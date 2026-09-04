Cuotas Champions League: valores a tener en cuenta más allá del PSG

El PSG es el vigente campeón de la UCL de nuevo, tras vencer al Arsenal en la tanda de penaltis de la final. Sin embargo, las cuotas Champions League sugieren que este año será más difícil.

Mercado de campeón de la Champions League 2026/27 Cuota ⭐ PSG 6.00 Arsenal 7.00 Barcelona 7.00 Bayern Múnich 7.00 Real Madrid 8.00

Cuotas cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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PSG

El equipo de Luis Enrique retuvo el título en Budapest, venciendo al Arsenal en la tanda de penaltis tras un empate 1-1. Ganaron 11 de 17 partidos de Champions League la pasada temporada y marcaron 49 goles, la cifra más alta de los cinco candidatos aquí analizados.

Khvicha Kvaratskhelia fue nombrado Jugador de la Temporada, con 10 goles y seis asistencias. Ferran Torres se ha incorporado desde entonces, recién llegado de marcar el gol de la victoria en la final del Mundial con España.

El mercado les da una probabilidad implícita del 16,7 %. Es corta. Solo el Real Madrid, el Ajax y el Bayern han logrado ganar tres veces seguidas. El PSG también perdió a Bradley Barcola, traspasado al Liverpool este verano.

En la fase de liga, el Barcelona visita el Parc des Princes y el PSG viaja a enfrentarse al Manchester City. Esos dos partidos dirán mucho. Son favoritos creíbles, pero sin duda con una cuota lo bastante corta como para plantearse ir en su contra, a la vista de sus irregulares resultados domésticos en el arranque de temporada.

Arsenal

El Arsenal presenta el caso más convincente del grupo. Se convirtió en el primer equipo en ganar los ocho partidos de la fase de liga y después llegó a la final de la pasada temporada sin perder ni un solo encuentro.

El registro defensivo de los Gunners fue impecable en la UCL 2025/26. Encajaron solo cuatro goles en ocho partidos de la fase de liga y mantuvieron cinco porterías a cero. Además, lideraron la clasificación de xG de la fase de liga, con 20,4. El Arsenal superó ampliamente su xGA de 13,5, encajando solo 7 goles en toda la competición.

Bruno Guimarães aporta control a una plantilla que también ganó la Premier League la pasada temporada. El Real Madrid y el Borussia Dortmund visitan el norte de Londres, con desplazamientos al Bayern, al Nápoles, al Real Betis y al Slavia de Praga.

Una probabilidad implícita del 14,3 % es demasiado baja dado ese perfil. El Arsenal es la opción a elegir si su cuota se mantiene cerca de la del PSG.

Barcelona

El fallo es conocido. La línea defensiva alta de Hansi Flick deja espacios a la espalda ante rivales de élite que juegan al contragolpe. Así fue exactamente como el Atlético de Madrid los eliminó en los cuartos de final de la pasada temporada.

La incorporación de Rodri podría ayudar a reforzar la defensa. El ganador del Balón de Oro 2024 llega procedente del Manchester City con una final de Champions League ganada y un Mundial en su palmarés. Su capacidad para proteger a la defensa podría cambiar el panorama.

El Manchester City y el Aston Villa visitan el Camp Nou, mientras que el PSG les espera fuera de casa. Una probabilidad del 14,3 % resulta atractiva solo si confías en ese nuevo control defensivo.

Bayern Múnich

El Bayern encabeza el ranking de coeficientes de clubes y aporta la mayor potencia ofensiva. Marcaron 43 goles en 14 partidos de Champions League la pasada temporada y ganaron 11 de ellos. También registraron el xG más alto de la competición, con 38,1.

Harry Kane suma 33 goles en 38 apariciones en la Champions League con el club. El Bayern también estableció un récord de la Bundesliga, con 122 goles a nivel doméstico. Ismaël Saibari se ha incorporado desde el PSV para reforzar ese ataque.

La preocupación está en la otra parte del campo. El planteamiento de Vincent Kompany produjo una derrota por 5-4 en la ida de semifinales en París. El Bayern quedó eliminado por un solo gol en el cómputo global de la eliminatoria.

El Arsenal visita Múnich, mientras que el Atlético de Madrid espera fuera de casa. Con una probabilidad del 14,3 %, el Bayern necesita mostrar más solidez defensiva antes de que su cuota resulte realmente atractiva.

Real Madrid

El Real Madrid tiene una cuota ligeramente más alta que el resto del grupo. Sin embargo, está claro que el mercado sigue respetando el talento, y al nuevo entrenador. José Mourinho regresa al Bernabéu para una segunda etapa al frente del equipo.

La UCL 2025/26 fue irregular para sus estándares. Ganaron nueve de 14 partidos de Champions League, perdieron cinco y encajaron 20 goles.

El Bayern los eliminó en los cuartos de final. El Madrid terminó una temporada sin títulos, tras haber recurrido tanto a Xabi Alonso como a Álvaro Arbeloa en el banquillo.

Además de la llegada de Mourinho, la plantilla también ha incorporado a Marc Cucurella y a Yan Diomande. Mientras tanto, Kylian Mbappé encabezó tanto la tabla de goleadores de LaLiga como la de la Champions League.

Los partidos en casa ante el Inter, el PSV, el Leipzig y el LASK parecen manejables. Los desplazamientos al Arsenal, la Roma, el Shakhtar y el AEK Atenas dirán más. Una probabilidad del 13,3 % sigue pareciendo corta para una plantilla en transición.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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