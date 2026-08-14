Cuotas al máximo goleador de la Premier League: los rivales de Haaland

Mercado al máximo goleador de la Premier League 26/27 Cuotas Erling Haaland 1.66 Alexander Isak 9.00 Igor Thiago 13.00 João Pedro 17.00 Benjamin Šeško 41.00

Cuotas cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔝Erling Haaland - 1.66

Haaland volvió a coronarse como el máximo goleador de la Premier League en la temporada 2025/26 con 27 tantos. Este logro llegó tras haber encadenado dos Botas de Oro consecutivas en la 2022/23 (36 goles) y la 2023/24 (27 goles).

Puede que Pep Guardiola ya no esté en el banquillo, pero liderar la delantera del Manchester City debería seguir garantizando a Haaland una cantidad de ocasiones claras con la que muy pocos delanteros pueden competir.

Sus 25,43 xG de la temporada pasada lideraron la liga, por delante de los 20,57 xG del jugador del Brentford Igor Thiago. Además, se espera que Haaland siga siendo el principal lanzador de penaltis del club, tras haber convertido tres desde los once metros el curso pasado. Esto supone una ventaja muy a tener en cuenta a lo largo de un campeonato de 38 jornadas.

El inconveniente reside únicamente en el valor de su cuota. No hay margen de error: una simple lesión, un bache de rendimiento o un cambio de estilo de juego tras la llegada del nuevo cuerpo técnico tirarían la apuesta por tierra. Tal y como están las cosas, la cuota no compensa el riesgo asumido.

2️⃣Alexander Isak - 9.00

El ariete sueco del Liverpool parece la amenaza más seria para Haaland, siempre y cuando las lesiones le respeten.

La llegada de Andoni Iraola debería potenciar el caudal ofensivo del Liverpool, e Isak es el beneficiado directo. Solo el Arsenal (71), el Manchester City (77), el Manchester United (69) y el propio Liverpool (63) anotaron más goles que el Bournemouth de Iraola (58) el curso pasado.

Son cifras espectaculares si tenemos en cuenta el abismo financiero entre ambos clubes. Con Mohamed Salah fuera del equipo y un Hugo Ekitike al que una lesión dejará en el dique seco casi con total certeza en lo que resta de año 2026, Isak asume casi en solitario la responsabilidad goleadora.

Si logra recuperar la versión que exhibió en el Newcastle, tiene mimbres suficientes para poner en aprietos a Haaland.

Sin embargo, su estado físico sigue generando dudas. Tan solo disputó 14 partidos la temporada pasada, tras haber jugado 34 encuentros en la 2024/25 (en los que marcó 23 goles), 30 en la 2023/24 y 22 en la 2022/23. Los ganadores de la Bota de Oro suelen disputar la gran mayoría de las 38 jornadas, lo que podría restarle opciones a Isak en este mercado.

⚡Igor Thiago - 13.00

El atacante brasileño del Brentford fue la gran revelación de la pasada Premier League. El momento de forma de Thiago fue tan brillante que le sirvió para hacerse un hueco en la convocatoria de Brasil para el Mundial de este verano.

¿Podrá mantener ese registro en la 2026/27? Thiago brilló en un curso en el que muchos daban al Brentford como candidato a pelear por el descenso. Sin embargo, a las órdenes de un técnico inexperto como Keith Andrews, los Bees dieron la sorpresa y terminaron en la mitad superior de la tabla.

Thiago anotó 22 goles a partir de un xG de 20,58, firmando más de un tercio de los 55 tantos del Brentford en toda la liga.

Se trata de un sobrerendimiento considerable que podría resultar difícil de mantener con el tiempo. Si los Bees conservan métricas parecidas y Thiago sigue superando su xG, una probabilidad implícita del 9 % parece sensata. No obstante, si sus cifras se reajustan hacia sus goles esperados, lo tendrá complicado para mantener el pulso con los máximos favoritos.

🚀João Pedro - 17.00

João Pedro puede ser una opción muy inteligente para una apuesta each-way (a ganador y colocado) antes de que la Premier League eche a rodar en serio. Gran parte de su atractivo proviene del cómodo calendario del Chelsea. Pedro marcó 15 goles la temporada pasada, aunque no fueron suficientes para entrar en la lista de Brasil para el Mundial de 2026.

Con todo, terminó como el máximo realizador de los Blues en otra campaña decepcionante para el club. Ahora deberá volver a reivindicarse bajo la dirección de su nuevo técnico, Xabi Alonso.

El historial de Alonso en el Bayer Leverkusen indica que su sistema rara vez depende de un nueve de referencia. En la temporada 2023/24, en la que conquistaron el título liguero, solo dos futbolistas (Victor Boniface y Florian Wirtz) alcanzaron los dobles dígitos goleadores.

Además, la décima posición del Chelsea el curso pasado significa que no disputará competición europea, lo que permitirá a la plantilla centrarse exclusivamente en los torneos domésticos. Es una ventaja real frente a rivales que tendrán que gestionar los desplazamientos entre semana.

Esta combinación de factores lo convierte en uno de nuestros pronósticos con mayor valor antes de que empiece a rodar el balón. Sin embargo, preferimos cubrirnos con la opción each-way y apostar a que terminará entre los cuatro primeros goleadores antes que por la victoria absoluta.

🚧Benjamin Šeško - 41.00

La etapa de Michael Carrick como técnico interino dejó buenas sensaciones. No obstante, el conjunto del United se benefició de tener un calendario libre entre semana.

Finalizar en la tercera posición cambia el panorama. La campaña 2026/27 trae de vuelta las noches europeas junto a un exigente calendario liguero, lo que plantea dudas tanto sobre el fondo de armario de la plantilla como sobre la capacidad de Carrick para rotar.

Si el United sabe gestionar esta carga de partidos, Šeško se encuentra en una posición inmejorable para sacarle partido. El delantero anotó 11 goles en 30 partidos de Premier League el curso pasado, firmando una gran primera temporada en la categoría que, además, se vio salpicada por un arranque complicado con Rúben Amorim.

Lo más esperanzador fue su tramo final de campeonato: nueve goles en sus últimos 14 encuentros, ocho de ellos saliendo desde el banquillo.

Si consigue afianzarse como la referencia ofensiva de Carrick, alcanzar los 20 goles en liga es un objetivo muy realista para el ariete de 23 años. Que eso sea suficiente para batir a Haaland ya es harina de otro costal. Aun así, se trata de un pronóstico de alto riesgo para una probabilidad implícita de solo el 4,35 %.

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