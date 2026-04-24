Mercados de apuestas del Barcelona y de España tras la lesión de Yamal

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Lamine Yamal se despide de lo que queda de temporada, iniciando una carrera contrarreloj para llegar a punto al Mundial. ¿Es el momento de apostar en contra del Barcelona y de España?

La importancia del joven canterano tanto para su club como para su selección es ya incuestionable. Ahora, el Barça deberá intentar certificar el título de liga sin su extremo estrella en el campo.

Mercados de Barcelona y España Cuotas ⭐ Barcelona marca menos de 1.5 goles vs Getafe 2.00 Cabo Verde +3 Hándicap vs España 1.67 España alcanza las semifinales del Mundial 2.37

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

El camino al título del Barcelona, sacudido por la lesión de Yamal

Saltaron todas las alarmas el pasado miércoles por la noche cuando Yamal se retiró cojeando del césped ante el Celta de Vigo. Apenas unos minutos antes, había transformado el penalti que adelantó a su equipo en un encuentro que terminó con victoria por 1-0.

Gracias a ese triunfo, el Barcelona restauró su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de LaLiga. Sin embargo, tras el pitido final, toda la atención se centró, como era de esperar, en el estado físico del internacional de 18 años.

El club catalán ha confirmado desde entonces que Lamine Yamal sufre una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, dejando claro que se perderá los seis partidos restantes del campeonato liguero.

Aunque la ventaja en la tabla es considerable, al Barça le queda un calendario bastante exigente. Cuatro de sus compromisos serán a domicilio, mientras que sus dos últimos rivales en el Camp Nou serán el Real Madrid y el Real Betis.

Con Raphinha también fuera de combate actualmente, el potencial ofensivo del Barcelona se verá seriamente mermado. Se espera que el brasileño esté recuperado para El Clásico del domingo 10 de mayo; sin embargo, ya es seguro que Yamal no podrá estar en ese duelo que podría ser decisivo para el título.

El joven extremo estaba firmando su temporada más productiva con el club, sumando 16 goles y 11 asistencias en 28 apariciones ligueras. En total, ha participado directamente en 41 goles sumando todas las competiciones.

La buena noticia para la selección es que Yamal debería estar listo para disputar su primer Mundial. Aunque los temores iniciales apuntaban a una baja de dos meses, ahora parece probable que regrese a tiempo para tener minutos en el debut de España contra Cabo Verde.

¿Podrán el Barça y España sobrevivir sin su joven estrella?

El historial del Barcelona sin Yamal la temporada pasada fue preocupante: perdieron cuatro de los siete partidos de Liga en los que no fue titular. Con él en el once, ganaron 26 de 31 encuentros, sufriendo solo dos derrotas.

En la presente campaña, Yamal ya se vio lastrado por una hernia deportiva hace unos meses, pero solo se ha perdido cuatro partidos de liga. Uno de ellos fue la estrepitosa derrota por 4-1 ante el Sevilla en octubre, aunque el Barça logró ganar los otros tres.

Sin ninguno de sus extremos titulares, el equipo de Hansi Flick podría pasarlo realmente mal este sábado ante un Getafe que llega en buena forma. El historial reciente de los azulgranas en el Coliseum es negativo; no ganan allí desde 2019.

Resulta sorprendente, pero los catalanes solo han marcado un gol en sus visitas al Getafe desde aquella victoria hace siete años. Dadas las bajas actuales, buscar el mercado de que los visitantes marcan menos de 1.5 goles tiene mucho valor en cualquier casa de apuestas.

El Barcelona también cayó en El Sadar la temporada pasada cuando Yamal descansó. Apostar en contra de los líderes de la liga podría ser de nuevo una jugada inteligente cuando visiten a Osasuna el próximo fin de semana.

En cuanto a España, la noticia de la lesión no debería generar excesivo nerviosismo. En cierto modo, incluso podría beneficiar a "La Roja", considerando que el jugador ya acumula 46 titularidades entre club y selección esta temporada. Al ser un jugador que rara vez es sustituido pronto, son demasiados minutos para un adolescente.

El joven de 18 años tendrá los partidos de la fase de grupos contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay para recuperar el ritmo de competición. El combinado nacional debería clasificarse sin problemas, incluso si Yamal no está a su mejor nivel desde el inicio.

No obstante, debido a las dudas sobre el estado de forma y físico de Nico Williams, España podría tener un debut complicado. Apostar por Cabo Verde con un hándicap de +3 parece una opción sensata para tu próxima apuesta combinada.

Se espera que Yamal alcance su nivel óptimo para las rondas eliminatorias. Por lo tanto, esta lesión tendrá poco impacto en las posibilidades reales de España en el Mundial. Con la calidad que atesora el bloque, merece la pena confiar en que llegarán a semifinales, una opción que cualquier operador sitúa con una probabilidad implícita del 42.1%.