente.

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