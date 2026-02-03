Cuotas de descenso en la Premier League: Un nuevo candidato con valor

+

El Crystal Palace ha enfrentado problemas dentro y fuera del campo en enero. ¿Es hora de apostar por su descenso? A pesar de un fantástico 2025, estos son tiempos preocupantes en Selhurst Park y las cuotas de descenso del Palace se han reducido drásticamente en la última semana.

Cuotas de descenso en la Premier League

Cuotas

Equipo que descenderá en la EPL Cuotas ⭐ Wolves 1.002 Burnley 1.02 West Ham 1.40 Leeds 6.50 Nottingham Forest 8.00 Crystal Palace 11.00

West Ham

Parece casi seguro que Wolves y Burnley descenderán. El West Ham sigue siendo el tercer candidato destacado para descender al Championship. Los londinenses están actualmente en el puesto 18, seis puntos por encima del descenso, con solo 14 partidos restantes. Esa difícil posición se refleja en una probabilidad implícita del 71% de que sufran un descenso.

Sin embargo, las victorias consecutivas en enero sugieren que el equipo de Nuno todavía podría salvarse. Su situación podría haber sido aún mejor si hubieran protegido una ventaja de dos goles contra el Chelsea en Stamford Bridge el sábado. Tras permitir solo 0.29 xG en la primera mitad del partido y anotar dos veces, el West Ham sufrió una derrota por 3-2.

Enfrentan un viaje crucial a Burnley este fin de semana, donde buscarán su cuarta victoria en cinco partidos en todas las competiciones. Ese estado de forma aumentaría la presión sobre los tres equipos que están inmediatamente por encima de ellos en la tabla.

Los extremos Crysencio Summerville y Jarrod Bowen están en forma y ambos han anotado en partidos consecutivos. Además, Taty Castellanos y Pablo llegaron en enero para reforzar su ataque. Las nuevas incorporaciones deberían darle a Nuno suficiente potencia de fuego para trabajar en los últimos meses de la temporada.

En la actualidad, sus cuotas parecen demasiado bajas para considerarlas como una opción de descenso.

Leeds

Con una probabilidad implícita de descenso del 15%, parece que el Leeds es el equipo con más opciones de caer por debajo del West Ham. Estaban en racha antes del enfrentamiento del fin de semana pasado con el Arsenal, perdiendo solo una vez en 11 partidos de Premier League. En cambio, perder 4-0 en casa contra los líderes habrá disminuido su confianza.

Antes de ese partido, solo otros dos equipos habían logrado ganar en Elland Road en toda la temporada y ningún equipo visitante había ganado por un margen de más de un gol. Con solo una victoria en liga fuera de casa, el equipo de Daniel Farke no puede permitirse tener problemas en casa, o corre el riesgo de ser arrastrado de nuevo a la lucha por el descenso.

Sin embargo, una derrota contundente ante el líder de la liga no es necesariamente motivo de pánico. Con 34.6 xPTS (puntos esperados), el Leeds ocupa el 11º puesto en la Premier League. Esa es la marca de un equipo que compite consistentemente bien. Además, están convirtiendo muchas más ocasiones ahora.

Dominic Calvert-Lewin ha anotado 9 goles, pasando a ser uno de los mejores fichajes de la temporada. En general, el 15% es una reflexión justa sobre las perspectivas de descenso del Leeds desde esta posición. Tienen un partido clave en casa contra el Nottingham Forest el viernes. El resultado de ese choque causará cambios importantes en el mercado.

Nottingham Forest

Tras invertir mucho el verano pasado, el Nottingham Forest tenía un presupuesto más bajo para las transferencias de enero. Agregaron a Stefan Ortega y Luca Netz para proporcionar profundidad en la portería y en defensa. Esos fichajes pueden ayudar en su impulso por la Europa League, pero es poco probable que modifiquen sus perspectivas de permanencia.

El éxito o fracaso de Lorenzo Lucca, fichado a préstamo del Napoli, puede ser mucho más significativo. Con Chris Wood lesionado e Igor Jesus anotando solo dos goles en liga hasta ahora, necesitaban desesperadamente un delantero.

La altura del nuevo jugador de 25 años lo convierte en el objetivo perfecto para el sistema de Sean Dyche. Sin embargo, Lucca solo ha anotado un gol en 21 apariciones en la Serie A y en la Champions League esta temporada. La mayoría de esas ocasiones llegaron desde el banquillo, pero esos no son números que sugieran que comenzará con fuerza.

Morgan Gibbs-White es un goleador confiable desde el mediocampo. Aparte de él, ningún otro jugador del Forest ha anotado más de tres goles en la Premier League esta temporada. Eso sugiere que el equipo de East Midlands necesitará confiar en su defensa para lograr la victoria.

Eso está lejos de ser una garantía, dado que han permitido 35.7 xG hasta ahora, el tercer peor registro en la división. Con estos problemas, aún parece haber cierto valor en apostar por el Forest para descender a su cuota actual. Próximamente tienen dos partidos cruciales contra Leeds y Wolves.

Crystal Palace

A principios de diciembre, el Crystal Palace parecía tener más posibilidades de clasificarse para la Champions que de descender. En cambio, una desastrosa racha de 12 partidos sin ganar en todas las competiciones los ha puesto en una posición difícil.

Casi nada ha salido bien en Selhurst Park en los últimos dos meses. Fueron perjudicados por la Copa Africana de Naciones, con el Senegal de Ismaila Sarr llegando a la final. Eso, junto con las lesiones, contribuyó a su mala forma, incluida una humillante derrota en la FA Cup ante el Macclesfield de sexta categoría.

Además, Oliver Glasner ha confirmado su intención de renunciar en verano, mientras que el defensor clave Marc Guehi se unió al Man City. El descontento llevó a su máximo goleador, Jean-Philippe Mateta, a exigir un traslado, pero su traspaso de última hora al Milan fracasó.

El Palace logró asegurar un acuerdo récord del club por Jorgen Strand Larsen en el último día del mercado. Sin embargo, la cifra de £48 millones causó bastante revuelo. El noruego solo marcó un gol para los Wolves en 22 partidos en la Premier League esta temporada.

La situación actual está muy lejos del buen ánimo del equipo que consiguió ganar la FA Cup la temporada pasada. Con solo 3 puntos en nueve partidos de Premier League, son quizás más vulnerables que nadie si el West Ham consigue mejorar su forma. Respaldar al Palace para descender ofrece valor con una probabilidad implícita del 9%.