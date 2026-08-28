Se esperan goles en los partidos del Liverpool: análisis y apuestas

Iraola busca ajustar su zaga, dejando gran valor en las apuestas de goles. Descubre nuestro pronóstico para sus próximos duelos.

Mercado Selección Cuota Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles Liverpool vs Nottingham Forest 2.02 Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles Liverpool vs Ipswich Town 1.90

Cuotas cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nueva temporada, mismos problemas

Las fragilidades defensivas del Liverpool de la pasada campaña parecen haberse trasladado a este nuevo curso de la Premier League. Los Reds empataron 2-2 frente al Newcastle en la jornada inaugural, teniendo que remar contracorriente en dos ocasiones para salvar un punto. A pesar de monopolizar la posesión e intentar más disparos, se mostraron excesivamente vulnerables en el repliegue, algo que los Magpies castigaron a placer.

Andoni Iraola necesitará tiempo para construir un bloque sólido mientras combate con una retaguardia endeble. El Newcastle apenas necesitó cuatro tiros a puerta para celebrar dos tantos, evidencia clara de las facilidades que ofreció la zaga del Liverpool. El conjunto de Anfield encajó gol ya en el minuto 5 sin oponer apenas resistencia.

Los locales rompieron líneas por el carril central tras recuperar el balón cerca de su área. La velocidad del Newcastle resultó inasumible para la zaga de los Reds, propiciando dos goles que fueron prácticamente calcos. Incluso firmando un 61% de posesión y la friolera de 27 remates, las carencias del Liverpool quedaron al descubierto. Sus inmediatos rivales no dudarán en tomar nota.

El plan de juego ideal

La tendencia del Liverpool a completar duelos de alto guarismo goleador no surgió de la nada en St James' Park la pasada semana. Que en el 68% de sus partidos de liga del año anterior ambos equipos vieran puerta ya era síntoma de cierta inestabilidad atrás. El enfoque en el mercado de goles no se fundamenta en un Liverpool superado sobre el césped, pues siguieron marcando el ritmo del choque; el dilema radica en lo expuestos que quedan sin balón.

Su hegemonía en la posesión suele dejar al descubierto grandes grietas en la transición defensiva. Si el último pase en el último tercio se interrumpe, el equipo adolece de la velocidad necesaria para replegar y recomponer la estructura. Virgil van Dijk es un central veterano que aún no cuenta con una pareja fija, mientras Iraola sigue testando a Jeremy Jacquet y Ronald Araujo.

Ese escenario concede al contrincante espacios considerables a la espalda de la línea defensiva. Las dos dianas del Newcastle lo escenificaron con nitidez, sumadas a una evidente reticencia de los zagueros a la hora de realizar faltas tácticas. Ryan Gravenberch tuvo la oportunidad de frenar la contra de Yoane Wissa, pero prefirió no arriesgarse a ver la cartulina. Un pivote con más vocación defensiva habría asumido el castigo.

Hasta que Iraola dé con la tecla, es previsible que el Liverpool deje actuaciones similares en sus próximos choques. La casa de apuestas sigue fijando sus cuotas basándose en el favoritismo histórico de los Reds. Nottingham Forest e Ipswich Town se medirán a un bloque del que se espera el dominio del juego, la creación de ocasiones y el triunfo final.

El matiz está en que el único duelo liguero disputado por el Liverpool hasta la fecha ya ha deparado dos goles a favor, dos en contra, ambos marcan y over 2.5. Una sola jornada no marca la pauta de un año entero, pero sí abre una ventana de oportunidad ideal para tus pronósticos a corto plazo. El Newcastle trazó una ruta muy clara para generar peligro, un detalle al que Forest e Ipswich estarán muy atentos.

El enfoque ofensivo del Liverpool los expone en transición

Iraola se mostró pragmático tras el duelo ante el Newcastle, explicando que ambos tantos vinieron de fases de transición, aunque por motivos distintos. Incluso admitió que sus futbolistas contaban con efectivo suficiente para defender mejor la segunda acción y haber evitado encajar.

En el dibujo de ataque actual de Iraola, tanto Gravenberch como Dominik Szoboszlai se suman con frecuencia a la línea de vanguardia, mientras los laterales ganan mucha altura. Un planteamiento fiel al estilo que ya implantó en el Bournemouth con relativo éxito, pero que exige piezas con un despliegue físico brutal para la recuperación tras pérdida.

El técnico vasco recalcó la urgencia de ser más agresivos sobre el portador del balón, deteniendo el avance rival mucho antes. Se trata de un problema de ajuste colectivo que requerirá semanas de trabajo. En ningún caso demuestra que el sistema esté obsoleto tras solo 90 minutos de Premier League.

Tampoco se puede obviar el demoledor potencial ofensivo del Liverpool. Alexander Isak es un goleador contrastado, mientras que Florian Wirtz empieza a aclimatarse a la exigencia británica. Bradley Barcola suena como opción de garantías para suplir a Mo Salah, y Szoboszlai conserva su idilio con el disparo lejanos y el balón parado. Con tanto recurso arriba, los Reds continuarán dinamitando defensas semana tras semana.

Goles en los dos próximos partidos

Nottingham Forest e Ipswich Town podrían ser los siguientes contendientes en castigar las dudas atrás del Liverpool antes de que Iraola selle las grietas. El Forest no necesita demasiada presentación para validar este tipo de apuesta. Pese a caer 1-0 en casa frente al Leeds en su estreno, ha visto puerta en tres de sus últimos cinco cara a cara con el Liverpool.

Su anterior desplazamiento a Anfield aporta un incentivo extra. Registraron un xG de 1.58 por el 1.93 del Liverpool, y aun así los Tricky Trees se llevaron un contundente 0-3. Aquel choque se amoldó al mismo guion que el duelo reciente ante el Newcastle: dominio de los Reds, pero encajando con facilidad. Buscar apuestas al mercado de goles ofrece margen suficiente ante un escenario donde el Liverpool domine pero encaje al menos un tanto.

El Ipswich encaja de forma todavía más nítida en el pronóstico de "ambos equipos marcan". Su debut se saldó con triunfo 2-1 en casa frente al Sunderland, lo que significa que su única muestra oficial ya cumplió el Ambos Marcan y el Over 2.5. El Liverpool anotó cuatro goles en su último choque contra los Tractor Boys, y tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros depararon un mínimo de cuatro tantos.

La opción más segura

Si el Liverpool mantiene su fragilidad en las transiciones durante los siguientes partidos, el mercado de "Ambos equipos marcan" puede verdearse sin necesidad de que el conjunto modesto sume puntos. Por ello representa un camino más cauto que adentrarse en mercados más agresivos. La calidad técnica del Liverpool está fuera de toda duda: son plenamente capaces de ganar estos compromisos concediendo algún gol en el camino.

Apostar al mercado de "Más de 2.5 goles" es otra variante sólida. La temporada pasada, el 61% de los partidos de liga del Liverpool superó los dos goles por choque. Un registro que solo superaron cuatro clubes en todo el campeonato, quedando a solo dos partidos del Chelsea, que lideró dicha tabla.

Existe un margen de riesgo evidente en esta tesis: Iraola ya ha localizado los desajustes. El valor de la cuota se esfumará si el Liverpool corrige su transición defensiva antes de lo previsto. Sin embargo, tomando como referencia el 2-2 ante el Newcastle, el "Ambos marcan" parece el movimiento más inteligente en cualquier operador para sacar partido a los goles del Liverpool antes de que el mercado ajuste sus precios.

+