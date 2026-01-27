Consejos de apuestas por goles en la jornada final de la Europa League

+

Solo seis clubes han sido eliminados de la Europa League hasta ahora. Apostar por una gran cantidad de goles podría ser una jugada inteligente en la jornada final. Tras siete partidos, la clasificación deja a muchos equipos en una posición en la que simplemente deben apuntar a la victoria este jueves por la noche.

Mercados de la jornada final de la Europa League

Cuotas

Mercado de goles Cuotas ⭐ Real Betis vs Feyenoord - Más de 3.5 goles 2.42 Ludogorets vs Niza - Más de 3.5 goles 2.92 El Celtic marca más de 2.5 goles vs Utrecht 2.15

Cuotas cortesía de Betsson. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Todo por decidir en la jornada final de la Europa League

Hubo un pequeño ajuste en el formato antes de la temporada 2025/26 de la Europa League. Los clubes que terminen en primer y segundo puesto ahora jugarán en casa en los partidos de vuelta de todas sus eliminatorias. Además, terminar entre los cuatro primeros asegura la ventaja de jugar en casa en el partido de vuelta hasta la etapa de cuartos de final.

En consecuencia, incluso Lyon y Aston Villa, que ya han asegurado su plaza en los octavos de final, seguirán motivados. Dado que ninguno de los seis equipos eliminados se enfrenta entre sí, hay algo en juego en cada partido.

Con la diferencia de goles como factor potencialmente clave, muchos encuentros podrían ser abiertos. El partido en casa del Estrella Roja de Belgrado contra el Celta de Vigo es un ejemplo de ello. Ambos equipos tienen garantizado un lugar en el play-off, pero necesitarán ganar para tener alguna oportunidad de entrar en los ocho primeros.

El partido en casa del Lyon contra el PAOK es otro donde ambos equipos atacarán. Solo tres puntos garantizarán al equipo francés quedar entre los dos primeros. Mientras tanto, los griegos no pueden permitirse un empate, ya que apuntan a alcanzar los ocho primeros.

El Friburgo está actualmente en tercer lugar, esperando superar a Lyon o Aston Villa con una victoria. En cambio, puede que un empate sea suficiente para que su rival, el Lille, consiga un puesto en el play-off.

Mientras tanto, Celtic, Genk, Porto y Ludogorets están preparados para jugar en casa contra oponentes ya eliminados. Actualmente, estos cuatro clubes están involucrados en la lucha por los ocho primeros o los 24 primeros. Tener enfrentamientos favorables contra rivales potencialmente desmotivados deberían ayudarles a avanzar.

Los partidos más favorables para ofrecer goles

Dos de los partidos que involucran a clubes eliminados parecen valer la pena para respaldar la producción de goles. En el caso del enfrentamiento del Celtic con el Utrecht en Glasgow, los locales deberían dominar.

El regreso de Martin O'Neill ha motivado a los Bhoys. Mostraron gran espíritu al empatar 2-2 en Bolonia la semana pasada, a pesar de que Reo Hatate fue expulsado a los 34 minutos.

El Utrecht solo consiguió un punto en siete partidos de la UEL hasta ahora. Están en la mitad inferior de la Eredivisie y solo han mantenido la portería a cero en uno de sus 14 partidos. Respaldar al Celtic para anotar más de 2.5 goles tiene valor con una probabilidad implícita del 45.5%.

Hay una dinámica similar en el Ludogorets vs Niza. Los búlgaros están actualmente un lugar por debajo del equipo de O'Neill en el puesto 25, lo que no será suficiente para avanzar. Sin embargo, hay 5 equipos a los que pueden superar en la clasificación si ganan. Esa debería ser la receta para ver un partido abierto contra los franceses.

El Niza ha encajado dos goles por partido de Europa League en promedio, pero ganó 3-1 la semana pasada. Los partidos del Ludogorets han tenido la mayor cantidad de goles en la fase de liga, con un promedio de 3.71 por partido. Eso sostiene aún más el hecho de que respaldar más de 3.5 goles ofrece valor en Razgrad.

También hay potencial de mucha acción en el partido del Real Betis en casa vs Feyenoord. Los anfitriones, casi con certeza, necesitarán ganar para estar entre los ocho primeros. Del mismo modo, el equipo de Robin van Persie necesita 3 puntos para tener alguna posibilidad de entrar en los 24 primeros.

El Betis es el claro favorito, pero podría perder hasta ocho jugadores debido a lesiones. Eso aumentará la confianza del Feyenoord, que anotó tres goles contra el Sturm Graz la semana pasada. Respaldar más de 3.5 goles es atractivo y esa apuesta ha sido exitosa en cuatro de los últimos seis partidos del club holandés.