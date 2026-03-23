4 apuestas de valor en los cuartos de final de la Champions League

+

Los cuartos de final de la Champions League incluyen un duelo completamente español y otra prueba inglesa para el PSG. ¿Es el momento de respaldar a los campeones? En la mitad más débil del sorteo, Arsenal y Barcelona parecen destinados a encontrarse, pero la carrera para levantar el trofeo sigue abierta.

Mercados de la Champions League

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ El Barcelona gana y ambos marcan vs Atlético de Madrid 2.58 Viktor Gyokeres marca en cualquier momento vs Sporting N/D El PSG ganará el trofeo 6.40 El Real Madrid ganará el trofeo 9.00

Cuotas cortesía de Betano. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Por qué estar en el lado difícil del sorteo podría ser una ventaja

Con muchos pesos pesados aún en la competición, los principales contendientes al título de la Champions League deben superar obstáculos significativos.

El Arsenal, cabeza de serie, tiene el sorteo más favorable, ya que se enfrenta a los outsiders del Sporting en los cuartos de final. Si avanzan, les esperará una oposición española, como el Barcelona o el Atlético de Madrid, en las semifinales.

En teoría, ese sorteo es una clara ventaja para los Gunners. Sin embargo, podrían llegar a las etapas finales sin haber sido suficientemente probados antes de medirse a los verdaderos equipos de élite de Europa.

A los ganadores recientes les tocó superar pruebas difíciles desde el inicio. El campeón de 2024, el Real Madrid, tuvo que vencer al Manchester City y al Bayern Múnich solo para llegar a la final. Mientras tanto, el PSG necesitó ganar sus tres eliminatorias a doble partido contra rivales de la Premier League en su camino hacia la gloria el año pasado.

Eso sugiere que podría haber una ventaja para los equipos en la mitad más dura del sorteo. El dominio del PSG sobre los clubes ingleses continuó en octavos de final contra el Chelsea. Estarán llenos de confianza si eliminan al Liverpool por segundo año consecutivo en cuartos de final.

No obstante, el choque entre Real Madrid y Bayern Múnich podría ser el que defina el torneo. Los Blancos han avanzado y levantado el trofeo las últimas cuatro veces que los clubes se han enfrentado. Si vuelven a vencer al Bayern, los 15 veces ganadores se convertirían, sin duda, en el equipo a batir.

Por otro lado, una victoria sobre el Real Madrid sería un gran impulso psicológico para el equipo de Vincent Kompany. Les daría la confianza que necesitan para seguir adelante y derrotar a los mejores equipos del continente.

¿Qué equipos están mejor preparados para llegar a la final?

La ventaja de jugar en casa será crucial en el duelo español de cuartos de final. El Barcelona ha ganado sus últimos 17 partidos frente a sus aficionados. Vencieron al Atlético de Madrid 3-0 en casa en Copa del Rey a principios de este mes, pero aún así perdieron la eliminatoria.

El equipo de Hansi Flick ha concedido goles en sus 10 partidos de la Champions League esta temporada. Eso sugiere que hay un valor real en respaldar al Barcelona para ganar y que ambos equipos marquen en el primer partido.

Ambos equipos deberían estar bastante frescos tras el parón internacional. Sin embargo, el Barcelona, que persigue el título, podría ser vulnerable en el segundo partido, que será el tercer enfrentamiento entre los clubes en 11 días.

Los catalanes son capaces de superar a cualquiera cuando pueden jugar con intensidad. Eso será un desafío a medida que los grandes partidos sigan llegando. Al final, podría ser el cansancio, más que una defensa endeble, lo que resulte ser su perdición esta temporada.

Los ganadores de ese enfrentamiento deberían enfrentarse al Arsenal, cuya calidad extra debería ser suficiente para superar al Sporting. Esperan que Viktor Gyokeres marque contra sus antiguos compañeros.

El sueco ha promediado un gol cada 116 minutos en Liga de Campeones desde el comienzo de la temporada pasada. Es una apuesta de valor como goleador en cualquier momento en su regreso a Lisboa.

En el otro lado del sorteo, el PSG confía en sus posibilidades de vencer al Liverpool una vez más. Crearon 4.45 xG frente a 1.86 de los Reds en el enfrentamiento de octavos de final de la temporada pasada.

Los parisinos tienen un choque crucial contra el Lens en la Ligue 1, programado entre los dos partidos de sus cuartos de final. Sin embargo, el Liverpool también tiene un calendario ocupado. Cada partido de la Premier League es importante, ya que buscan terminar entre los cinco primeros.

El PSG respondió con éxito en las grandes citas en Europa la temporada pasada. Con casi el mismo equipo un año después, son una buena opción a su cuota actual.

Habiendo ganado seis de las últimas 12 ediciones de la Champions League, el Real Madrid seguramente también ofrece valor. Hubo señales de mejoras defensivas en la última ronda, ya que permitieron solo 2.53 xG en 180 minutos contra el Manchester City.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham han vuelto al equipo, mientras que Vinicius Junior y Fede Valverde están en excelente forma. Una combinación de fútbol de contraataque y momentos individuales de brillantez podría hacerlos serios contendientes una vez más.