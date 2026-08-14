Los principales favoritos en el mercado del Balón de Oro 2026

El Mundial ha llegado a su fin y la carrera por el Balón de Oro está completamente abierta. ¿Quién lidera el mercado para el Balón de Oro 2026? Repasamos a los grandes candidatos.

Mercado del ganador del Balón de Oro 2026 Cuotas Harry Kane 1.90 Lamine Yamal 4.00 Rodri 6.00 Kylian Mbappé 7.00 Lionel Messi 15.00

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

📉Harry Kane

El delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, es el favorito de las casas de apuestas para conquistar su primer Balón de Oro. El británico ha firmado una temporada goleadora demoledora en los escenarios más exigentes dentro del periodo computable para el galardón.

Kane registró la friolera de 61 goles y 7 asistencias en 51 partidos con el Bayern entre todas las competiciones. Esto incluye 36 tantos en la Bundesliga en 31 encuentros y otros 14 en la Champions League. Además, prolongó esa racha estival con 6 goles en 7 apariciones con una Inglaterra que acabó tercera en el Mundial.

Dado que el rendimiento individual y el impacto decisivo figuran entre los criterios principales del Balón de Oro, muy pocos futbolistas pueden competir con las cifras de Kane en el fútbol doméstico, europeo e internacional.

Sin embargo, la historia juega en su contra. Kane se convertiría en el primer ganador inglés desde Michael Owen en 2001. También sería el primer galardonado proveniente de la Bundesliga desde Matthias Sammer con el Borussia Dortmund en 1996, y el primero en alzarlo vistiendo la camiseta del Bayern desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

El éxito colectivo y los títulos siguen teniendo un peso relevante en esta votación. Esa suma de condicionantes es la razón principal por la que Kane encabeza el mercado sin llegar a ser un favorito incontestable.

Kane cuenta con argumentos de peso para hacerse con el premio, pero la cuota de favorito deja muy poco margen de error. Teniendo en cuenta lo inusual que es ver ganar a jugadores ingleses o de la Bundesliga, Kane es un pronóstico a evitar con las cuotas actuales.

⚡Lamine Yamal

El joven extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, parte como uno de los grandes aspirantes. Si el premio se valorase únicamente por el éxito colectivo, lideraría el mercado sin discusión. A sus 19 años, la perla culé se ha proclamado campeón del Mundial con España y de LaLiga con el Barcelona. Los logros de equipo representan uno de los pilares clave en la votación del Balón de Oro.

Su aportación individual también ha sido excelente: firmó 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos con el conjunto azulgrana durante la temporada 2025/26.

Sin embargo, Yamal arrastró problemas de lesiones durante buena parte de 2026 y no estuvo a su mejor nivel en la cita mundialista. Este verano, su bagaje con la selección campeona se redujo a un solo gol y una asistencia.

Esa balanza es determinante. El Balón de Oro premia, ante todo, el rendimiento individual. La candidatura de Yamal pierde fuerza si los votantes priorizan la actuación en la Copa del Mundo.

Con casi total certeza acabará levantando este trofeo en algún momento de su carrera. Sin embargo, la cuota actual no ofrece el suficiente atractivo como para apostar por él este año.

🛡️Rodri

El capitán de la selección española, Rodri, levantó la Copa del Mundo y fue galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo tras una actuación colosal en Norteamérica.

Rodri disputó los ocho encuentros de la cita mundialista, promediando una nota de 7,1 en la fase de grupos y de 7,4 en los cruces eliminatorios. Todo ello confirma hasta qué punto fue el eje vertebral del triunfo de España.

Además, ya sabe lo que es ganar este premio, pues conquistó el Balón de Oro 2024 antes de que una grave lesión de rodilla le obligara a una larga y exigente recuperación. De nuevo en su plenitud, no hay un centrocampista mejor en el planeta a día de hoy. Las actuaciones en las grandes citas suelen pesar mucho en una votación que no está acaparada en exclusiva por los goleadores.

El dilema reside en la ventana de evaluación. El Balón de Oro 2026 abarca la temporada 2025/26, desde agosto de 2025 hasta julio de 2026. Y Rodri se vio lastrado por las lesiones durante buena parte de dicho curso: apenas disputó 21 partidos de Premier League con el Manchester City (1511 minutos en liga) marcando un solo gol, además de participar en solo cinco encuentros de Champions League.

Atendiendo únicamente a los últimos meses, Rodri sería un justo vencedor. Pero valorando el periodo completo que deben juzgar los votantes, no conviene apostar por él en el mercado del Balón de Oro 2026. Tiene capacidad de sobra para colarse en la lista final de nominados, pero existen opciones con más valor entre las cuotas que ofrece cada operador.

🐢Kylian Mbappé

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha cuajado una campaña individual sensacional. Se presenta como una selección de gran valor para lograr el que sería su primer Balón de Oro.

De forma prodigiosa, se ha adjudicado tres Botas de Oro dentro del periodo evaluable. Fue el máximo goleador del Mundial con 10 tantos y el Pichichi de LaLiga con 25 goles en 31 partidos. Por si fuera poco, también encabezó la tabla de goleadores en la Champions League, anotando 15 dianas en tan solo 11 apariciones.

En total, Mbappé acumuló 42 goles y 7 asistencias en 44 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones. A continuación, firmó otro torneo estelar en la Copa del Mundo, registrando 10 goles y 4 asistencias en ocho choques, lo que le sirvió para ganar el Balón de Bronce junto a la Bota de Oro. Con estos datos en la mano, ostenta probablemente el expediente más sólido de todos los aspirantes.

El Balón de Oro examina tres apartados: rendimiento individual e impacto decisivo, éxito colectivo y títulos, además de clase y juego limpio (fair play).

Mbappé brilló con luz propia en el primero y dejó un argumento incontestable en el tercero durante un duelo intensísimo frente a Paraguay en el Mundial. Tras recibir innumerables entradas de una dureza extrema, Mbappé respondió sonriendo con absoluta entereza. Su reacción ante semejante acoso se convirtió en una de las imágenes icónicas del torneo.

Los logros colectivos seguirán condicionando el escrutinio final. Aun así, los registros de Mbappé tanto a nivel de club como de selección son tan abrumadores que destaca como el candidato cuya cuota resulta más generosa en proporción a sus méritos.

Si las cuotas de los favoritos principales resultan demasiado cortas, Mbappé es la opción outsider que ofrece un verdadero valor.

☁️Lionel Messi

El legendario Lionel Messi figura de nuevo entre los principales candidatos para cualquier casa de apuestas con vistas a conquistar el Balón de Oro por novena vez, lo que ampliaría su récord histórico.

Su actuación en el Mundial fue superlativa incluso para sus propios estándares. Messi figuró entre los máximos goleadores del torneo con ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos. El crack del Inter de Miami lideró a Argentina hasta la gran final y concluyó el certamen con el Balón de Plata.

El rendimiento de Messi en su club se ha mantenido firme, cosechando 12 goles en la MLS tras 14 partidos de la fase regular en 2026, sumados a los 29 tantos que marcó en 28 encuentros de liga en 2025.

Estos números mantienen vivo su argumento individual, aunque el contexto de su club difiera del de sus rivales afincados en Europa.

El punto clave es si su precio resulta lo suficientemente atractivo. Kane ha mantenido un ritmo goleador constante en Europa y Mbappé ha combinado registros de élite en su club con un Mundial memorable. Messi conserva una vía factible, pero sus cuotas se quedan demasiado cortas para resultar apetecibles desde la perspectiva de tus apuestas. Es una opción que conviene esquivar al precio actual.