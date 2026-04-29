Cuotas al "top six" de la Premier League: Analizando el valor oculto

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La racha de cinco derrotas consecutivas del Chelsea ha dado un vuelco a la pelea por los puestos europeos. ¿Siguen teniendo valor los "Blues" para terminar entre los seis primeros?

Si el Aston Villa gana la Europa League y mantiene su actual quinta posición, el equipo que termine sexto obtendría el billete para la Champions League.

Premier League - Top 6

Equipo Cuota ⭐ Brighton 2.00 Chelsea 3.50 Bournemouth 7.00 Brentford 10.00

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Brighton

Actualmente, el Villa aventaja en ocho puntos al Brighton, que ocupa la sexta plaza. Los cinco primeros tienen prácticamente asegurada su presencia en la Champions el próximo curso; sin embargo, la batalla por esa posible plaza extra en la élite europea se está intensificando.

Los "Seagulls" están, sin duda, en la "pole position". Aun así, necesitarán un cierre de campaña sólido, ya que tienen a cinco equipos por debajo en un margen de apenas tres puntos.

El Brighton cuenta con la ventaja de la forma y la inercia positiva. El conjunto de Fabian Hürzeler ha sumado seis victorias en sus últimos ocho compromisos. En este periodo, han mostrado un equilibrio envidiable en ambas áreas: promedian 1.73 goles a favor y apenas han encajado 0.63 por partido.

Además, el calendario les sonríe. Su próximo rival es el Newcastle, que llega en horas bajas tras perder sus últimos cinco partidos oficiales. Tras ese duelo, recibirán al Wolves, colista de la categoría.

Los hombres de Hürzeler cerrarán el campeonato ante Leeds y Manchester United. Existe una alta probabilidad de que ninguno de los dos se juegue ya nada en esas fechas. Todo esto sugiere que el Brighton es una opción con mucho valor para terminar en el top 6, con una probabilidad implícita del 50%.

Bournemouth

A solo un punto del Brighton, el Bournemouth está metido de lleno en la pelea por los puestos de privilegio. Muchos vaticinaban un bajón tras la salida de Antoine Semenyo en enero, pero los "Cherries" no han vuelto a morder el polvo en la Premier desde que vendieron a su estrella al Manchester City.

Sus números los avalan: registran un 55.8 xG (goles esperados) esta temporada, la quinta mejor cifra de la división. Andoni Iraola ha realizado una gestión impecable, aunque recientemente confirmó que dejará el club en verano.

Desde que se anunció su marcha, el Bournemouth ha sumado cuatro puntos en dos partidos, lo que indica que el vestuario de Dorset no parece afectado a corto plazo por el adiós de su técnico.

No obstante, han empatado seis de sus últimos ocho encuentros. Con tantos rivales al acecho, necesitarán ganar al menos tres de sus últimos cuatro partidos. Además, el Manchester City —que se juega el título— visitará el Vitality Stadium, un duelo de máxima exigencia. Su tendencia al empate hace pensar que podrían pinchar en algún otro encuentro decisivo.

Chelsea

A pesar de estar un punto por debajo del Bournemouth, el Chelsea parte como segundo favorito en esta terna por el sexto puesto. Esto se debe a la calidad individual de su plantilla y al posible efecto revulsivo tras el despido de Liam Rosenior.

Rosenior se marchó tras perder sus últimos cinco partidos de liga sin anotar un solo gol. De hecho, los "Blues" son el único club de la Premier que no ha sumado un solo punto en sus últimos cinco compromisos.

La nota positiva fue la victoria por 1-0 ante el Leeds en las semifinales de la FA Cup el pasado fin de semana. El técnico interino, Calum McFarlane, logró una reacción positiva de un grupo que parecía desencantado con el régimen anterior. Aun así, el juego no fue convincente, generando apenas 0.39 xG.

Hay serias dudas sobre si un inexperto McFarlane podrá mantener los resultados. Al Chelsea le queda visitar Anfield y medirse a Nottingham Forest y Tottenham, dos equipos que se juegan la vida por evitar el descenso. Con la final de la FA Cup ante el City como posible distracción, no parece que este sea el mejor pronóstico para tu apuesta combinada. En resumen, no merece la pena confiar en ellos para el top 6.

Brentford

Aunque equipos como Fulham, Everton o Sunderland aún tienen opciones matemáticas, el Brentford es el candidato más serio entre los perseguidores. Se encuentran a solo dos puntos del Brighton con cuatro jornadas por delante.

Keith Andrews ha firmado una temporada de debut notable como entrenador en la Premier. Con partidos en casa ante West Ham y Crystal Palace en el horizonte, tienen oportunidades reales de sumar de a tres.

Sin embargo, hay varios motivos por los que esta casa de apuestas u otro operador ofrecen cuotas tan altas por las "Bees". Primero, encadenan siete partidos sin ganar en todas las competiciones. Aunque han empatado seis de ellos, necesitaban sumar de tres en tres para consolidar su asalto al sexto puesto.

Pese a dar la cara en un partido muy igualado contra el Manchester United el pasado lunes en Old Trafford, la derrota por 2-1 fue un mazazo definitivo. Además, el calendario les obliga a visitar los estadios de Manchester City y Liverpool. Todo apunta a que su techo estará en los 54 o 55 puntos, una cifra que difícilmente será suficiente para entrar en el "top six".