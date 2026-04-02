El récord de anotación en la Bundesliga potencia el mercado de goles

Por primera vez en esta campaña, se anotaron 40 goles en una sola jornada. Solo un partido tuvo menos de 2.5 goles. La Bundesliga se detuvo para el último parón internacional tras un increíble número de goles. Anticipamos otro fin de semana con muchos goles.

👑Mercados de la Bundesliga

Cuotas

Mercados de goles Cuotas ⭐ Friburgo vs Bayern Múnich - Bayern gana y más de 3.5 goles en total 2.25 Borussia M’gladbach vs Heidenheim - Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles en total 1.92 Stuttgart vs B. Dortmund - Dortmund gana o empata y más de 3.5 goles en total 3.25

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

📅El fin de semana que define la temporada

La Jornada 27 de la Bundesliga fue diferente a cualquier otra esta temporada. Se anotaron exactamente 40 goles, el total más alto de cualquier jornada hasta ahora. Para una liga que promedia 3.19 goles por partido, esto fue una declaración significativa.

Solo un encuentro tuvo menos de 2.5 goles: la victoria por 1-0 del Werder Bremen contra un Wolfsburgo con 10 hombres. Todos los demás partidos tuvieron un alto número de goles.

El Augsburgo recibió al Stuttgart y perdió por 5-2 en un partido de siete goles. Los visitantes anotaron los 3 primeros goles en el primer tiempo. El RB Leipzig tuvo otro comienzo fuerte, anotando cuatro goles en la primera mitad en su victoria 5-0 contra el Hoffenheim.

El Heidenheim registró tres goles en la segunda mitad para arañar un empate 3-3 contra el Bayer Leverkusen. Los jugadores de Frank Schmidt aseguraron un punto crucial en su lucha por evitar el descenso. Actualmente ocupan la última posición en la primera división.

Otro partido muy disputado con el mismo marcador exacto ocurrió en el 100º derbi del Rin entre el Colonia y el Borussia Mönchengladbach. La multitud en el RheinEnergieStadion vio a su equipo conseguir un empate tardío, aunque siguen sin ganar en siete partidos.

El Bayern de Múnich derrotó por 4-0 al Unión Berlín. Los campeones alemanes solamente necesitan cuatro victorias más para lograr su segundo título de liga consecutivo. El Borussia Dortmund, que ocupa el segundo puesto con 9 puntos menos que el Bayern, remontó para vencer al Hamburgo 3-2.

El Friburgo produjo una remontada tardía de dos goles gracias a Igor Matanovic para vencer al St. Pauli 2-1. El Mainz derrotó por poco al Frankfurt por el mismo marcador, tras el gol de la victoria de Paul Nebel en el minuto 89.

En la jornada anterior, los nueve partidos presentaron menos de 2.5 goles por primera vez en toda la temporada. Sin embargo, los verdaderos colores de la liga se revelaron en la Jornada 27. Esta es una liga donde los goles son una parte esencial de la identidad.

Las últimas tres campañas tuvieron una alta tasa de anotación. De hecho, esta temporada están promediando 3.19 goles por partido. Ahora, el enfoque se desplaza a la próxima ronda de partidos, ya que la competencia por los puntos aumenta durante las etapas finales.

El parón internacional permitió a los jugadores recuperarse física y mentalmente. En cambio, las tendencias estadísticas que produjeron ese alto volumen de goles siguen presentes. Los siguientes tres encuentros ofrecen fuertes señales de otro fin de semana con muchos goles.

⚽La Bundesliga produce partidos con muchos goles

El Bayern Múnich está buscando un récord histórico. Han anotado 97 goles en 27 partidos y están a solo cuatro de su propio récord de 101 goles en Bundesliga establecido en 1971/72. La diferencia de goles de +72 destaca su completo y absoluto dominio. Han anotado cuatro goles o más en cuatro de sus cinco partidos anteriores.

El equipo de Vincent Kompany viaja para medirse al Friburgo, sabiendo que el Real Madrid los espera en los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, han sido excepcionalmente dominantes a domicilio, permaneciendo invictos fuera de casa desde noviembre. Siete de sus últimos ocho partidos fuera de casa han visto a ambos equipos anotar.

El Friburgo es un rival difícil en el Europa-Park Stadion, donde ha perdido solo dos veces en 13 partidos de liga. Sin embargo, el recuerdo de su dura derrota 6-2 en el Allianz Arena en el partido de ida sigue presente.

Aquella fue su 15ª derrota en 20 encuentros previos contra el Bayern de Múnich. Esperamos que el Bayern vuelva a Múnich con los tres puntos y que el partido produzca múltiples goles.

El Borussia Mönchengladbach se encuentra en la posición 13, cinco puntos por encima de la zona de descenso. El Heidenheim es colista con 15 puntos, nueve por debajo de la posición de play-off de descenso. Ambos tienen vulnerabilidades defensivas que hacen que los goles sean altamente probables.

El Gladbach regresa del parón internacional tras un intenso derbi del Rin contra el Colonia, donde consiguieron un punto en un empate 3-3 tras el gol tardío de Eric Martel. Tres de sus últimos cinco partidos han producido más de 2.5 goles en total. Han concedido 46 goles en 27 partidos de liga, lo que evidencia una defensa que puede ser superada.

El Heidenheim empató 3-3 contra el Bayer Leverkusen en su último partido, consiguiendo también un punto tras una remontada en la segunda mitad. El equipo de Baden-Wurtemberg ha concedido la mayor cantidad de goles en las cinco principales ligas de Europa (61). En total, 18 de sus 27 partidos esta temporada presentaron más de 2.5 goles en total.

El Gladbach está invicto en 7 encuentros oficiales con el Heidenheim. Die Fohlen ha ganado los últimos tres consecutivos, anotando exactamente tres goles cada vez. Ambos equipos están concediendo frecuentemente y el Gladbach tiene un perfecto récord ofensivo contra el Heidenheim. Por lo tanto, hay valor en apostar a que ambos equipos anoten en un encuentro con muchos goles.

El Borussia Dortmund está defendiendo el segundo puesto con 61 puntos, ocho por delante del Stuttgart. Ambos equipos tienden a anotar. El Dortmund es el segundo máximo goleador de la liga con 58 goles, mientras que el Stuttgart está cerca con 56.

El Stuttgart anotó cinco goles contra el Augsburgo durante una dominante victoria 5-2 fuera de casa antes del parón internacional. Más de 3.5 goles en total se han registrado en 13 de sus 27 partidos de liga, con cuatro de sus 5 partidos anteriores superando ese total. Dos de sus últimos tres partidos en casa también han producido el mismo resultado.

El Dortmund logró una impresionante remontada contra el Hamburgo, anotando tres goles en los últimos 17 minutos para superar una desventaja de dos goles. Cuatro de sus últimos seis partidos oficiales han presentado más de 3.5 goles en total. Dos de sus últimos cuatro partidos contra el Stuttgart han visto al menos seis goles.

Die Borussen ha recuperado su motivación tras su derrota contra el Bayern de Múnich hace tres semanas. Esperamos que regresen a casa con al menos un punto.

La Bundesliga produjo 40 goles antes del parón internacional. No hay ninguna razón lógica para esperar que el entretenimiento se detenga ahora.

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