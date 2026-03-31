4 apuestas de valor para los play-offs de la Copa del Mundo

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Los play-offs otorgan las últimas plazas para la Copa del Mundo 2026 esta semana. Apoyar a varios equipos locales podría ofrecer valor en Europa. Todo está listo para vivir una noche de tensión y drama el martes, con tres equipos menos favorecidos jugando en casa, lo que podría convertir la noche en un momento histórico para Kosovo.

Mercados de play-offs de la Copa del Mundo

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Bosnia y Herzegovina +1 Hándicap vs Italia 2.67 Suecia gana vs Polonia 2.10 Kosovo +1 Hándicap vs Turquía 1.83 Dinamarca gana vs República Checa 2.05

Cuotas cortesía de Betano. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Bosnia y Herzegovina vs Italia

La historia más destacada en la última semana de clasificación para la Copa del Mundo podría ser la posible eliminación de Italia. Los tetracampeones no han logrado clasificarse para los dos torneos anteriores. Un tercer fracaso consecutivo prolongaría un período difícil para los Azzurri.

Esta perspectiva genera una presión significativa para los jugadores italianos en Zenica. Las derrotas en los play-offs contra Suecia y Macedonia del Norte acabaron con sus esperanzas mundialistas en las dos clasificaciones anteriores. Además, las derrotas por 3-0 y 4-1 contra Noruega en fase de grupos sugieren que el equipo italiano podría ser más débil en 2026.

El equipo de Gennaro Gattuso también necesitó un gol en el minuto 91 para vencer a Israel en la fase de grupos en territorio neutral en Hungría. Hay poca evidencia que sugiera que derrotarán cómodamente a un equipo físico de Bosnia y Herzegovina jugando fuera de casa.

Los bosnios estuvieron extremadamente cerca de lograr la clasificación automática durante el otoño. Un gol en el minuto 77 de Austria en su último partido de grupo les negó el primer puesto. Ofrecen valor con un handicap de +1 contra Italia.

Suecia vs Polonia

A Graham Potter se le dieron dos partidos para experimentar después de aceptar el puesto de entrenador de Suecia en octubre. Todo se enfocó en prepararse para una campaña de play-offs que aseguraron a través de la Liga de Naciones.

No impresionaron en los dos primeros partidos del inglés, pero los escandinavos cumplieron cuando realmente importaba la semana pasada. Su victoria por 3-1 en la semifinal contra Ucrania fue completamente merecida.

Suecia generó 2.32 xG frente a los 0.76 de su rival durante un partido jugado en Valencia. Curiosamente, lograron esa victoria con solo un 32% de posesión del balón, representando una clara ruptura con el estilo táctico habitual basado en la posesión de Potter.

Viktor Gyökeres anotó los tres goles y podría ser el factor decisivo contra Polonia en la final. Los suecos cuentan con una racha invicta en casa contra este rival que se remonta a 1930. Ofrecen buen valor contra un equipo polaco que solo creó 0.91 xG en su semifinal en casa contra Albania.

Kosovo vs Turquía

La posible clasificación de Kosovo para su primer gran torneo, solo una década después de su primer partido oficial, sería un logro enorme. Estuvieron a 90 minutos de clasificar para la Euro 2020. Sin embargo, un equipo severamente afectado por las restricciones de COVID-19 sufrió una ajustada derrota contra Macedonia del Norte.

De vuelta en los play-offs, parecen ser un equipo internacional más experimentado. Estaban clasificados en el puesto 99 del mundo, por debajo de equipos como Luxemburgo, cuando comenzaron el proceso de clasificación para este torneo. Sin embargo, el exentrenador de Austria, Franco Foda, ha hecho un trabajo fantástico.

Kosovo solo perdió uno de sus seis partidos en un competitivo Grupo B, que también incluía a Eslovenia, Suiza y Suecia. Después consiguieron una sorprendente victoria por 4-3 como visitantes contra Eslovaquia en su semifinal de play-offs la semana pasada. Esos resultados han aumentado, sin duda, su confianza de cara a este partido.

Este es un talentoso equipo turco que cuenta con jóvenes talentos como Arda Güler y Kenan Yıldız. Sin embargo, los visitantes tienen claras deficiencias defensivas, habiendo concedido 12 veces en sus seis partidos de grupo. Apoyar a Kosovo con un handicap de +1 podría ser una elección inteligente.

República Checa vs Dinamarca

La República Checa solo se clasificó una vez para la Copa del Mundo desde que se separó de Eslovaquia durante la década de 1990. Tienen la ventaja de jugar en casa en Praga esta semana, pero necesitarán desempeñarse mejor de lo que lo hicieron durante las semifinales.

El equipo de Miroslav Koubek necesitó un gol en el minuto 86 de Ladislav Krejčí para forzar la prórroga contra la República de Irlanda. A pesar de crear solo dos grandes oportunidades en 120 minutos, finalmente ganaron en penales.

En el tiempo reglamentario, los checos han logrado solo dos victorias en sus seis partidos anteriores. Esas victorias fueron contra San Marino y Gibraltar. También perdieron contra las Islas Feroe en la fase de grupos y son claros desfavorecidos contra Dinamarca el martes por la noche.

Los daneses cuentan con un peligroso trío atacante compuesto por Gustav Isaksen, Rasmus Højlund y Mikkel Damsgaard. Consiguieron una victoria cómoda por 4-0 contra Macedonia del Norte en su semifinal. El equipo de Brian Riemer ha anotado 20 goles en sus últimos seis partidos.

Los visitantes también pueden tomar confianza de una racha invicta de siete partidos contra la República Checa. Ese récord se remonta a una derrota por 3-0 en cuartos de final en la Euro 2004. Apoyar a Dinamarca para ganar en 90 minutos parece una buena opción con una probabilidad implícita del 51.3%.